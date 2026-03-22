Khởi động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong Tháng Thanh niên 2026

Thu Hương - Ngọc Vân -

(NLĐO) – Lễ phát động hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" 2026 diễn ra sôi nổi, kết hợp trao 200 lá cờ Tổ quốc đến thanh niên TP HCM.

Ngày 22-3, trong khuôn khổ Lễ hội Thanh niên TP HCM năm 2026, Lễ chào cờ và phát động hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã diễn ra, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Nghi thức chào cờ được thực hiện trong không khí trang nghiêm.

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10.1956 – 15.10.2026), hướng tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đông đảo đại biểu, khách mời tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM nhấn mạnh việc phát động hành trình trong Tháng Thanh niên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ông Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

"Đây là dịp để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động, tạo động lực để mỗi cơ sở hội; câu lạc bộ, đội, nhóm; cán bộ hội, hội viên, thanh niên bước vào hành trình mới với quyết tâm cao hơn, trách nhiệm lớn hơn và khát vọng cống hiến mạnh mẽ hơn" – ông Hải nói.

Ông Hải đề nghị hội viên, thanh niên thành phố tiếp tục thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; thực hiện công trình, phần việc gắn với nhu cầu thực tiễn; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện; đồng thời quan tâm chăm lo thanh niên công nhân, thanh niên yếu thế và thiếu nhi vượt khó.

Lãnh đạo thực hiện nghi thức chạm tay, công bố biểu trưng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 – 15-10-2026). Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Vĩnh Kha, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM, thực hiện nghi thức phất cờ, phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM phát động đợt hoạt động cao điểm Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", kêu gọi các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên tích cực hưởng ứng, phát huy tinh thần yêu nước và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Ông Nguyễn Trần Minh Trí, Phó Chánh Văn phòng, Bí thư Đoàn Báo Người Lao Động trao tặng 200 lá cờ đến đoàn viên, thanh niên TP HCM. Ảnh: Thu Hương

Video: Trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc tại lễ phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Đáng chú ý, tại chương trình, Báo Người Lao Động đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc đến đoàn viên, thanh niên TP HCM. Hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Cùng thời điểm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM trao quyết định thành lập, tiếp nhận các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc, gồm: Câu lạc bộ Ngoại ngữ Thanh niên, Câu lạc bộ Xe địa hình và Câu lạc bộ Vì bình yên thành phố.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, Ban Tổ chức đã triển khai đấu giá áo Youth Fest trong khuôn khổ chương trình Youth Concert vừa qua có chữ ký của nhiều nghệ sĩ như Phương Thanh, Đông Nhi, Văn Mai Hương, ST Sơn Thạch, Ái Phương, Gin Tuấn Kiệt, Hoàng Tôn… Hoạt động thu hút sự tham gia của các mạnh thường quân, qua đó thu về tổng số tiền 34 triệu đồng.

Đại diện Ban Tổ chức trao quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Từ nguồn kinh phí này, Ban Tổ chức đã trao 20 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, đến thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hỗ trợ các trường hợp vượt khó vươn lên.

