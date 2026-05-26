Giữa rừng thông ven hồ Tuyền Lâm, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió lướt nhẹ qua những tán cây, doanh nhân Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch Vinamit, ví cơ thể con người như một chiếc xe.

Từ cách ví von giản dị ấy, ông mở ra một câu chuyện dài về sức khỏe, lối sống và hành trình tự chữa lành mà ông đã theo đuổi nhiều năm qua.

Lâm Viên Gia Trang nằm giữa đồi thông bên hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nơi này được nhiều người biết đến qua những hình ảnh yên bình, nên thơ, khác hẳn nhịp sống hối hả thường ngày. Trên diện tích khoảng 2 ha, công trình được bố trí thoáng đãng, hạn chế bê-tông hóa, dành phần lớn không gian cho cây xanh, hoa cỏ và mặt nước.

Phong cảnh thơ mộng tại Lâm Viên Gia Trang

Rằm tháng 3, nơi đây đón một nhóm khách tham gia chương trình "Study Healing Tour" kéo dài 3 ngày 2 đêm. Chương trình thường được tổ chức vào dịp trăng tròn, với mong muốn giúp người tham gia tạm rời xa áp lực đô thị, trở về gần hơn với thiên nhiên và chính mình.

Mỗi đợt chỉ đón tối đa khoảng 30 người. Họ có thể là doanh nhân, chuyên gia công nghệ, giảng viên, nghệ sĩ, nhà quản lý hay sinh viên, người lao động bình thường. Dù xuất phát điểm khác nhau, nhiều người đến đây với cùng một nhu cầu: tìm lại sự cân bằng sau những giai đoạn mệt mỏi về thể chất hoặc tinh thần.

Theo ông Viên, đây không phải là tour nghỉ dưỡng thông thường. Đó là một không gian trải nghiệm về dinh dưỡng, nhịp sống và khả năng tự phục hồi của cơ thể. Người tham gia được hướng dẫn từ những điều cơ bản nhất: ăn sao cho nhẹ cơ thể, ngủ đúng nhịp sinh học, thở chậm lại, vận động đều đặn, hạn chế thiết bị điện tử và quan sát những thay đổi bên trong mình.

Từ năm 2014, ông Viên bắt đầu theo đuổi ý tưởng xây dựng mô hình sống thuận tự nhiên. Đến năm 2018, ý tưởng này được định hình rõ hơn tại Lâm Viên Gia Trang.

Ông cho rằng nhiều vấn đề sức khỏe hiện đại không xuất hiện đột ngột mà là kết quả của một quá trình sống lệch nhịp: ăn uống thất thường, thức khuya, căng thẳng kéo dài, ít vận động, lạm dụng thiết bị điện tử. Khi hệ tiêu hóa, thần kinh và giấc ngủ bị rối loạn, cơ thể sẽ dần phát tín hiệu cảnh báo.

Khi hoàng hôn buông xuống, hành trình chữa lành chuyển sang một trang mới nhẹ nhàng và sâu lắng hơn với chương trình “Thưởng trà ngắm trăng”.

Người sáng lập Vinamit từng trải qua giai đoạn khủng hoảng sức khỏe ở tuổi 50. Sau những tháng ngày chống chọi với bệnh tật, ông bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về sinh học phân tử, hệ vi sinh đường ruột và cơ chế tự sửa chữa của cơ thể. Từ trải nghiệm cá nhân, ông thay đổi lối sống, theo đuổi dinh dưỡng lành mạnh và từng bước phục hồi sức khỏe.

Điều đáng chú ý sau chương trình, có người quay lại nhiều lần, không chỉ để nghỉ ngơi mà còn để tiếp tục duy trì một nhịp sống mới.

Chương trình “Thưởng trà ngắm trăng”

Trong các buổi trò chuyện tại Lâm Viên Gia Trang, một chủ đề thường xuyên được nhắc đến là tình trạng kiệt sức vì công việc. Nhiều người kể rằng họ thức dậy đã cầm điện thoại, làm việc xuyên ngày, ăn uống vội vàng, ngủ muộn và luôn trong trạng thái căng thẳng.

Theo ông Viên, không ít người thất bại trong việc bảo vệ sức khỏe vì không biết dừng lại. Họ sợ giao việc, sợ mất kiểm soát, sợ người khác làm không đúng ý mình, rồi ôm tất cả vào người.

Ông không khuyên mọi người từ bỏ công việc hay tham vọng. Ngược lại, ông cho rằng muốn đi đường dài, con người càng cần biết thiết lập ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân.

Theo ông, khi cơ thể và não bộ được "bảo dưỡng" đúng cách, con người không chỉ khỏe hơn mà còn làm việc hiệu quả, sáng suốt và bền vững hơn.

Chị Vân, giảng viên một trường đại học tại Đà Nẵng, từng bị cuốn vào vòng xoáy công việc đến mức cơ mặt co giật vô thức vì stress. Áp lực kéo dài khiến chị luôn trong trạng thái căng cứng, khó tập trung và mất kết nối với chính mình.

