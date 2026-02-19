Thời gian qua, việc Công an kiên quyết xử lý nhiều vụ việc liên quan đến người nổi tiếng cho thấy tinh thần phòng, chống tội phạm nghiêm minh, không có "vùng cấm". Dù là cá nhân có sức ảnh hưởng hay người bình thường, mọi hành vi vi phạm đều bị điều tra, xử lý đúng pháp luật, qua đó góp phần răn đe và củng cố niềm tin của người dân.

Bắt Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog

Ngày 4-4-2025, tại họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản (Chánh Văn phòng Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với 5 bị can liên quan Công ty Asia Life và Tập đoàn Chị Em Rọt, trong đó có Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục). Các bị can bị điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng theo điều 193, 198 Bộ luật Hình sự.

Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog cùng đồng phạm tại công an

Trước đó, hai người này thường livestream quảng cáo kẹo rau củ Kera do Công ty CER công bố, bán ra cuối năm 2024 và đã bị phạt 70 triệu đồng mỗi người vì quảng cáo sai lệch. Sản phẩm do Asia Life sản xuất tại Đắk Lắk, từng quảng bá "một viên thay thế một đĩa rau". Tuy nhiên kiểm nghiệm cho thấy 30 viên chỉ chứa 0,51 gam chất xơ. Công ty CER cho biết đã bán hơn 100.000 hộp và cam kết hoàn tiền.

Bắt hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên

Mở rộng điều tra vụ sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối người tiêu dùng liên quan Công ty Asia Life và Tập đoàn Chị Em Rọt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 5 bị can, trong đó có hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (28 tuổi) để điều tra hành vi lừa dối khách hàng.

Công an đọc lệnh bắt Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên

Cơ quan điều tra xác định kẹo rau củ Kera là sản phẩm hợp tác giữa Thùy Tiên và các cổ đông Chị Em Rọt, trong đó Tiên hưởng 30% lợi nhuận. Trước đó, Thùy Tiên cùng Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs thường livestream quảng cáo sản phẩm, giới thiệu là "đứa con tinh thần", giúp bổ sung chất xơ tiện lợi.

Tuy nhiên, kẹo Kera do Asia Life sản xuất được xác định là hàng giả. Từ ngày 12-12-2024 đến ngày 19-3-2025, doanh nghiệp đã bán 135.325 hộp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng quyền lợi người tiêu dùng.

Với các hành vi nêu trên, ngày 19-11-2025, hoa hậu Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog đã bị TAND TPHCM xử sơ thẩm tuyên phạt cùng mức án 2 năm tù giam về tội lừa dối khách hàng.

Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí dính ma tuý

Giữa tháng 7-2025, Công an TPHCM bắt nhà thiết kế Nguyễn Công Trí (SN 1978) và Nguyễn Quốc Trung (SN 1991) để điều tra hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí lúc bị bắt

Trước đó, ngày 12-6-2025, lực lượng chức năng kiểm tra một căn nhà trên đường Lạc Long Quân (phường Tân Hòa) và bắt quả tang Trung tàng trữ, mua bán cần sa, cocain; giao dịch qua mạng xã hội, nhận tiền qua nhiều tài khoản trung gian. Mở rộng điều tra, công an xác định một số người giao hàng, mua bán lại và sử dụng ma túy; trong đó có Nguyễn Công Trí và Trần Phú Long.

Miss Audition Ngọc Anh mua bán khí cười

Cuối tháng 8-2025, Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1988, Miss Audition Ngọc Anh) đã bị Công an TPHCM bắt vì cầm đầu đường dây buôn bán khí cười tại tụ điểm Lava trên đường Hai Bà Trưng, TPHCM.

Miss Audition Ngọc Anh cùng các đồng phạm

Theo cơ quan chức năng, cô trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động cung cấp khí cười trái phép. Trước đó, Ngọc Anh từng nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng chục nghìn người theo dõi, đăng quang Miss Audition 2006, hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực người mẫu, mẫu ảnh trước khi rút khỏi showbiz sau khi kết hôn.

Bà trùm Hoàng Hường xộ khám

Đầu tháng 10-2025, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt để tạm giam Hoàng Thị Hường (SN 1987, còn gọi là Hoàng Hường) về tội vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng trong hệ sinh thái gồm nhiều công ty và hộ kinh doanh thực phẩm chức năng.

Hoàng Hường lúc bị bắt

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Hường chỉ đạo nhân viên dồn doanh thu vào các hộ, cá nhân để trốn thuế, để ngoài sổ sách gần 1.800 tỉ đồng và kê sai thuế GTGT gần 2.100 tỉ đồng giai đoạn 2021–2025.

Toàn bộ hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ và 44 cá nhân do Hường lập ra nhưng bà vẫn trực tiếp điều hành. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can và tiếp tục mở rộng làm rõ các sai phạm khác.

Ngân 98 mua bán hàng giả

Giữa tháng 10-2025, Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả thông qua Công ty ZuBu và ZuBu shop do người thân đứng tên.

Công an TPHCM lấy lời khai Ngân 98

Ngân trực tiếp điều hành, đặt gia công các sản phẩm giảm cân như X3, X7, X1000 và lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ viên rau củ Collagen không được cấp phép. Sản phẩm được quảng cáo trọn liệu trình qua mạng xã hội, doanh thu giai đoạn 2023–2024 lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Giám định cho thấy nhiều mẫu chứa chất cấm sibutramin, phenolphthalein gây hại sức khỏe. Cơ quan điều tra xác định Ngân là chủ mưu, tổ chức toàn bộ đường dây.

Ca sĩ Lương Bằng Quang đưa hối lộ

Sau khi Ngân 98 bị bắt khoảng 10 ngày, Công an TPHCM tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Lương Bằng Quang (SN 1982) về tội đưa hối lộ và Lê Sỹ Cường (SN 1987) về tội môi giới hối lộ; Võ Thị Ngọc Ngân cũng bị khởi tố cùng hành vi.

Ca sĩ Lương Bằng Quang bị bắt vì đưa hối lộ

Theo cơ quan điều tra, quá trình mở rộng vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm giả do Ngân cầm đầu cho thấy sau khi bị kiểm tra, phát hiện sai phạm trong kinh doanh vào tháng 7-2024, Ngân và Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho Cường nhằm "chạy án", tránh bị xử lý. Hành vi này bị phát hiện qua tài liệu, dòng tiền và lời khai liên quan trong quá trình điều tra.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh lừa đảo

Ngày 31-10-2025, Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt để tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh (SN 1976) để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo đơn tố cáo của Công ty BĐS Đất Rồng – nơi Ánh từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra

Quá trình hoạt động, Ánh kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài góp hơn 9,1 triệu USD cho các dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine. Tuy nhiên, trước khi ký hợp đồng đầu tư, Ánh cùng một cá nhân khác đã đứng tên mua đất cá nhân với giá thấp hơn, sau đó nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt chênh lệch.

Ngoài ra, khi khu đất bị thu hồi, tiền bồi thường hơn 26,1 tỉ đồng được hoàn trả nhưng chỉ một phần chuyển về công ty, số còn lại bị sử dụng cá nhân. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.