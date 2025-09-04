VIDEO
Kinh hoàng: Hổ tấn công bác sĩ thú y

Thanh Long -

04/09/2025 09:55

(NLĐO) - Video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một con hổ tấn công bác sĩ thú y qua hàng rào thép gai tại một sở thú ở Mexico

