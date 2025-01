Mai Tết bắt đầu “tràn” ra đường, không khí Tết tràn ngập TP HCM

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, các nhà vườn đem mai Tết bày bán kín bên đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức) - tuyến đường được xem là đẹp nhất nội đô TP HCM.

Theo các nhà vườn, mai năm nay sẽ đẹp và bảo đảm ra hoa đúng dịp Tết do thời tiết tại TP HCM các ngày qua khá lạnh, còn giá cả cho thuê và bán không tăng so với các năm do tình hình kinh tế khó khăn.

Chị Vân, đại diện vườn mai Thịnh, cho biết giá thuê mai Tết tầm trung năm nay đồng giá 3 triệu đồng/chậu, thời gian từ 26, 27 Tết hoặc sớm hơn đến mùng 9-10 Tết. Nếu khách muốn để tới 15 Tết, vườn sẽ hỗ trợ và không tốn thêm phí.

Về giá bán, mai nhỏ đang có giá tầm 4-5 triệu đồng/chậu, lớn hơn khoảng 6-7 triệu đồng/chậu để phục vụ bà con chơi Tết. Có những chậu mai đắt tiền hơn, vài chục đến trăm triệu đồng/chậu, kích thước to và cao hơn, cành đẹp nhưng hiện chưa mang ra do còn sớm.

Vườn mai Thịnh đang chăm mai để nở hoa ra đúng dịp Tết

"Vườn sẽ bảo hành thời gian mai nở rộ đúng như nhu cầu của khách. Về phí vận chuyển, nếu thuê sẽ chịu 1 lượt đi, nhà vườn chịu lượt về, còn nếu khách mua sẽ miễn phí. Có nhiều khách ở Củ Chi, Hóc Môn, Đồng Nai đã đặt thuê mai, trong đó các doanh nghiệp đặt thuê sớm nhất.

Vườn vẫn cho thuê chậu mai size lớn, cao 3-4m và vành 3-5m, giá cao hơn, từ 15-30-50 triệu đồng. Nếu khách muốn mua chúng tôi cũng bán"- chị Vân nói.

Anh Thắng, đại diện vườn mai Đức Lan, cho biết đang cho thuê mai với giá từ 15-30-50 triệu đồng/chậu, tùy cây. Khi hỏi vì sao có mức giá này, anh cho hay đây là mai gốc tứ quý, dạng bonsai, mẫu mã đẹp nên không thể cho thuê giá vài triệu đồng.

Giá thuê dao động từ 15-50 triệu đồng/chậu, tùy mẫu mã

Về phần vận chuyển bên anh sẽ miễn phí, nếu ở quá xa sẽ nhờ khách hỗ trợ một phần. Khách có thể đặt thuê từ giờ, 26, 27 tháng Chạp sẽ giao, có thể sớm hơn nếu khách yêu cầu và đến mùng 10 hay 15 tháng Giêng trả vẫn được, không tốn chi phí.

"Giá bán mai cũng có nhiều phân khúc, từ 20-30 triệu đồng trở lên tùy mẫu mã, lớn nhỏ và theo nhu cầu của khách hàng. Hiện vườn đã chuẩn bị hàng trăm cây mai để phục vụ cho nhu cầu Tết 2025"- anh Thắng chia sẻ.

Chị Hân, vườn mai Chí Công, cho hay chị đang cho thuê mai Tết loại to nhất đang trưng bày là 50 triệu đồng/chậu, còn tầm trung khoảng 20-30 triệu đồng, bao phí vận chuyển ở TP HCM và ra các tỉnh ngoài Bắc.

"Nếu khách muốn mua những chậu mai này, giá bán giá sẽ tính xấp xỉ gấp 10 lần, chẳng hạn chậu cho thuê mùa Tết 50 triệu đồng thì giá bán 500 triệu đồng. Đây là chậu kích thước to, cành đẹp nên khi ra hoa sẽ rất đẹp và bao vận chuyển đi các tỉnh, kể cả phía Bắc"- chị Hân thông tin.

Chậu mai đang cho thuê mùa Tết giá 50 triệu đồng, nếu bán sẽ có giá đến 500 triệu đồng, bao vận chuyển đi các tỉnh