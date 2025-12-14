Những khoảnh khắc đẹp tại Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức có sự góp mặt của đông đảo các tay vợt không chuyên trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Cùng tham gia tranh tài tại giải còn có nhiều tay vợt là nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật, với 7 nội dung thi đấu: đôi nam trên 45 tuổi, đôi nữ trên 45 tuổi, đôi nam nữ trên 45 tuổi, đôi nam nữ từ 18-44 tuổi, đôi nam 18 - 44 tuổi, đôi nữ 18 - 44 tuổi và đôi nghệ sĩ - người nổi tiếng.

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, kịch tính Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" đã kết thúc thành công để lại dấu ấn tốt đẹp, hứa hẹn sẽ trở thành hoạt động thường niên với mục đích đóng góp vào chương trình "Vòng tay yêu thương", chung tay đóng góp hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai, hỗ trợ học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo cấp cứu không đóng được viện phí và hỗ trợ người dân vô gia cư đón Tết Bính Ngọ sắp tới.





Đúng 7 giờ 30 phút,Trưởng Ban Tổ chức giải Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đọc diễn văn khai mạc. Sau lễ khai mạc giải đấu đã được chính thức diễn ra.

Đúng 8 giờ 00, những trận đấu đầu tiên của giải đã bắt đầu ở nội dung đôi nam, đôi nữ lứa tuổi từ 45 trở lên. Các đôi vợt sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại các bảng theo nội dung và lứa tuổi, chọn hai đôi có thành tích tốt nhất mỗi bảng đi tiếp vào tứ kết, hoặc vào thẳng bán kết. Từ đây, các đôi sẽ đấu chéo theo thể thức loại trực tiếp, đôi thắng sẽ lọt vào tiếp vào các trận đấu cuối cùng của mỗi nội dung.

Điểm mới tại Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động lần này là bảng nghệ sĩ - người nổi tiếng với 12 đôi VĐV là các tay vợt thuộc giới văn hóa, giải trí, như ca sĩ - diễn viên Minh Hằng, diễn viên Đồng Ánh Quỳnh, diễn viên Bá Cường, ca sĩ Tuimi, ca sĩ Tronie, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Akira Phan….

Được đánh giá rất cao tại giải lần này, nhưng tiếc cho đôi Lợi Trần - Minh Hằng khi họ phải dừng chân ngay từ tứ kết bởi một sự cố ngoài ý muốn.

Nam diễn viên Trần Nghĩa, "thầy giáo Ngạn" của phim "Mắt biếc", tham gia giải đấu cùng với rapper Đức gốc Việt Tuimi

Ca sĩ Akira Phan và Á hậu Hoài Phương góp phần tạo nên sắc màu tươi trẻ cho giải đấu, tạo được sự quan tâm nơi người hâm mộ pickleball TP HCM

Người mẫu Lê Thúy và diễn viên Huy Anh tại nội dung Nghệ sĩ - Người nổi tiếng

Cặp vợ chồng Thành Đạt - Hải Băng thường xuyên có mặt ở các giải đấu pickleball cùng nhau



Diễn viên Bá Cường và người mẫu Lê Thu An tại bảng dành cho Nghệ sĩ - Người nổi tiếng

Nam vương Duy Linh cùng MC Thảo Nhi cùng lối đánh đơn giản nhưng hiệu quả

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh cùng vợ Sara Lưu

Diễn viên Lê Nam đánh cặp cùng Pha Lê

Phối hợp nhịp nhàng và tập trung cao độ trong từng pha bóng, bộ đôi nghệ sĩ Hữu Long - Đồng Ánh Quỳnh tiến thẳng đến trận chung kết và giành chiến thắng trước cặp Tronie - Huỳnh Tú để giành chức vô địch bảng Nghệ sĩ - Người nổi tiếng. Không chỉ thắng trên sân đấu, Hữu Long - Đồng Ánh Quỳnh còn giành luôn vương miện Nam vương và Hoa khôi bảng Nghệ sĩ, mang đến dấu ấn lớn trong chiến thắng đầu tay của cả hai ở một giải pickleball.

Đông đảo bạn trẻ xuống tận sân để chúc mừng người mẫu - diễn viên Đồng Ánh Quỳnh giành cú đúp giải thưởng tại nội dung dành cho nghệ sĩ - người nổi tiếng

Trong khi đó, dù không thành công ở bảng Nghệ sĩ - Người nổi tiếng, cầu thủ bóng đá Mạc Hồng Quân lại thắng tưng bừng ở bảng đấu dành cho đôi nam lứa tuổi 18-44, khi đứng chung với bạn đấu Trần Minh Dũng. Tài hoa trên sân bóng đá, Mạc Hồng Quân giờ đây bắt đầu tỏa sáng ở sân đấu pickleball dành cho các tay vợt phong trào.

Cặp đôi Minh Tân, Đình Chiến thi đấu ăn ý cùng nhau lên "ngôi vương" nội dung đôi nam trên 45 tuổi tại Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" 2025

Ở các bảng đấu còn lại, những màn so tài luôn kịch tính, hấp dẫn người xem. Những pha bóng giằng co, những cuộc ngược dòng ngoạn mục xuất hiện từ vòng bảng cho đến các vòng đấu loại trực tiếp.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo giải, trao thư cảm ơn cho Công ty Icon Basic (đơn vị đồng hành) và giải thưởng cho các vận động viên ở nội dung dành cho nghệ sĩ - người nổi tiếng



Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức giải, trao giải cho đôi nam và đôi nữ trên 45 tuổi.

Ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phía Nam và Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức giải, trao giải cho nội dung đôi nam và đôi nữ 18 - 44 tuổi.

Ông Bùi Thanh Liêm trao giải cho nội dung đôi nam - nữ từ 18 - 44 tuổi (trái) và nội dung đôi nam - nữ từ 45 tuổi trở lên (phải).