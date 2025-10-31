Mỗi bức ảnh về côn trùng, giọt sương hay cánh hoa là một hành trình khám phá thế giới nhỏ bé mà mắt thường khó thấy.

Nhiếp ảnh Marco: Khi thế giới lớn nằm trong những điều nhỏ bé

Với người cầm máy, ảnh macro không đơn thuần là phóng to vật thể, mà là cách nhìn khác về thiên nhiên. Khi tiến thật gần, họ nhận ra những điều tưởng chừng quen thuộc lại trở nên diệu kỳ: giọt sương tròn trong suốt, lớp lông mịn trên cánh chuồn chuồn phản chiếu ánh nắng, hay đôi mắt đa diện của con ruồi ánh lên hàng trăm sắc màu.

Những chú côn trùng trở nên lung linh hơn qua bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Lý Phú Tại

Mỗi bức ảnh macro là một câu chuyện nhỏ về sự sống - về côn trùng đang chuyển động, bông hoa đang nở, hay giọt sương sắp rơi. Dù chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng để ghi lại khoảnh khắc ấy, người chụp phải quan sát thật lâu, nín thở và bấm máy đúng giây.

Đằng sau khung hình là công phu và kiên nhẫn

Theo nhiếp ảnh gia Trần Thế Ngọc, để có được một bức ảnh macro thành công không hề đơn giản. "Ngoài sự kiên trì, còn cần hội tụ đủ yếu tố như ánh sáng, môi trường, kỹ thuật và mẫu chụp. Chỉ cần thiếu một yếu tố thôi, rất khó tạo ra một bức ảnh thật sự ấn tượng" - anh chia sẻ.

Bộ ảnh côn trùng của Nhiếp ảnh gia Trần Thế Ngọc

Bắt đầu theo đuổi thể loại này từ năm 2007, anh Ta Thanh cho biết mỗi buổi chụp có thể kéo dài 7–9 tiếng. "Khi chụp côn trùng, quan trọng nhất là phải hiểu tập tính của chúng. Tôi thường tiếp cận thật chậm, tránh làm côn trùng giật mình bay mất" - anh nói.

Còn với nhiếp ảnh gia Lý Phú Tại, thiết bị là yếu tố quyết định chất lượng ảnh. Theo anh, máy ảnh nên được trang bị ống kính có tỉ lệ phóng đại 1:1. Nếu chưa có ống kính chuyên dụng, người chụp có thể tận dụng bằng cách gắn thêm tube macro, filter macro hoặc đảo đầu ống kính.

"Không cần đầu tư quá nhiều ngay từ đầu" - anh Tại chia sẻ. "Hãy bắt đầu từ những gì mình có - chiếc điện thoại, công viên gần nhà - rồi dần nâng cấp khi có kinh nghiệm. Quan trọng là giữ được niềm say mê".

Giữ lại vẻ đẹp mong manh của tự nhiên

Trong buổi sáng sớm giữa rừng, khi sương còn đọng trên lá, người chụp macro gần như nín thở, chờ đợi khoảnh khắc đôi cánh chuồn chuồn khẽ rung hay giọt sương rơi xuống mặt đất. Những hình ảnh tưởng chừng đơn giản ấy lại mang đến cảm xúc khó tả - tinh tế và mong manh.

Những tác phẩm cận cảnh của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Danh

Nhiếp ảnh macro không chỉ là thú vui hay kỹ thuật, mà còn là cách gìn giữ khoảnh khắc tự nhiên có thể biến mất chỉ sau một cơn gió hay giọt mưa. Mỗi bức ảnh là lời nhắc nhở: vẻ đẹp quanh ta vẫn luôn hiện hữu, chỉ cần ta kiên nhẫn nhìn gần hơn một chút.





Nhiếp ảnh gia Kurrias Trần kể: "Có một bức ảnh khiến tôi nhớ mãi - con chuồn chuồn đậu trên ngọn cỏ lúc bình minh. Tôi chụp bằng tay, không tripod, ánh sáng vừa đủ vàng. Khi xem lại, giọt sương trên cánh phản chiếu thành dải bokeh lấp lánh - hoàn toàn tự nhiên, không sắp đặt. Điều khiến tôi trân quý không chỉ là tấm ảnh, mà là cảm giác tĩnh lặng và biết ơn - như thể thiên nhiên đã tặng cho mình một món quà".

Từ đam mê đến thông điệp bảo vệ thiên nhiên

Theo các thành viên nhóm "Thế giới côn trùng", điều họ mong muốn nhất là giúp mọi người hiểu hơn về giá trị của thế giới vi mô - nơi những sinh vật nhỏ bé đóng vai trò lớn trong cân bằng sinh thái. Khi con người thấy được vẻ đẹp của chúng, sẽ biết trân trọng và hành động tích cực hơn, chẳng hạn như hạn chế thuốc hóa học và hướng đến nông nghiệp thân thiện.

"Chụp macro không khó, cũng không dễ - điều quan trọng là kiên trì và hứng thú" - một hội viên chia sẻ. "Chỉ cần đam mê, ai cũng có thể bắt đầu. Hãy thử, học hỏi và đừng bỏ cuộc - vì chỉ khi thật sự trải nghiệm, bạn mới thấy được vẻ đẹp vô tận trong thế giới nhỏ bé ấy".