VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Nữ tài xế đạp nhầm chân ga, ô tô đâm thẳng vào cửa hàng tiện lợi

Theo Đinh Tuấn/Vietnamnet -

Một nữ tài xế ở Trung Quốc đạp nhầm chân ga, chiếc ô tô màu trắng lao lên vỉa hè và đâm thẳng vào cửa hàng tiện lợi, những người có mặt hoảng hốt tháo chạy.

Video liên quan

Tai nạn giao thông chết người ở quận 12, TP HCM

Tai nạn giao thông chết người ở quận 12, TP HCM

Thời sự 15/12/2024
Tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Xí

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Xí

Thời sự 11/06/2024
Tai nạn ngay vòng xoay Phú Hữu, 2 nữ sinh viên tử vong

Tai nạn ngay vòng xoay Phú Hữu, 2 nữ sinh viên tử vong

Thời sự 10/10/2024

Rớt nước mắt trước cảnh 3 anh em mất cả cha mẹ vì tai nạn giao thông

Thời sự trong nước 03/09/2020
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo