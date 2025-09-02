Đúng 7 giờ, Tổng Bí thư Tô Lâm đọc Diễn văn kỷ niệm. Trong diễn văn, Tổng Bí thư khẳng định: Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân. Ảnh: Duy Linh