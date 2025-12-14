Những khoảnh khắc đẹp tại Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025
Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" 2025 do Báo Người Lao Độngtổ chức có sự góp mặt của đông đảo các tay vợt không chuyên trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Cùng tham gia tranh tài tại giải còn có nhiều tay vợt là nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật, với 7 nội dung thi đấu: đôi nam trên 45 tuổi, đôi nữ trên 45 tuổi, đôi nam nữ trên 45 tuổi, đôi nam nữ từ 18-44 tuổi, đôi nam 18 - 44 tuổi, đôi nữ 18 - 44 tuổi và đôi nghệ sĩ - người nổi tiếng.
Sau một ngày thi đấu sôi nổi, kịch tính Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" đã kết thúc thành công để lại dấu ấn tốt đẹp, hứa hẹn sẽ trở thành hoạt động thường niên với mục đích đóng góp vào chương trình "Vòng tay yêu thương", chung tay đóng góp hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai, hỗ trợ học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo cấp cứu không đóng được viện phí và hỗ trợ người dân vô gia cư đón Tết Bính Ngọ sắp tới.
Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức giải, trao giải cho đôi nam và đôi nữ trên 45 tuổi.
Ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phía Nam và Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức giải, trao giải cho nội dung đôi nam và đôi nữ 18 - 44 tuổi.
Ông Bùi Thanh Liêm trao giải cho nội dung đôi nam - nữ từ 18 - 44 tuổi (trái) và nội dung đôi nam - nữ từ 45 tuổi trở lên (phải).
