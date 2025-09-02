Emagazine
Bình luận Facebook Góp ý
img
Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 1.

Các cựu chiến binh và người dân hát vang ca khúc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng” tại ngã tư đường Hùng Vương - Nguyễn Thái Học trong khi chờ trời sáng

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 2.

Nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng trên Quảng trường Ba Đình. Đoàn rước đuốc gồm 80 vận động viên, tượng trưng cho con số 80 năm ngày độc lập, do Đại úy Bùi Phước Tùng, Vận động viên quyền Anh, dẫn đầu.

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 3.

Trong nền nhạc Quốc ca hùng tráng, 21 loạt đại bác rền vang mở đầu Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 4.

Đúng 7 giờ, Tổng Bí thư Tô Lâm đọc Diễn văn kỷ niệm. Trong diễn văn, Tổng Bí thư khẳng định: Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân. Ảnh: Duy Linh

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 5.

Đội hình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình đi đầu là 4 khối Nghi trượng. Đầu tiên là xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nối tiếp là Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; đội hình xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và xe mô hình biểu tượng 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 6.

Sau đó, đi qua lễ đài lần lượt là các khối Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ; các khối Công an...

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 7.

Màn bay chào mừng của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng, gồm các biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8; máy bay vận tải Casa C-295, C212i; Yak-130, L-39NG và Su-30MK2. Trong ảnh là máy bay huấn luyện đa nhiệm Yak-130 thả đạn nhiễu trên bầu trời Thủ đô. Ảnh: Lê Tiến

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 8.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Quân chủng Hải quân chủ chủ trì tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại. Ảnh: Quân chủng Hải quân.

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 9.

Khối nữ Quân nhạc Việt Nam cùng những âm thanh hùng tráng ngân vang được nhiều người dân hoan hô khi diễu hành khắp các tuyến phố.

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 10.

Các chiến sĩ Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm xinh đẹp nổi bật trên phố

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 11.

Khối nữ chiến sĩ thông tin - những bông hoa thép kiên cường của Quân đội nhân dân Việt Nam

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 12.

Nữ quân nhân mũ nồi xanh, biểu tượng cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam góp phần giữ gìn hòa bình thế giới

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 13.

Người dân hò reo khi thấy Lê Hoàng Hiệp và Khối Tác chiến điện tử

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 14.

Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp với những bước chân mạnh mẽ. Đây là lực lượng chủ lực, đột kích quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 15.

Khối Chiến sĩ Phòng hóa - những người lính thầm lặng, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy vô hình. Họ luôn tiên phong phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, hóa chất độc hại, sinh học, phóng xạ, hạt nhân; khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 16.

Khối nữ chiến sĩ Biệt động do Quân khu 7 đảm nhiệm, gây ấn tượng mạnh mẽ trong đội hình diễu binh

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 17.
Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 18.
Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 19.
Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 20.

Khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Có 4 khối quân đội tham gia diễu binh A80 lần này gồm: Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 21.

Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân với hàng lối, bước đi đều tăm tắp.

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 22.

Các khối xe tăng, thiết giáp hùng dũng trên Quảng trường Ba Đình

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 23.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Viettel nghiên cứu sản xuất. Đây là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển sở hữu nhiều tính năng chiến đấu hiện đại, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên biển từ khoảng cách lên đến 80 km.

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 24.

Người dân phấn khởi hò reo mỗi khi có các khối đi qua, đặc biệt là các khối nữ

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 25.

Trên các trên các tuyến phố của Hà Nội, các chiến sĩ trong các khối diễu binh, diễu hành gặp gỡ, giao lưu với người dân đang xem diễu binh, diễu hành

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 26.

Các chiến sĩ "bắn tim" thể hiện tình cảm với người dân hai bên đường.

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9- Ảnh 27.

Lên đầu Top

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên