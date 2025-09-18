VIDEO
Nguyên phó trưởng ban tuyên giáo huyện lừa đảo gần 5 tỉ đồng

Tin - ảnh - clip: Phúc Nguyên -

18/09/2025 11:31

(NLĐO) – Lập nhiều dây hụi, kê khống người tham gia và đưa thông tin gian dối, nguyên phó trưởng ban tuyên giáo huyện đã lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng

Ngày 18-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Quách Ngọc Bích (44 tuổi; nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cũ) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ năm 2014, Bích làm chủ hụi, trực tiếp vận động nhiều người tham gia. Bích mở nhiều dây hụi tháng từ 1 đến 5 triệu đồng/phần. Mỗi lần hốt hụi, Bích được hưởng hoa hồng từ 800.000 đồng đến 3,5 triệu đồng.

Việc góp hụi được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bích. Khi hụi viên cần hốt hụi phải thông báo cho Bích trước.

Do chi tiêu cá nhân dẫn đến mất cân đối nên từ đầu năm 2021, Bích nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của hụi viên. Bích mở thêm nhiều dây hụi, kê khống tên người tham gia, đưa ra thông tin gian dối về việc có hụi viên hốt hụi, bán hụi rồi gom tiền góp hụi để chiếm đoạt.

Đến tháng 10-2023, Bích đã chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng của hơn 90 hụi viên rồi tuyên bố vỡ hụi.

