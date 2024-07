Mỹ và đồng minh NATO bơm thêm hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine

Tuyên bố chung hôm 9-7 cho hay: "Chúng tôi sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không chiến lược bổ sung, bao gồm các khẩu đội Patriot bổ sung do Mỹ, Đức và Romania tài trợ. Các bộ phận của Patriot do Hà Lan và các đối tác khác tài trợ để cho phép vận hành thêm một khẩu đội Patriot và một hệ thống SAMP-T bổ sung do Ý tài trợ".

Mỹ và các đồng minh sẽ chuyển giao cho Ukraine thêm 5 hệ thống phòng không. Ảnh: Reuters

Các quan chức nói thêm rằng trong những tháng tới, họ có ý định cung cấp cho Ukraine hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật. Theo hãng tin Reuters, Mỹ - nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine - đã cung cấp hơn 50 tỉ USD viện trợ quân sự kể từ năm 2022.

Tuy nhiên, viện trợ quân sự từ Mỹ đã bị trì hoãn tại Quốc hội trong nhiều tháng trong mùa đông vừa qua và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình trạng thiếu vũ khí đang giúp Nga chiếm thế thượng phong. Ông Zelensky đã kêu gọi các chính phủ phương Tây tăng cường và tăng tốc viện trợ quân sự cho lực lượng Kiev.

Đạo luật mới của Mỹ đã được thông qua vào tháng 4, cung cấp 61 tỉ USD viện trợ cho Ukraine. Ông Zelensky tuần trước cho biết ông muốn tăng gấp đôi năng lực phòng không của Ukraine trong mùa hè.

Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các đối tác hỗ trợ thêm về hệ thống phòng không khi nước này đối mặt với các cuộc tấn công từ Nga vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga hôm 9-7 cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Yasnobrodivka ở khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ thông tin mất quyền kiểm soát Yasnobrodivka và tuyên bố đây là một trong số các ngôi làng mà quân đội Ukraine đang bảo vệ.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết ngôi làng này là một trong 9 ngôi làng thuộc khu vực Pokrovsk của vùng Donetsk, nơi lực lượng Ukraine đã chống lại hơn 20 nỗ lực tiến quân của Nga trong 24 giờ qua.