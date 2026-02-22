(NLĐO) - Trong khi mọi gia đình ở TPHCM đều đang vui xuân Bính Ngọ thì Phan Nguyễn Hoài Thương, sinh viên Trường ĐH Hoa Sen lại chọn cho mình một cái Tết "lạ"

Những ngày này, dù ở cạnh gia đình nhưng Phan Nguyễn Hoài Thương vẫn không thể đón Tết cùng mọi người. Đây là thời gian tăng tốc hoàn thiện song song cho đồ án tốt nghiệp và sản phẩm tham dự tại APLF Hồng Kông 2026 - triển lãm thương mại thời trang da lớn và quan trọng hàng đầu Châu Á.

Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trong căn phòng quen thuộc, Hoài Thương vẫn đang miệt mài với từng đường kim mũi chỉ. "Những năm trước, em thường cùng mẹ chuẩn bị mâm cỗ hoặc cùng ba dọn dẹp nhà cửa. Nhưng năm nay, em phải xin phép ba mẹ cho "khất" việc nhà để dồn toàn lực cho hai mục tiêu lớn. Em cảm thấy đây là mùa Tết có lỗi nhất của em" - Hoài Thương bộc bạch.

Năm nay, Hoài Thương đón Tết lạ hơn. Không du xuân, không chúc Tết, nhà thiết kế trẻ dồn lực để hoàn thành sản phẩm để "chinh chiến" quốc tế.

Cuối năm 2025, Hoài Thương, sinh viên ngành Thiết kế thời trang, Trường ĐH Hoa Sen ghi dấu ấn mạnh mẽ khi xuất sắc giành giải nhất tại cuộc thi The Design-A-Bag Vietnam Talent Edition (Thiết kế Túi - Tìm tài năng Việt), phiên bản đặc biệt của cuộc thi Design-A-Bag 2026 do APLF ASEAN tổ chức.

Đây là một sân chơi quốc tế uy tín, kết nối sinh viên với cơ hội nghề nghiệp thực tế trong ngành và tạo cầu nối đưa tài năng Việt ra thế giới. Giải nhất cuộc thi đã mở ra cho Hoài Thương nhiều cơ hội trải nghiệm, học hỏi, tranh tài tại các sân chơi quốc tế lớn.

Cụ thể, tháng 3-2026, Hoài Thương sẽ là đại diện duy nhất được tài trợ chuyến đi đến Hồng Kông tham dự APLF Hồng Kông 2026 - triển lãm thương mại thời trang da lớn và quan trọng hàng đầu châu Á. Cô còn nằm trong tốp 3 thí sinh có cơ hội tham gia khóa học làm đồ da 8 ngày tại L.E.A.T.H.E.R Academy (Ninh Bình) vào tháng 7-2026 do Simona Tanning - doanh nghiệp thuộc da hàng đầu châu Á - tài trợ.

Hoài Thương nhận được Học bổng Tài Năng của Trường ĐH Hoa Sen (trị giá khoảng 340 triệu cho 4 năm học)

Sau cuộc thi tại Việt Nam, Hoài Thương và 2 nhà thiết kế khác cũng là sinh viên Trường ĐH Hoa Sen sẽ tham gia cuộc thi toàn cầu Design-A-Bag Competition 2026, tranh tài với các thí sinh từ nhiều nước trên thế giới.

Người chiến thắng chung cuộc của cuộc thi quốc tế sẽ nhận học bổng thiết kế tại Trường Arsutoria (Milan, Ý) - ngôi trường danh tiếng chuyên đào tạo ngành da và thời trang.

APLF (Asia Pacific Leather Fair) là triển lãm quốc tế hàng đầu châu Á trong lĩnh vực da thuộc, vật liệu, phụ kiện thời trang và sản phẩm da. Thành lập từ năm 1984 và tổ chức thường niên tại Hồng Kông, APLF được xem là điểm hẹn quan trọng nhất của ngành công nghiệp da toàn cầu, nơi các thương hiệu, nhà sản xuất, nhà thiết kế và doanh nghiệp nguyên phụ liệu gặp gỡ, giao thương và cập nhật xu hướng mới.

