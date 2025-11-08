Emagazine
Bình luận Facebook Góp ý
img

Không khí rộn ràng trước ngày khai mạc Job Link 2025

Từng gian hàng tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng hướng đến ngày khai mạc.

Không khí rộn ràng trước ngày khai mạc Job Link 2025 - Ảnh 1.

Trước nhu cầu tuyển dụng tăng cao của doanh nghiệp, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025, nhằm hỗ trợ sinh viên và người lao động tiếp cận cơ hội việc làm và định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Không khí rộn ràng trước ngày khai mạc Job Link 2025 - Ảnh 2.

Không khí rộn ràng trước ngày khai mạc Job Link 2025 - Ảnh 3.

Chương trình dự kiến thu hút gần 100 doanh nghiệp tham gia 

Không khí rộn ràng trước ngày khai mạc Job Link 2025 - Ảnh 4.

Job Link 2025 với hơn 12.000 vị trí việc làm đa dạng, bao gồm nhân viên chính thức (full-time), bán thời gian (part-time) và thực tập sinh. Các DN hoạt động trong nhiều lĩnh vực "hot" như: công nghệ thông tin, tài chính - ngân hàng, sáng tạo, logistics, sản xuất và bán lẻ...

Không khí rộn ràng trước ngày khai mạc Job Link 2025 - Ảnh 5.

Không khó để bắt gặp hình ảnh các đội ngũ thi công đang tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng hướng đến sự kiện này

Không khí rộn ràng trước ngày khai mạc Job Link 2025 - Ảnh 6.

Các đội thi công, hậu cần, kỹ thuật tất bật hoàn thiện không gian trưng bày, lắp dựng thiết bị, thử màn hình LED... sẵn sàng chào đón hàng vạn lượt khách tham quan và trải nghiệm công nghệ thanh toán hiện đại.

Không khí rộn ràng trước ngày khai mạc Job Link 2025 - Ảnh 7.

Mọi người đều đang trong guồng chạy nước rút, nhưng tuyệt đối không được phép cẩu thả. Từng chi tiết, dù nhỏ nhất, phải chính xác tuyệt đối về kích thước và vị trí, đúng như bản vẽ kỹ thuật quy định.

Không khí rộn ràng trước ngày khai mạc Job Link 2025 - Ảnh 8.

Có mặt từ rất sớm tại bàn tư vấn của BHXH TP HCM, chị Phương Anh tất bật sắp xếp các prosure cho bắt mắt để chuẩn bị cho ngày khai mạc

Không khí rộn ràng trước ngày khai mạc Job Link 2025 - Ảnh 9.
Không khí rộn ràng trước ngày khai mạc Job Link 2025 - Ảnh 10.

Trong khi đó, khu vực Công ty Cổ phần AP Saigon Petro thu hút sự chú ý với diện tích lớn, thiết kế bắt mắt.

Không khí rộn ràng trước ngày khai mạc Job Link 2025 - Ảnh 11.

Tại không gian Việc Làm Tốt, đội ngũ thi công cũng đã gần hoàn tất khâu cuối 

Không khí rộn ràng trước ngày khai mạc Job Link 2025 - Ảnh 12.

Job Link 2025 không chỉ là hoạt động mang tính truyền thông, mà còn là chương trình thiết thực, hướng đến mục tiêu hỗ trợ sinh viên và người lao động tiếp cận những cơ hội việc làm chất lượng, phù hợp với năng lực và nhu cầu thực tế.

Không khí rộn ràng trước ngày khai mạc Job Link 2025 - Ảnh 13.

Chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ chính thức khai mạc vào sáng mai (9-11) tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn).

Không khí rộn ràng trước ngày khai mạc Job Link 2025 - Ảnh 14.


 

Lên đầu Top

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên