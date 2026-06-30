Từ số báo đầu tiên phát hành ngày 28-07-1975 đến những sản phẩm báo chí cuối cùng trong năm 2026, Báo Người Lao Động đã đi qua hơn nửa thế kỷ đồng hành với thành phố và đất nước. Gần 11.000 số báo in, hàng triệu tin, bài trên báo điện tử, hàng ngàn chương trình xã hội, văn hóa, cộng đồng cùng biết bao thế hệ người làm báo đã góp phần tạo nên một thương hiệu báo chí giàu bản sắc và trách nhiệm.

51 năm là một hành trình đủ dài để một tờ báo trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ bạn đọc; đủ dài để chứng kiến những đổi thay lớn lao của đất nước; đủ dài để những người làm báo gửi lại thanh xuân, tâm huyết và niềm tin nghề nghiệp của mình trên từng trang báo.

Hành trình ấy khép lại nhưng những giá trị mà Báo Người Lao Động góp phần tạo dựng cho xã hội vẫn còn ở lại.

Và, đó chính là điều chúng tôi muốn kể trong câu chuyện này.

Trụ sở Báo Người Lao Động tọa lạc tại số 123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM

Họp giao ban Hội đồng Biên tập

Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhân viên làm việc tại trụ sở Báo Người Lao Động

Một vài số báo Công nhân giải phóng - tiền thân của Báo Người Lao Động

Một số số báo tiêu biểu của Báo Người Lao Động trong nhiều năm

Ra đời trong những ngày đầu đất nước thống nhất, tiền thân là Báo Công nhân Giải phóng, Báo Người Lao Động mang theo sứ mệnh của một tờ báo cách mạng: đồng hành cùng công nhân, tổ chức Công đoàn và góp phần xây dựng TP HCM sau chiến tranh.

Từ những trang báo còn nhiều khó khăn của thời kỳ bao cấp đến giai đoạn đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số, Báo Người Lao Động luôn hiện diện trong những bước chuyển mình của đất nước. Mỗi giai đoạn phát triển của thành phố đều in dấu trên từng trang báo; mỗi đổi thay trong đời sống công nhân, người lao động đều được phản ánh bằng trách nhiệm, sự sẻ chia và tinh thần dấn thân của người làm báo.

51 năm qua, hàng ngàn phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Báo đã đi đến mọi miền đất nước, có mặt ở những nơi khó khăn nhất, nóng bỏng nhất của đời sống xã hội; ghi lại những câu chuyện của đất nước, của thành phố và của hàng triệu con người bình dị đang lao động, cống hiến mỗi ngày.

Không chỉ phản ánh hiện thực, Báo Người Lao Động còn góp phần kết nối cộng đồng, thúc đẩy chính sách, lan tỏa những giá trị nhân văn và khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội thông qua nhiều chương trình mang dấu ấn riêng của tờ báo.

Từ báo in truyền thống đến báo điện tử, từ những trang báo giấy đến hệ sinh thái số đa nền tảng với hàng triệu lượt tương tác mỗi ngày, Báo Người Lao Động không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Nhưng xuyên suốt hành trình ấy vẫn là những giá trị cốt lõi chưa từng thay đổi: phụng sự bạn đọc, bảo vệ lẽ phải, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, của TP HCM, đề cao trách nhiệm xã hội và giữ vững bản lĩnh của một cơ quan báo chí cách mạng.

Đó chính là sợi chỉ đỏ kết nối quá khứ, hiện tại và cũng là điều còn lại sau 51 năm hình thành và phát triển của Báo Người Lao Động.





Tổng Biên tập Phan Hồng Chiến (bìa phải) làm việc tại Tòa soạn những năm đầu thập niên 1990.

Trụ sở Báo Người Lao Động tại địa chỉ 123-127 Võ Văn Tần những ngày mới thành lập và hiện nay

"Nhanh - Hay - Chính xác - Trách nhiệm - Nhân văn" là 5 tiêu chí được Báo Người Lao Động điện tử xác định là rất quan trọng để tạo nên một thương hiệu hấp dẫn bạn đọc.





Suốt hơn nửa thế kỷ, Báo Người Lao Động luôn chọn đứng ở nơi cuộc sống đang diễn ra. Đó là những nhà máy rực sáng ca đêm, những công trường ngổn ngang bụi đất, những khu công nghiệp đông nghịt công nhân tan ca; là bệnh viện trong những ngày dịch bệnh căng thẳng, là trường học mỗi mùa thi, là những vùng quê chịu thiên tai, là những diễn đàn chính sách, nghị trường và các sự kiện lớn của thành phố, đất nước.

Từ những câu chuyện dân sinh bình dị đến những vấn đề lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, từ tiếng nói của công nhân, người lao động đến tâm tư của doanh nghiệp, người dân và các tầng lớp xã hội, Báo Người Lao Động luôn nỗ lực phản ánh trung thực hiện thực cuộc sống, góp phần thúc đẩy những thay đổi tích cực trong xã hội.

Đội ngũ phóng viên Báo Người Lao Động lao động hăng say phục vụ bạn đọc

Nhiều tuyến bài điều tra, phản biện và giám sát xã hội đã góp phần hoàn thiện chính sách, bảo vệ người yếu thế, đấu tranh với cái xấu, cổ vũ điều tốt đẹp và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng. Không ít vụ việc đã được giải quyết, không ít số phận đã được sẻ chia, không ít chính sách đã được điều chỉnh từ những thông tin được phản ánh trên mặt báo.

Hơn 100 giải báo chí quốc gia, giải báo chí TP HCM và các giải báo chí chuyên ngành giai đoạn 2021-2026 là sự ghi nhận cho nỗ lực nghề nghiệp của nhiều thế hệ người làm báo. Nhưng phần thưởng lớn hơn cả chính là sự tin cậy của hàng triệu bạn đọc đã đồng hành cùng Báo Người Lao Động trong suốt nhiều thập niên.





Đằng sau mỗi trang báo là những bước chân không mỏi của phóng viên trên hiện trường, những đêm thức trắng của Ban Biên tập, của Tòa soạn, những cuộc tranh luận nghề nghiệp để bảo vệ sự thật và trách nhiệm xã hội. Tất cả đã góp phần tạo nên một bản sắc làm báo được gìn giữ qua nhiều thế hệ: Nhanh - Hay - Chính xác - Trách nhiệm - Nhân văn.

Cảm nhận của bạn đọc về Báo Người Lao Động nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Báo (28.7.1975 - 28.7.2025)

Các lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp, bạn đọc nói về Báo Người Lao Động





Hơn năm thập kỷ bền bỉ đồng hành cùng bạn đọc, Báo Người Lao Động không chỉ khẳng định vị thế bằng những trang viết mà còn xây dựng và để lại giá trị sâu sắc cho đời sống xã hội thông qua hàng loạt chương trình ý nghĩa sau mặt báo. Tất cả khẳng định sứ mệnh phụng sự cộng đồng bằng trách nhiệm và bằng cả trái tim của tập thể Báo Người Lao Động.

Trong suốt 51 năm qua, Báo Người Lao Động đã thực hiện hàng ngàn chương trình xã hội, kết nối hàng triệu tấm lòng nhân ái và đồng hành cùng rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Nhưng phía sau những con số ấy là những con người cụ thể, những số phận thật đã được tiếp sức vào lúc tưởng như không còn hy vọng.

Năm 2007, Báo Người Lao Động phát hiện gia đình ông Lục Văn Quân ở Thái Nguyên có 5 người con mang những khối u khổng lồ trên mặt do căn bệnh di truyền hiếm gặp. Trong hoàn cảnh nghèo khó, bị kỳ thị và gần như bế tắc, gia đình chị Lục Thị Hai đã nhận được sự giúp đỡ từ bạn đọc, các nhà hảo tâm và đội ngũ y - bác sĩ thông qua sự kết nối của Báo Người Lao Động. Từ những ca phẫu thuật đầu tiên đến hành trình điều trị kéo dài nhiều năm sau đó, cuộc đời của cả một gia đình đã được mở sang một trang mới. Mười lăm năm sau, chị Hai viết thư về tòa soạn với những dòng đầy xúc động: "Vào lúc gia đình tôi tuyệt vọng nhất, Báo Người Lao Động đã xuất hiện cứu vớt gia đình tôi". Đó không chỉ là lời cảm ơn dành cho một tờ báo, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái khi được khơi dậy và lan tỏa.

Hành trình vượt qua số phận của một gia đình người dân tộc Sán Dìu ở Thái Nguyên bị tiếng “trời đày” khi có 6 người con thì 5 người mang trên mặt mình những khối u quỷ quái.

