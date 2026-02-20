(NLĐO) - Dù "quân số" đã chạm ngưỡng 50 thành viên, đại gia đình ông Trần Văn Sùng vẫn giữ trọn phong tục tập trung về "đại bản doanh" mỗi dịp Tết.

Đặc biệt, gia đình không có khoảng cách giữa con ruột và dâu rể, cháu chắt về quê đón Tết cũng không cầm điện thoại chơi game. Những thước phim, hình ảnh sum vầy được tỉ mỉ lưu giữ qua mỗi năm không chỉ là kỷ niệm, mà còn là sợi dây gắn kết bền chặt giữa các thế hệ.

Những thước phim đầy xúc động của đại gia đình ông Sùng do cháu gái thực hiện

Nếp nhà trong "đại bản doanh"

Căn nhà nhỏ của ông Sùng tại tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng, cứ mỗi độ 27, 28 Tết, lại trở nên náo nhiệt nhất xóm. Đó là thời điểm con, cháu, chắt từ khắp nơi – từ TPHCM, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai... – đồng loạt gác lại công việc để trở về.

Thông thường, với nhiều gia đình trẻ, ngày Tết là dịp để nghỉ ngơi, du xuân, tranh thủ check-in các điểm du lịch nổi tiếng. Còn với đại gia đình của ông Sùng, con cháu chỉ thích về nhà. Không ai bảo ai, không ai bắt Tết phải đủ mặt, ấy thế mà đêm giao thừa vẫn đoàn tụ không sót một ai. Nếp nhà ấy đã được gìn giữ suốt mấy chục năm qua, trở thành truyền thống quý giá của đại gia đình.

Những Tết, ngôi nhà nhỏ trở thành "đại bản doanh" của khoảng 50 thành viên ở 4 thế hệ. Ban ngày, con cháu tự giác phân công nhau lau chùi, xịt rửa nhà cửa cho ông bà. Ban đêm thì quây quần bên nồi bánh chưng đỏ lửa. Người lớn thì kể nhau nghe về một năm làm ăn xa quê, trẻ con rôm rả kể về những niềm vui ở trường.

Trẻ nhỏ trong gia đình cũng tập gói bánh chưng

Khoảnh khắc đoàn viên được gia đình thực hiện qua mỗi năm

Chị Lan Anh (cháu ruột ông Sùng) tự hào chia sẻ: "Từ lúc mình lớn lên đến giờ, chưa từng có anh/chị/em hay cháu chắt nào đón Tết xa nhà. Mọi lựa chọn đều nhường chỗ sự đoàn viên. Những anh chị đã lập gia đình thì chọn "chia ca", 1 nửa Tết ở bên ngoại, 1 nửa Tết ở bên nội. Dù đường sá xa xôi nhưng ai cũng cố gắng đón Tết trọn vẹn nhất".

Trân trọng giây phút đủ đầy

Như thường lệ, vào sáng mùng 1, tất cả thành viên sẽ diện áo dài, mặc đồ đẹp, tập trung trước sân nhà để nhận lì xì từ ông bà. Qua thời gian, từ một hàng ngắn, giờ đây sân nhà của ông bà không còn đủ chỗ nữa, mọi người phải xếp thành vòng tròn đứng nối đuôi nhau.

"Với gia đình, phong tục lì xì mang một ý nghĩa rất riêng. Ông bà lì xì cho con cháu để trao lộc may mắn, học giỏi, thành công. Con cháu lì xì mừng tuổi ông bà để cầu chúc sức khỏe, bình an. Anh chị - những người đã đi làm rồi thì lì xì cho các em để gắn kết tình thân. Dù đã lập gia đình hay vẫn còn nhỏ, ai nấy đều hân hoan nhận bao lì xì đỏ như một cách để thấy mình vẫn luôn được bao bọc trong vòng tay người thân" - chị Lan Anh hạnh phúc chia sẻ.

Năm 2023, sân nhà của ông Sùng đã kín chỗ

Đại gia đình chụp ảnh vào năm 2024

Thế hệ cháu và chắt sum vầy trong mùng 1 Tết năm 2025.

Năm 2026, khung ảnh của đại gia đình có thêm 2 chắt kháu khỉnh, đáng yêu.

Mỗi năm, gia đình lại có những mầm xanh mới. Năm nay, ông Sùng có thêm 2 cháu cố kháu khỉnh, đáng yêu. Hiểu rằng thời gian bên ông bà không còn nhiều, gia đình luôn trân trọng việc lưu giữ ký ức. Mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại sự lớn lên của đám trẻ, mà còn ghi lại cả dấu vết của thời gian trên mái tóc cha mẹ, ông bà.

Mẹ của chị Lan Anh – bà Trần Thị Sen – chính là người lên ý tưởng lưu giữ khoảnh khắc này. Bà luôn nhắc nhở con cháu: "Hãy chụp lại, hãy quay lại, vì mỗi mùa xuân được còn đủ ông bà là một món quà vô giá".

Sau tai biến, sức khỏe của ông Sùng đã yếu dần, bà Nguyễn Thị Mận (bìa trái) thay chồng làm người "giữ lửa", nhắc nhở con cháu về giá trị của sự đoàn viên.

Trên dải đất hình chữ S, vẫn còn đó rất nhiều gia đình bền bỉ giữ lửa truyền thống như nhà ông Sùng – những người xem "nếp nhà" là tài sản vô giá. Giữa dòng chảy hiện đại, truyền thống không hề cũ kỹ mà chính là điểm tựa để con người tìm về nguồn cội.

Câu chuyện của gia đình ông Sùng là minh chứng cho việc: Nếp nhà chính là mạch ngầm của tình thân, nếu biết nâng niu, mạch ngầm ấy sẽ tưới mát sự đoàn kết và nở hoa hạnh phúc trong lòng mỗi thành viên.

Thực hiện: HUẾ XUÂN; thiết kế: NGUYỄN HUỲNH