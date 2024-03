Lo bệnh dại, nhiều người ở TP HCM đưa thú cưng đi tiêm ngừa

Đây là lần thứ 2, ông Đặng Hoàng Ân (ngụ quận 6, TP HCM) tiêm vắc-xin ngừa dại cho thú cưng của mình. Ông Ân cho biết tiêm ngừa cho vật nuôi trong nhà không chỉ an toàn cho thú cưng mà còn an toàn cho mọi người.



Người dân đưa chó đến tiêm ngừa dại tại Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật quận 11, TP HCM

"Tiêm ngừa để phòng dại, không may xảy ra tình huống bất trắc bị chó cắn thì mình cũng đỡ lo lắng hơn" - ông Ân chia sẻ.

Không chỉ ông Ân, nhiều người cũng tranh thủ đem thú cưng đi tiêm phòng dại sau thông tin, 2 tháng đầu năm 2024, tại TP HCM có gần 20.000 người phải tiêm vắc-xin vì bị súc vật cắn.

Ghi nhận tại Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật quận 11, TP HCM, mỗi ngày tiếp nhận từ 20-30 trường hợp mang vật nuôi đến khám và tiêm ngừa.

Chi Cục thú y TP HCM cho biết tỉ lệ tiêm ngừa cho vật nuôi tại TP đạt 90-95%. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân chưa khai báo và chích ngừa cho vật nuôi, nhất là ở các vùng ven ngoại thành. Vì vậy, bên cạnh việc kêu gọi người dân tự giác đi chích ngừa cho vật nuôi, Chi cục cũng phối hợp với các quận huyện có biện pháp xử lý nếu phát hiện vật nuôi không an toàn tại cộng đồng. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ các địa phương tập huấn và các xe chuyên dụng bắt chó thả rông. Hiện tại các quận, huyện có 58 đội bắt chó thả rông. Các đội này sẽ xử lý cũng như là tạm giữ, xử phạt hành chính đối với những chủ thả rông chó.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM, tại TP có hơn 184.000 con chó, mèo được nuôi tại hơn 105.000 hộ. Trong đó ở 5 huyện ngoại thành (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ) có hơn 63.000 con, chiếm khoảng 35% tổng đàn.

Gần đây, mỗi tháng có từ 9.500-10.000 ca đến chích ngừa do bị động vật cắn. Trong đó 74% do chó tấn công và hơn 20% là do mèo. Nhiều ca bệnh dại được phát hiện ở khu vực phía Nam tạo nên mối nguy cơ cao cho người dân TP. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi tỉ lệ tử vong nếu vật nuôi mắc bệnh dại lên đến 100%.

1 trường hợp bị chó cắn phải đến tiêm ngừa tại Viện Pasteur TP HCM

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Hồng Nga - Phó Giảm đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) nhấn mạnh nguy cơ bệnh dại do động vật tấn công không chỉ là vết cắn to, chảy máu nhiều mới lây bệnh dại mà chỉ cần động vật liếm trên da có vết xước hoặc vết cắn rất nhỏ cũng có thể lây bệnh. Bởi trong nước bọt của vật nuôi (chó, mèo) có thể tồn tại virus dại, khi vật nuôi cắn, cào, liếm vẫn có thể chuyền virus trong người qua tổn thương da và gây bệnh dại.