Vợ chồng anh chị Lục Thị Hai hạnh phúc khoe những hình ảnh của cuộc sống mới



Con trai kháu khỉnh của vợ chồng anh chị Lục Thị Hai và Lý Văn Ninh

Một câu chuyện khác là gia đình anh Minh, chị Lành (tỉnh Bình Dương cũ). Biến cố bất ngờ khi cả 2 vợ chồng tử nạn dưới bánh xe container vào một ngày cận Tết, khiến tương lai của ba đứa trẻ trở nên mong manh. Từ những bài báo đầu tiên phản ánh hoàn cảnh của gia đình, Báo Người Lao Động đã trở thành cầu nối để cộng đồng chung tay giúp đỡ; hàng tỉ đồng đã được quyên góp để hỗ trợ 3 trẻ nhỏ. Hành trình ấy không dừng lại ở một đợt vận động hay một khoản hỗ trợ trước mắt. Nhiều năm sau, Báo vẫn tiếp tục quay lại, theo dõi và kể tiếp câu chuyện trưởng thành của các em. Từ những ngày mất mát và tuyệt vọng, cuộc sống của ba đứa trẻ đã dần ổn định, có cơ hội học tập và nuôi dưỡng những ước mơ mới.

Bước ngoặt cuộc đời của 3 đứa trẻ

Sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng và Báo Người Lao Động đã phần nào xoa dịu nỗi đau cho những người ở lại. Tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Báo Người Lao Động, Ban Tổ chức đã mời các con của anh Minh, chị Lành cùng bà nội của các cháu đến dự lễ

Gia đình chị Hai, gia đình anh Minh - chị Lành chỉ là hai trong hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện mà Báo Người Lao Động đã đồng hành trong suốt hành trình hơn nửa thế kỷ. Có những bài báo khép lại sau khi xuất bản, nhưng cũng có những bài báo mở ra một tương lai khác cho cuộc đời của một con người, một gia đình.

Có lẽ đó cũng là điều đặc biệt nhất mà một cơ quan báo chí có thể làm được: không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn góp phần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Từ một tờ báo in truyền thống ra đời trong những ngày đầu đất nước thống nhất, Báo Người Lao Động đã trải qua hành trình hơn nửa thế kỷ không ngừng đổi mới để thích ứng với sự thay đổi của công nghệ, nhu cầu bạn đọc và xu thế truyền thông hiện đại.

Báo in Người Lao Động góp mặt trong các chương trình, sự kiện của TP HCM và cả nước

Những số báo đầu tiên được thực hiện bằng một số máy móc, dụng cụ văn phòng giản đơn - mấy cái máy đánh chữ Remington cũ kỹ, cái radio Panasonic để nghe tin, máy ảnh cũng không có. Đến nay, Báo Người Lao Động đã vận hành theo mô hình tòa soạn hiện đại, đa nền tảng, lấy bạn đọc làm trung tâm và công nghệ làm đòn bẩy để phát triển.

Ngay từ cuối những năm 1990, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã mạnh dạn đầu tư vào công nghệ thông tin, thuộc nhóm ứng dụng nhanh và rộng so với mặt bằng làng báo thời điểm đó. Khoảng năm 1999-2000, báo đã dùng đường truyền internet leased line, nối mạng máy tính toàn bộ cơ quan vào máy chủ và bộ phận chế bản đã được trang bị máy in có card mạng riêng để bảo đảm in ấn thông suốt. Nhờ nền tảng tiếp cận sớm công nghệ thông tin mà Người Lao Động ra mắt website báo điện tử rất sớm, từ năm 2001.

Từ giao diện đời đầu cho đến giao diện hiện nay của Báo Người Lao Động điện tử

Bước vào kỷ nguyên số, Báo Người Lao Động liên tục tái cấu trúc mô hình hoạt động. Từ tháng 8-2011, báo bắt đầu vận hành mô hình báo chí hiện đại - "Tòa soạn hội tụ", lấy báo in làm trung tâm, sau đó mới đến báo điện tử.

Đến năm 2019, báo in và báo điện tử được xem là "sản phẩm chính", ngang nhau, mang tính quyết định về hình ảnh, thương hiệu và độ tin cậy của tờ báo. Ưu điểm của mô hình "Tòa soạn hội tụ đa phương tiện" này là tính bài bản, chắc chắn và chuyên nghiệp.

Khi mô hình "Tòa soạn hội tụ đa phương tiện" bộc lộ những hạn chế, Ban Biên tập quyết liệt chuyển đổi sang mô hình "Tòa soạn hội tụ toàn diện" và từ cuối năm 2024, bắt tay xây dựng mô hình "Tòa soạn số".