Đối mặt với áp lực thuyết trình bằng tiếng Anh và sản xuất mẫu túi trong thời gian cực ngắn, chỉ khoảng 1 tháng, Hoài Thương vẫn giữ sự tỉnh táo, kỷ luật đáng kinh ngạc.

Chuyến đi Hồng Kông vào tháng 3 không đơn thuần là một cuộc thi, mà là lần đầu tiên nhà thiết kể trẻ mang thành quả của 4 năm miệt mài "tự lực cánh sinh" ra thế giới. Hoài Thương mong muốn ban giám khảo quốc tế thấy được góc nhìn của một nhà thiết kế trẻ Việt Nam: Hiện đại nhưng không xa rời thực tế, cá tính nhưng đầy lòng trắc ẩn.

Chia sẻ về cơ duyên "yêu" ngành thiết kế thời trang, Hoài Thương cười tươi cho biết đã có một ván cược tất tay vào năm học lớp 12. Hoài Thương yêu thiết kế từ bé và em cũng hiểu rõ nếu chọn con đường này sẽ tốn kém chi phí học tập, thời gian và rất khó hái được "quả ngọt".

"Năm lớp 12, em phân vân giữa việc chọn một con đường vững vàng và một ngành nghệ thuật khá mơ hồ. May mắn, năm đó em tham gia cuộc thi "Nhà thiết kế tương lai" và đoạt ngôi Quán quân. Từ đó, em có động lực nhiều hơn. Em tích cực tham gia các cuộc thi và hoạt động để làm đẹp Portfolio. Sau đó, em dùng Portfolio này nộp vào Trường ĐH Hoa Sen và được học bổng toàn phần suốt 4 năm" - Hoài Thương tự hào chia sẻ.

Để duy trì học bổng, mỗi năm Hoài Thương đều phải nỗ lực đạt kết quả học tập và hoạt động phong trào tốt. Mặt khác, để rèn giũa kinh nghiệm và chi phí sinh hoạt, em cũng dành thời gian đi dạy vẽ và làm công việc part - time về thiết kế đồ họa.

Nói về thành công bước đầu của mình, nhà thiết kế trẻ dành sự tri ân đặc biệt đến 2 người thầy lớn nhất. "Dù cha là người "cứng", mẹ là người "mềm", nhưng cả hai đều tôn trọng lựa chọn của con gái" - Nhà thiết kế cười tươi cho biết.

Hoài Thương rất tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng

Với nhà thiết kể tuổi 22, chuyến xuất ngoại sang Hồng Kông sắp tới không chỉ là một cuộc thi, mà còn là hành trình Hoài Thương cảm ơn gia đình

Hoài Thương học được từ mẹ tinh thần không ngừng trải nghiệm, không sợ thử thách. Mẹ em chỉ thực sự tìm thấy đam mê và trở thành nhà văn khi đã ngoài tuổi 40, điều đó giúp Thương hiểu rằng: "Tìm thấy đam mê sớm thì tốt, nhưng nếu chưa thấy thì cũng không sao, chỉ cần mình luôn tỉnh táo để nhìn nhận bản thân"

Hoài Thương thẳng thắn nhìn nhận bản thân còn khá non nớt để khởi nghiệp ngay. Sau khi tốt nghiệp, em sẽ tiếp tục học văn bằng cao hơn hoặc làm việc cho các thương hiệu lớn. "Quan điểm của em là không chạy theo "vòng quay nhanh" của thời trang thị trường. Em muốn tạo ra những mẫu thiết kế thanh lịch, hiện đại, không quá ồn ào nhưng có giá trị sử dụng lâu dài " - Hoài Thương chia sẻ.

