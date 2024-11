Đi dọc đường 270D (khu phố 11, phường Phước Long A, TP Thủ Đức) những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh những tờ giấy công khai mật khẩu wifi được các hộ kinh doanh dán ngay phía trước cửa để chia sẻ miễn phí cho người đi đường.

Chị Lê Ngọc Hân (ngụ phường Phước Long A)

Chị Lê Ngọc Hân (Sinh năm 2001, ngụ phường Phước Long A) là người thường xuyên đi qua con đường 270D và sử dụng hệ thống wifi miễn phí ở đây. Chị Hân nhớ lại:

"Có lần điện thoại hết tiền, tôi cần gấp wifi để vào gọi điện cho bạn qua mạng xã hội, nhờ có wifi được chia sẻ từ các quán dọc đường nên mọi việc được nhanh chóng, dễ dàng".

Chia sẻ wifi miễn phí là 1 trong những nội dung của mô hình "Khu phố thông minh" được triển khai thời gian qua ở phường Phước Long A.

Ông Trương Chiến Thắng, Trưởng Khu phố 11, phường Phước Long A, cho biết từ khi khu phố triển khai thí điểm mô hình, ông đã tích cực vận động các hộ kinh doanh dọc theo tuyến đường 270D đồng lòng tạo thành một con đường wifi miễn phí.

Chị Vũ Thị Thu Hương (SN 1978), chủ quán cà phê Linh's Coffee trên đường 270D, cho biết qua vận động của khu phố, chị quyết định in wifi riêng của quán ra giấy, dán ngay trước cửa để người đi đường tiện sử dụng.

Theo Phòng Khoa học – Công nghệ và Thông tin TP Thủ Đức, hiện nay, các địa phương thực hiện mô hình "Khu phố thông minh" đã vận động được 172 hộ kinh doanh dọc các tuyến đường lớn đồng loạt thay đổi mật khẩu chung "thuductoiyeu" để chia sẻ miễn phí cho cộng đồng.

Mô hình "Khu phố thông minh" được triển khai theo Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 12-4-2024 của UBND TP Thủ Đức, thí điểm tại 22 khu phố thuộc 5 phường, gồm: An Phú, Phước Long A, Bình Chiểu, Thảo Điền, Hiệp Bình Phước.

Mô hình có 15 nội dung chính. Trong đó, ngoài chia sẻ wifi còn có nhiều mô hình thiết thực khác như: Lắp camera giám sát an ninh; quản lý chất thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường bằng ứng dụng thông minh; lắp đèn năng lượng mặt trời;…

Sau 1 thời gian triển khai, cùng với sự tích cực vận động của chính quyền, nhiều người dân đã dần "thấm" và cảm nhận rõ những tiện ích do mô hình mang lại.

Chị Nguyễn Thị Quý (Khu phố 1, Phường An Phú) cho biết đã cài đặt ứng dụng "Thành phố Thủ Đức" về điện thoại được một thời gian và thường xuyên sử dụng khi cần thực hiện các thủ tục hành chính. Chị Quý đặc biệt tâm đắc khi qua "Thành phố Thủ Đức" không chỉ là 1 ứng dụng thông thường mà còn là kênh giao tiếp hiệu quả giữa người dân với chính quyền.

"Vài lần tôi chụp ảnh tình trạng rác thải không đúng chỗ, chó thả rông gây nguy hiểm cho cộng đồng cư dân… và gửi phản ánh lên ứng dụng thì được chính quyền địa phương tiếp nhận và chỉ đạo bộ phận chuyên trách xuống giải quyết rất kịp thời, không cần phải đi đến tận nơi để phản ánh" - chị Quý chia sẻ.

Hệ thống camera được lắp đặt ở nhiều tuyến đường nhằm kiểm soát an ninh trật tự

Hình ảnh từ các camera sẽ truyền dữ liệu về trạm điều hành để quản lý, giám sát

Còn với ông Trần Quang Bình (khu phố 1, phường An Phú), những thay đổi tích cực khi sống trong một "Khu phố thông minh" là sự an toàn, bình yên. Từ khi triển khai mô hình, khu phố đã vận động các hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư mới và nâng cấp hệ thống camera, kết nối chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát đặt tại Trụ sở Công an phường An Phú.

Ông Trần Quang Bình (khu phố 1, phường An Phú)

Tại phường Phước Long A, điểm nhấn của mô hình là Hệ thống thông tin địa lý - GIS (Geographic Information System). Theo ông Phạm Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND Phường Phước Long A, đây là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác tìm kiếm, thống kê, báo cáo phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội với các chức năng quản lý dân cư, nóc gia, thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, biến động dân cư, thông tin an sinh xã hội, quy hoạch đô thị, y tế, giáo dục. Ở mỗi khu phố sẽ có một tài khoản để cập nhật dữ liệu lên hệ thống.

"Dựa trên cơ sở dữ liệu này sẽ tăng cường sự giám sát, quản lý, dự báo để giảm thiểu tối đa rủi ro, ứng phó kịp thời, tăng chỉ số hài lòng của người dân" - Chủ tịch UBND Phường Phước Long A thông tin.

Chủ tịch UBND Phường Phước Long A Phạm Trọng Hiếu đánh giá "Mô hình Khu phố thông minh" nhận được sự đồng thuận, thống nhất triển khai đồng bộ từ chính quyền đến người dân. Tuy nhiên, việc triển khai không tránh khỏi những khó khăn, thách thức. Trước hết, về vấn đề kinh phí, đối với phường Phước Long A, khi triển khai một số nội dung của mô hình cần huy động từ nguồn xã hội hóa nên vẫn còn khó khăn.

Bên cạnh đó, hiện nay phường cũng gặp thách thức về nguồn nhân lực, thiếu lượng cán bộ có chuyên môn kỹ thuật về GIS. Với một số cán bộ ở khu phố do đã lớn tuổi, việc tiếp cận với công nghệ cần thời gian và được hướng dẫn.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Phòng Khoa học – Công nghệ và Thông tin TP Thủ Đức, nhận định mô hình "Khu phố thông minh" đã tạo hiệu quả trong việc kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu, nhằm gia tăng hiệu quả điều hành của chính quyền trên các mặt và lĩnh vực hoạt động của khu phố. Mô hình đồng thời cung cấp các tiện ích hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân để người dân cùng tham gia quản lý thành phố.