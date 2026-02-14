Trong năm 2025, hàng loạt nghệ sĩ, hoa hậu, ca sĩ, người nổi tiếng phải đối mặt với những phiên toà, cáo trạng và cả án phạt tù.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên

Một trong số những người nổi tiếng bị đưa ra xét xử trong năm 2025

Cú sốc lớn nhất phải kể đến vụ án liên quan đến Nguyễn Thúc Thùy Tiên, người từng là biểu tượng của sự thành công và truyền cảm hứng. Từ vị thế của một ngôi sao hạng A, Thùy Tiên đã phải đứng trước TAND TPHCM để trả giá cho những sai phạm trong chiến dịch quảng cáo thực phẩm chức năng "kẹo Kera".

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tại toà

Cơ quan chức năng kết luận hành vi quảng cáo sai sự thật, lừa dối khách hàng của cô đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hàng nghìn người tiêu dùng. Với những tình tiết này, tòa đã tuyên mức án 2 năm tù dành cho cựu hoa hậu.

Cùng chung số phận trong đường dây này, các KOLs và lãnh đạo Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt như Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) cũng nhận mức án 2 năm tù. Hình phạt nặng nhất thuộc về Lê Tuấn Linh với 3 năm 3 tháng tù, trong khi Lê Thành Công nhận mức án 3 năm tù.

Ca sĩ Vũ Hà

Hàng loạt người nổi tiếng bị khởi tố

Trong vụ án đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng xảy ra tại khách sạn Pullman ở Hà Nội, Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) là một trong 141 bị cáo bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, ca sĩ này bị truy tố về tội "Đánh bạc" do tham gia chơi các trò như Slot và Roulette tại khu casino trong khách sạn. Hành vi trên được xác định là vi phạm pháp luật, bởi người Việt Nam không được phép tham gia các trò chơi casino vốn chỉ dành cho người nước ngoài.

Bị cáo Hà được xác định đã đánh bạc một lần, với tổng số tiền đặt cược khoảng 2.618 USD (hơn 63 triệu đồng) và thua khoảng 199 USD. Tại phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt ông Hà phạt tiền 100 triệu đồng về tội "Đánh bạc".

Diễn viên Trương Ngọc Ánh

Trong danh sách "ngôi sao đối mặt pháp luật", Trương Ngọc Ánh, nữ diễn viên và nhà sản xuất phim từng rất thành công trên màn ảnh Việt, cũng là tâm điểm chú ý.

Tháng 10-2025, Trương Ngọc Ánh bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM khởi tố và bắt tạm giam vì bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo điều tra, khi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc của Công ty CP Bất động sản Đất Rồng, bà bị tố cáo là thu tiền đầu tư từ đối tác nước ngoài nhưng sau đó lợi dụng uy tín để chiếm đoạt tài sản, rút tiền công ty trái phép và làm sai lệch sổ sách kế toán nhằm che giấu hành vi này; vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Cặp đôi thị phi

Vụ việc của Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) và Lương Bằng Quang khiến dư luận bàng hoàng bởi tính chất nghiêm trọng và có nhiều tình tiết tinh vi trong hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM xác định Ngân 98 đứng đầu một đường dây sản xuất và buôn bán thực phẩm chức năng giả, đặc biệt là các sản phẩm giảm cân và collagen kém chất lượng, không có giấy phép lưu hành và chứa các chất bị cấm, thu lợi bất chính khoảng 120 tỉ đồng từ năm 2023 đến tháng 7-2024.

Sau khi bị phát hiện sai phạm, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã chi ra 8 tỉ đồng để "chạy án", đưa hối lộ cho người quen với mục đích tránh bị xử lý hình sự, dẫn đến cả hai bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "Đưa hối lộ"; một người trung gian nhận hối lộ cũng bị khởi tố về tội "Môi giới hối lộ".

Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí

Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng được mệnh danh "anh cả" của làng mốt Nguyễn Công Trí bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt giữ vào ngày 23-6-2025 trong quá trình mở rộng chuyên án triệt phá một đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khi khám xét tại nhà riêng ở phường Tân Hưng, TPHCM, lực lượng chức năng bắt quả tang ông cùng đồng phạm Trần Phú Long sử dụng ma túy, đồng thời thu giữ nhiều tang vật nghi là dụng cụ dùng để sử dụng chất cấm. Hành vi này bị xác định là tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.