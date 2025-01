Lật tẩy vụ người làm công tiệm vàng bị cướp dưới chân cầu Cần Thơ

Ngày 6-1, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Trương Hoài Thương (SN 1993; ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) 6 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Trương Hoài Thương tại tòa.

Theo cáo trạng, Thương là người làm công tại tiệm vàng do chị V.K.T (ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ. Do trước đó chị T. đã nhiều lần đưa vàng cho Thương đi bán nên chiều 5-6-2024, chị T. đưa cho Thương 2 thỏi vàng 24k mang qua tiệm vàng T.N ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để bán được gần 840 triệu đồng.

Trước khi bán vàng, Thương quen một người phụ nữ lạ trên mạng xã hội và người này rủ Thương đầu tư tài chính sinh lời. Do vậy, sau khi nhận được tiền bán vàng, Thương nảy sinh ý định chiếm đoạt nên nhờ tiệm vàng T.N chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của Thương; phần còn lại đưa tiền mặt.

Thương tiếp tục mang phần tiền mặt đến một tiệm vàng khác trên địa bàn TP Cần Thơ rồi nhờ chuyển tiền vào tài khoản Thương 250 triệu đồng, sau đó Thương chuyển khoản cho người phụ nữ quen biết qua mạng 450 triệu đồng để đầu tư tài chính. Phần tiền mặt còn lại, Thương mang về gửi nhờ người quen.

Khi về đến tiệm vàng K.M, Thương nói dối với chị T. rằng số tiền sau khi bán vàng đã bị cướp dưới chân cầu Cần Thơ. Tin lời Thương, chị T. đã nhờ người chở Thương đến công an trình báo.

Qua xác minh và điều tra, Thương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.