Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Thủ tướng Viktor Chernomyrdin ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga (Moscow, ngày 16-6-1994). Ảnh: TTXVN



Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác chiến lược giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga, ngày 1-3-2001. Ảnh: TTXVN

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay luôn vững bền theo năm tháng và ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Mặc dù có những thay đổi về thể chế chính trị, nhưng hai nước luôn coi nhau là đối tác, bạn bè quan trọng và hàng đầu.

Quan hệ Việt Nam - Nga ngày nay kế thừa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Liên Xô trong quá khứ. Sau một thời gian bị gián đoạn trước những biến động tại Liên Xô và Nga đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, bằng quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt - Nga đã có những bước tiến mạnh mẽ, tiếp nối xứng đáng truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc. Mối quan hệ giữa hai nước đã được xây dựng và củng cố qua nhiều thập kỷ, dựa trên nền tảng của sự tin cậy, hợp tác bền vững và sự tôn trọng lẫn nhau.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tại Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội, ngày 12-11-2013). Ảnh: TTXVN

Hợp tác kinh tế - thương mại phát triển tích cực, có những giai đoạn kim ngạch song phương tăng từ 10-15%/ năm, là kết quả của việc ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu. Mặc dù chịu tác động của tình hình bất ổn của thế giới và khu vực, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 vẫn đạt hơn 3,6 tỉ USD, tăng 3,6% so với năm 2022. Trong 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước đạt xấp xỉ 2 tỉ USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2023.



Nhiều nhóm hàng thế mạnh của Việt Nam như nông sản, thủy sản, may mặc, thiết bị máy móc tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao sang thị trường Nga. Ngược lại, ta cũng tăng nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như than đá, phân bón, hóa chất, thực phẩm… phục vụ sản xuất, kinh doanh đáp ứng cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Về đầu tư, tính đến hết tháng 5-2024, Nga có 186 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 1 tỉ USD; trong khi đó Việt Nam có khoảng 25 dự án đầu tư tại Nga với tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỉ USD.

Hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực khác như chế biến thực phẩm, sản xuất - lắp ráp ô tô… cũng từng bước phát triển.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Vladimir Putin ký Tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí giữa hai nước (Hà Nội, ngày 20-11-2006). Ảnh: TTXVN

Trước đây, Liên Xô đã giúp Việt Nam đào tạo gần 40 ngàn cán bộ và chuyên gia giỏi thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau. Hiện nay, Nga tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực. Từ năm 2019, Nga đã tăng số học bổng cho Việt Nam lên khoảng 1.000 suất/năm. Hiện có khoảng hơn 5.000 sinh viên Việt Nam du học tại Nga.

Đầu năm 2024, hai bên đã mở lại tuyến bay thẳng giữa Moscow và TP HCM với tần suất 3 chuyến/tuần.

Hiện nay, Nga và Việt Nam đã nới lỏng các quy định về visa cho công dân của nhau. Từ tháng 8-2023, công dân Việt Nam đã có thể xin visa điện tử vào Nga với quy trình đơn giản, thuận tiện; trong khi đó từ 15-8-2023, du khách Nga có thể lưu trú tại Việt Nam đến 45 ngày miễn visa.

Tổng thống Vladimir Putin duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam (Hà Nội, ngày 20-11-2006). Ảnh: Kremlin.ru

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Vladimir Putin duyệt đội danh dự QĐND Việt Nam trong Lễ đón Tổng thống thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam (Hà Nội, ngày 12-11-2013). Ảnh: TTXVN

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga khoảng 60-80 ngàn người, đã tồn tại và làm ăn, sinh sống tại Nga hơn ba thập kỷ. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga có những đóng góp đáng kể cho đất nước, luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện.

Tại Liên bang Nga đã thành lập các tổ chức của người Việt như Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, Hội doanh nghiệp, Hội Cựu chiến binh, Hội sinh viên tại Moscow, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Khoa học Kỹ thuật, Hội Y Dược, Hội võ thuật, các Hội đồng hương…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Vladimir Putin chứng kiến hai bên ký kết nhiều thỏa thuận, văn kiện hợp tác song phương (Hà Nội, ngày 12-11-2013). Ảnh: Kremlin.ru

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đón Tổng thống Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam tại Sân bay quốc tế Nội Bài rạng sáng 20-6-2024. Ảnh: TTXVN