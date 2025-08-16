VIDEO
Lễ chào cờ ý nghĩa bên bờ sông Sài Gòn

Ngọc Lý - Quốc Thắng -

16/08/2025 12:51

Sáng 16-8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM tổ chức lễ chào cờ và phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đợt 3, năm 2025

    Thông báo