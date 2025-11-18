Chiều 17-11-2025, Báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải hai cuộc thi viết: "Người Thầy kính yêu" lần thứ 4 và "Lòng tốt quanh ta" lần thứ 3.

Cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu" tôn vinh những nhà giáo thầm lặng – những người vẫn ngày ngày "chở sách lên non", "đưa chữ về miền xa", gieo mầm tri thức ở những nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Được tổ chức ngay trước kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, lễ trao giải là dịp đặc biệt để gửi lời tri ân đến những người đã âm thầm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Năm nay, cuộc thi nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi của bạn đọc từ khắp mọi miền. Ban tổ chức đã chọn 25 tác phẩm đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Người Lao Động và đưa vào vòng chung khảo.

Giải nhất cuộc thi thuộc về tác phẩm "Những cô giáo TP Hồ Chí Minh bền bỉ chở sách lên non" của tác giả Hoàng Nguyễn Vân Nhi. Bài viết kể về hành trình của những nữ giáo viên mang sách đến từng bản làng xa xôi – nơi mà đôi khi chỉ một cuốn sách cũng có thể thay đổi tuổi thơ của một đứa trẻ.

Tác giả Vân Nhi đoạt giải nhất cuộc thi viết "Người thầy kính yêu" lần 4

Xúc động trước câu chuyện, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân đã quyết định trích 10 triệu đồng từ lợi nhuận cuốn sách "Dấu ấn 30 năm nghề báo" và tặng thêm 100 áo khoác để gửi đến học sinh vùng cao – nơi các cô giáo đang miệt mài gieo chữ.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân

Tác giả trẻ Vân Nhi cũng nghẹn ngào chia sẻ:

Nhiều nhân vật trong các bài viết bước ra từ trang giấy đã hiện diện tại buổi lễ, như thầy Ngô Trần Thịnh, người được sinh viên gọi là người "đưa nghề vào lớp học"; hay hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm vững vàng vượt qua biến cố để tiếp tục đứng lớp… Tất cả góp phần làm nên một mùa thi ý nghĩa và lắng đọng.

Tác giả Hoàng Thị Trúc Thủy và Phan Thị Chính đoạt giải ba cuộc thi "Người Thầy kính yêu" lần 4

Nhân dịp này, Đảng ủy – Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã tặng hoa chúc mừng các thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Cuộc thi "Lòng tốt quanh ta" lần thứ 3 năm 2024 - 2025 khắc họa những con người bình dị nhưng giàu lòng nhân ái. Cuộc thi nhận được hơn 400 bài viết, mỗi câu chuyện là một điểm sáng ấm áp giữa đời thường.

Giải nhất thuộc về tác phẩm "Chuyện ông Hùng bốc mộ liệt sĩ" của tác giả Nguyễn Duy Hiến.

Tác giả Nguyễn Duy Hiến đoạt giải nhất cuộc thi "Lòng tốt quanh ta" lần 3

Tác giả Nguyễn Duy Hiến bày tỏ:

Nhiều bài viết khác cũng gây xúc động mạnh. Tác phẩm đoạt giải nhì: "Trưởng bản vì dân ở Tây Bắc" tái hiện hình ảnh vị trưởng bản dũng cảm cứu 90 người dân thoát khỏi trận lũ lịch sử ở Điện Biên.

Nhóm bạn trẻ trong bài "Bóng hồng cứu hộ trong màn đêm" (TP HCM) – những người ở tuổi đôi mươi, mỗi người một nghề nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn.

Hay câu chuyện về TS Đào Thị Châu Hà (CHLB Đức), nhân vật trong bài "Sứ giả tiếng Việt ở trời Âu", vẫn ngày ngày gìn giữ tiếng Việt và lan tỏa văn hóa quê hương nơi xứ người.

Các tác phẩm gửi về từ khắp mọi miền không chỉ kể lại những câu chuyện cảm động, mà còn nhắc nhở chúng ta trân trọng những con người đang âm thầm làm điều tốt mỗi ngày.

Hành trình viết - kể - nghe - sẻ chia trong hai cuộc thi như một sợi chỉ đỏ kết nối tình người: từ miền núi đến đô thị, từ bục giảng đến những nơi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, từ ánh mắt học trò đến những trái tim tử tế giữa đời thường.

Từ thành công của hai cuộc thi, Báo Người Lao Động phát động "Người Thầy kính yêu" lần 5 và "Lòng tốt quanh ta" lần 4 năm 2025 - 2026, tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương, để những điều đẹp đẽ không chỉ dừng lại ở một mùa thi, mà trở thành mạch nguồn chảy mãi trong cộng đồng.

Nhà báo, tiến sĩ Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, phát động cuộc thi "Người Thầy kính yêu" lần 5 và "Lòng tốt quanh ta" lần 4.



