Trước giờ khai mạc, thảm đỏ Giải Mai Vàng lần thứ 31 trở thành không gian rực rỡ sắc màu và cảm xúc.

Nơi đó, các nghệ sĩ xuất hiện với phong thái chỉn chu, tự tin, mang theo cả dấu ấn cá nhân lẫn tinh thần nghề nghiệp đã được tôi luyện qua thời gian.

Các ca sĩ, nhóm nhạc khuấy động sân khấu thảm đỏ từ chiều 29-1

Không đơn thuần là khoảnh khắc tỏa sáng trước ống kính, thảm đỏ Mai Vàng còn là điểm chạm đầu tiên giữa nghệ sĩ và công chúng.

Mỗi bước chân, mỗi nụ cười, mỗi cái cúi chào đều mở ra những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu - về lao động nghệ thuật bền bỉ, về khát vọng được sống trọn với đam mê và trách nhiệm xã hội.

Trong không gian trang trọng của Nhà hát Thành phố, Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 – năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức đã diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc.

Những tràng pháo tay kéo dài, những khoảnh khắc lắng đọng và vỡ òa khi tên nghệ sĩ được xướng lên đã tạo nên một đêm tôn vinh giàu ý nghĩa.

Trên sân khấu của Giải Mai Vàng, mỗi giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận tài năng, mà còn là lời tri ân dành cho lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ suốt một năm qua.

Đó là nơi công chúng gửi gắm niềm tin, nơi nghệ sĩ nhìn thấy giá trị của sự cống hiến và sự đồng hành không mệt mỏi của khán giả.

Hùng Vương và Lâm Vỹ Dạ là "Nam, nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất



Ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM - trao giải Diễn viên hài và Người dẫn chương trình (MC) được yêu thích nhất cho Vũ Mạnh Cường và Duy Khánh ZhouZhou

Liên Bỉnh Phát, Băng Di đoạt Giải thưởng “Nam, nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất”

"Mẹ biển" - "Phim truyền hình được yêu thích nhất" Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 và "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền được vinh danh trong hạng mục "Phim Điện ảnh được yêu thích nhất"

Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM và TBT Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao giải chương trình “Mùa xuân TP HCM – Bước vào kỷ nguyên mới” (HTV) cho hạng mục "Chương trình nghệ thuật chính luận được yêu thích nhất”

Giải "MV của năm" là MV "Bắc Bling" của ca sĩ Hòa Minzy; Giải "Ca sĩ của năm" thuộc về Ca sĩ Tùng Dương; Giải "Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt" được trao cho 2 ca sĩ: Đức Phúc và Phương Mỹ Chi

Soobin Hoàng Sơn và Hòa Minzy là “Nam ca sĩ và nữ ca sĩ được yêu thích nhất”

Nhóm Chín Muồi là nhóm hát được yêu thích nhất. Ca khúc "Mãi là người Việt Nam" của nữ ca sĩ Trang Pháp là ca khúc được yêu thích nhất Mai Vàng 31 - 2025

"Chương trình truyền hình – nền tảng số được yêu thích nhất được yêu thích nhất" gọi tên chương trình "Chiến sĩ quả cảm" của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3). "MV được yêu thích nhất" thuộc về "Mục hạ vô nhân" của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn

Trải qua 31 năm hình thành và phát triển, Giải Mai Vàng đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu của đời sống văn hóa – nghệ thuật Việt Nam.

Với đặc trưng do công chúng bình chọn, Mai Vàng phản ánh chân thực dòng chảy sáng tạo của từng giai đoạn và vị thế của nghệ sĩ trong lòng xã hội.

Không chỉ là giải thưởng văn hóa – nghệ thuật, Giải Mai Vàng 31 năm qua còn ghi dấu ấn đẹp đẽ trong đời sống xã hội bằng các chương trình mang giá trị nhân ái, nhân văn.

Những phút giây xúc động khi Ban Tổ chức trao Mai Vàng tri ân và Mai Vàng nhân ái cho các nghệ sĩ đã dành trọn tâm huyết cho nghệ thuật và cộng đồng.

“Mai Vàng tri ân” là_ NSND Tự Long - Giám đốc Nhà hát Chèo Quân Đội và NSƯT, nhạc trưởng Trần Vương Thạch - “Mai Vàng Nhân Ái” cho nhạc sĩ Cao Văn Lý

Ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam, ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và NSND Trà Giang trao giải Giải Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng và Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025 cho NSND Trần Minh Ngọc và ca sĩ Hòa Minzy.



Báo Người Lao Động vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen với ghi nhận: "Báo Người Lao Động – Thành ủy TP HCM đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện Giải Mai Vàng, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa tại TP HCM".

Đây là phần thưởng dành cho một giải thưởng uy tín đã bền bỉ tổ chức 31 năm, ghi nhận một hành trình nghiêm túc, sáng tạo và trách nhiệm của một cơ quan báo chí tiên phong đồng hành cùng sự phát triển của văn hóa – nghệ thuật và công nghiệp văn hóa thành phố.

Ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân dân- và ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM - trao bằng khen cho lãnh đạo Báo Người Lao Động

Bước vào giai đoạn mới, Giải Mai Vàng vẫn đối diện không ít thử thách trong bối cảnh đời sống giải trí ngày càng đa dạng và cạnh tranh.

Tuy vậy, với nền tảng bền bỉ suốt hơn ba thập kỷ, Mai Vàng tiếp tục viết tiếp hành trình hướng đến khát vọng lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa – nghệ thuật chân chính, đồng hành cùng kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của đất nước.























