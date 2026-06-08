Kinh doanh quy mô nhỏ và bài toán định giá

Khởi nghiệp với số vốn khiêm tốn - vỏn vẹn 6 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Như Phượng, chủ tiệm trà Về Nhà Đón Nắng (tỉnh An Giang), chia sẻ kinh nghiệm dành cho các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống quy mô nhỏ.

Theo chị Phượng, ở giai đoạn sơ khởi, Về Nhà Đón Nắng chủ động áp dụng mức giá dễ tiếp cận khách hàng nhằm bù đắp vị trí địa lý xa khu trung tâm và tận dụng mặt bằng tại nhà. Việc này giúp cơ sở thu hút lượng khách ổn định trong những tháng đầu, song đã nhanh chóng bộc lộ rủi ro khi chu kỳ tăng giá nguyên liệu và bao bì vào thời điểm cận Tết Nguyên đán.

"Cú hích" diễn ra vào tháng thứ 8 vận hành cơ sở, khi khối lượng công việc gia tăng buộc chị Phượng phải tuyển thêm nhân sự bán thời gian. Trước tiền lương phải trả cho nhân viên, chị mới nhận ra lỗ hổng trong khâu hạch toán: Chi phí nhân công của vợ chồng chị hoàn toàn bị loại trừ khỏi cấu thành giá sản phẩm. Dù vợ chồng chị làm việc liên tục từ sáng đến tối, lợi nhuận thực tế thu về sau khi khấu trừ mọi khoản chi phí đầu vào gần như không đáng kể.

Chị Nguyễn Thị Như Phượng đã thành công bước đầu khi kinh doanh dịch vụ ăn uống quy mô nhỏ

Thay vì vội vã thiết lập khung giá bán mới, chị Phượng lựa chọn cách lùi lại để quan sát, điều chỉnh phương thức nhập hàng số lượng lớn và cải tiến quy trình pha chế nhằm hạn chế hao hụt năng lượng điện, gas. Nhận thức rõ tệp khách hàng mục tiêu chủ yếu là học sinh và người lao động - vốn rất nhạy cảm với biến động giá, chị áp dụng phương án điều chỉnh giá từ từ, kết hợp với sự minh bạch trong giao tiếp.

Thông qua việc khéo léo chia sẻ những khó khăn về vật giá và kiên định với nguyên tắc không đánh đổi chất lượng nguyên liệu, tiệm của chị Phượng đã thành công trong việc tạo ra sự thấu cảm và giữ chân những khách hàng quen.

Trong định hướng phát triển sắp tới, Về Nhà Đón Nắng dự kiến cải tạo không gian để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và đa dạng hóa sản phẩm. Song song đó, chị Phượng duy trì một số mặt hàng chủ lực ở mức 10.000 đồng nhằm tri ân tệp khách hàng học sinh.

"Thực tế cho thấy việc "đạp giá" chỉ là công cụ tiếp thị ngắn hạn. Để tồn tại và tiến xa hơn, vấn đề định giá chuẩn xác - bao gồm cả việc ghi nhận và tính toán đầy đủ giá trị sức lao động của chủ cơ sở - mới là phương thức quản trị tài chính bền vững" - chị Phượng đúc kết.