Tìm đến Lâm Viên Gia Trang, điều khiến chị nhớ nhất không phải là một liệu trình đặc biệt mà là cảm giác được sống chậm lại: được hít thở giữa thiên nhiên, ăn những bữa nhẹ lành, đặt điện thoại xuống và lắng nghe cơ thể.

Sau chuyến đi, chị bắt đầu thay đổi cách làm việc. Thay vì kéo dài thời gian trong trạng thái căng thẳng, chị tập trung hơn, ngủ sớm hơn và đưa vận động vào sinh hoạt hằng ngày. Với chị, tập thể dục không nhất thiết phải là một giờ riêng biệt, mà có thể bắt đầu từ những chuyển động nhỏ khi làm việc, nấu ăn hay đi bộ.

Một nhóm doanh nhân dưới 40 tuổi cũng tìm đến đây sau nhiều năm quen với nhịp sống ăn nhậu, thức khuya, làm việc quá sức. Sau tuổi 30, cơ thể bắt đầu phản ứng rõ hơn: người mệt mỏi kéo dài, người men gan cao, người stress triền miên.

Với anh Trần Văn Sơn, người làm trong lĩnh vực công nghệ, thay đổi lối sống giúp anh cải thiện rõ sức bền. Trước đây, chạy 21 km đã khiến anh hụt hơi. Sau một thời gian duy trì ăn uống và sinh hoạt lành mạnh hơn, anh có thể nâng dần cự ly lên 42 km.

Anh Nguyễn Trọng Khương, doanh nhân trong lĩnh vực vật tư y tế, đã tham gia chương trình 8 lần. Ban đầu, anh xem đây là một chuyến du lịch kết hợp nghỉ ngơi. Nhưng càng trải nghiệm, anh càng nhận ra đây là hành trình thay đổi nhận thức về sức khỏe.

Trước kia, anh thường xuyên stress, ăn nhậu nhiều, thức khuya, táo bón kéo dài và luôn mệt mỏi. Sau khi hiểu hơn về cách cơ thể vận hành, anh bắt đầu thay đổi tự nhiên hơn.

Theo anh, điều thay đổi lớn nhất không nằm ở vài ký cân nặng hay một chỉ số xét nghiệm, mà là nhận thức. Khi hiểu cơ thể cần gì, việc lựa chọn món ăn, giờ ngủ hay cách làm việc không còn là sự ép buộc.

"Khi cầm món ăn lên, tôi hình dung được nó đang tác động thế nào bên trong cơ thể. Tự nhiên mình không còn thấy ngon với những thứ không tốt nữa" - anh nói.

Anh Trần Văn Trường, đầu bếp trưởng nhà hàng thuần thực vật La Moi (đường Nguyễn Du, phường Sài Gòn, TP HCM)

Bữa ăn thực dưỡng “3 không”: không đường, không dầu mỡ và không gia vị công nghiệp. Bắt đầu bằng việc uống bột mía và thơm lên men hữu cơ nhằm tạo “đất lành” cho lợi khuẩn đường ruột. Tiếp đó là đĩa trái cây tươi gồm thơm, chuối và bưởi để cơ thể sẵn sàng hấp thụ dinh dưỡng trước khi bước vào thực đơn chính.

Từ những trải nghiệm ấy, nhiều người tham gia không còn nhìn sức khỏe theo cách "có bệnh mới chữa". Họ bắt đầu xem ăn uống, ngủ nghỉ, vận động và quản trị cảm xúc là quá trình "bảo dưỡng" cơ thể mỗi ngày.

Bữa sáng nhẹ nhàng với bột đậu nành lên men hữu cơ, dùng trái cây. Bữa chính là trứng chiên không dầu ăn kèm khoai lang nướng hoặc bánh mì đen nguyên cám hoặc dùng cháo trắng lá dứa ăn kèm trứng vịt muối và kim chi

Bữa trưa được thiết kế là nguồn nạp đạm chính trong ngày, ưu tiên sự kết hợp giữa cơm và các nguyên liệu nhẹ nhàng từ rau, nấm, cá hoặc tôm. Trong triết lý sống lành mạnh này, đạm từ thịt hoàn toàn bị loại bỏ để giúp hệ tiêu hóa dễ dàng chuyển hóa và cơ thể không bị "ì".

Ông Nguyễn Lâm Viên, Chủ tịch Vinamit, dùng bữa và trao đổi về bữa ăn thực dưỡng cùng mọi người.

Khởi đầu ngày mới là việc tập thể dục sáng bên hồ để cơ thể đón nắng sớm.

Chèo sup trên hồ Tuyền Lâm vào sáng sớm

Thiền dưới nắng trong buổi tập thể dục sáng bên hồ là cách đón nhận năng lượng mặt trời để thúc đẩy quá trình chuyển hóa và trao đổi chất mạnh mẽ hơn cho cơ thể.

Sau buổi thiền là bài tập nhảy múa theo nhạc để giúp cơ thể linh hoạt, dẻo dai hơn.