Không còn giới hạn trong khuôn khổ báo in hay báo điện tử, Báo Người Lao Động còn xây dựng hệ sinh thái truyền thông số đa dạng với 24 kênh mạng xã hội trên các nền tảng Facebook, YouTube, TikTok...

Báo Người Lao Động cũng là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hỗ trợ sản xuất và phân phối nội dung. AI được sử dụng trong nhiều khâu như cá nhân hóa người dùng, gợi ý tiêu đề, trích xuất nội dung nổi bật, tối ưu hóa SEO, đề xuất đề tài dựa trên xu hướng tìm kiếm, sản xuất video/clip... Đáng chú ý, MC số do Báo Người Lao Động tạo ra được sử dụng chính cho một số chuyên mục, sản phẩm số như AI 365, audio AI... trên báo điện tử.

Báo Người Lao Động đào tạo AI nâng cao cho phóng viên, biên tập viên

Clip với sự góp mặt của MC AI được sản xuất nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Báo Người Lao Động (1975-2025)

Cùng với việc phát triển các nền tảng phân phối nội dung, Báo Người Lao Động liên tục đổi mới phương thức làm báo. Nhiều định dạng hiện đại được triển khai mạnh mẽ như video, podcast, infographic, eMagazine, longform, mega story... và các sản phẩm báo chí dữ liệu chuyên sâu. Qua đó giúp truyền tải thông tin nhanh chóng, trực quan, đồng thời nâng cao trải nghiệm của bạn đọc trong môi trường số.

Hơn 50 năm hình thành và phát triển, từ những trang báo in thủ công đến một hệ sinh thái truyền thông số hiện đại, Báo Người Lao Động đã chứng minh khả năng thích ứng mạnh mẽ trước mọi thay đổi của thời đại. Đó không chỉ là hành trình chuyển đổi công nghệ, mà còn là quá trình đổi mới tư duy làm báo, xây dựng đội ngũ đa năng, sáng tạo và không ngừng hướng tới mục tiêu phục vụ bạn đọc tốt hơn.





BAN BIÊN TẬP

TÒA SOẠN

BAN CHÍNH TRỊ - CÔNG ĐOÀN - XÃ HỘI

* BAN KINH TẾ - C ÔNG NGHỆ





BAN GIÁO DỤC - SỨC KHỎE





BAN VĂN HÓA - THỂ THAO

BAN QUỐC TẾ - ĐỐI NGOẠI

BAN ĐA PHƯƠNG TIỆN

VĂN PHÒNG

PHÒNG QUẢNG CÁO - DỊCH VỤ

PHÒNG TÀI CHÍNH -KẾ TOÁN

PHÒNG PHÁT HÀNH

BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN BẮC

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Clip Bich Ngoc

Văn phòng đại diện Đồng bằng Sông Cửu Long

51 năm là một hành trình dài đối với một tờ báo. Trên hành trình ấy, Báo Người Lao Động may mắn nhận được sự đồng hành, tin yêu và sẻ chia của rất nhiều người. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến hàng triệu bạn đọc trên khắp mọi miền đất nước đã tin tưởng, đón nhận và đồng hành cùng Báo Người Lao Động trong suốt 51 năm qua.

Xin trân trọng cảm ơn các thế hệ lãnh đạo TP HCM; các cơ quan quản lý báo chí; lãnh đạo các địa phương; các lực lượng vũ trang; các tổ chức chính trị - xã hội; các doanh nghiệp, doanh nhân; các chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, cộng tác viên và đối tác đã luôn đồng hành, hỗ trợ để Báo Người Lao Động hoàn thành sứ mệnh của mình.

Xin cảm ơn những người công nhân, người lao động, những người dân bình dị đã tin tưởng gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, những câu chuyện của cuộc đời mình cho chúng tôi. Chính các anh, các chị, các bạn đã làm nên hơi thở và linh hồn của Báo Người Lao Động.

Và trên hết, xin tri ân các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên, cộng tác viên của Báo Người Lao Động qua các thời kỳ; những người đã dành cả thanh xuân, tâm huyết và niềm tin nghề nghiệp để xây dựng nên một thương hiệu báo chí giàu bản sắc, giàu trách nhiệm xã hội và giàu tình người.

Từ những người đặt viên gạch đầu tiên cho tờ báo sau ngày đất nước thống nhất đến những người đang thực hiện những tác phẩm cuối cùng của hành trình 51 năm hôm nay, tất cả đều đã góp phần viết nên lịch sử của Báo Người Lao Động.



