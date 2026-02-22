Mỗi dịp Tết đến, khi khắp phố phường rộn ràng đón xuân, hình ảnh những ông đồ miệt mài bên nghiên mực, giấy đỏ lại xuất hiện như một khoảng lặng đầy thi vị. Nói đến thư pháp ngày nay, không chỉ có những cụ đồ cao niên quen thuộc, mà còn có những ông đổ thế hệ mới, những người chọn gìn giữ và làm mới một giá trị văn hóa truyền thống giữa đời sống hiện đại.

Ông đồ trẻ trên phố ông đồ dịp Tết.

Dòng chảy truyền thống giữa đô thị hiện đại

Những ngày cận Tết, khu vực "phố ông đồ" tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM luôn tấp nập người dân và du khách. Sắc đỏ của giấy điều, câu đối và những tấm liễn xuân tạo nên một không gian đậm màu truyền thống giữa lòng đô thị hiện đại.

Du khách nước ngoài thích thú với truyền thống xin chữ Ông Đồ.

Giữa dòng người vội vã, nhiều người vẫn dừng chân trước các gian thư pháp để xin chữ đầu năm, gửi gắm ước mong bình an, may mắn, hạnh phúc. Khi ông đồ say sưa múa bút, rất nhiều người đứng xung quanh lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của nét mực.

Ông Thanh Vân (70 tuổi) cho biết năm nào cũng cùng vợ đi xin chữ, xem đó là thói quen không thể thiếu mỗi dịp xuân về. "Mỗi chữ xin được như một lời nhắc nhở cho cả năm. Truyền thống này đẹp lắm, còn giữ được là còn vui" - ông chia sẻ.

Ông Thanh Vân xin chữ đầu năm để cầu may mắn, bình an.

Trong khi đó, chị Quế Anh (30 tuổi) cho rằng trong bối cảnh mọi thứ dần số hóa, một tờ giấy viết tay lại càng trở nên đáng quý. "Nhìn ông đồ viết chữ, tôi cảm nhận được công sức và sự trân trọng. Đó không chỉ là chữ, mà là cả tâm ý gửi gắm trong đó" - chị Quế Anh nói.

Giữa đô thị hiện đại, những gian thư pháp đỏ rực như một sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Và phía sau những con chữ đầu xuân ấy là câu chuyện về những người trẻ đang bền bỉ giữ nghề.

Chị Quế Anh chăm chú dõi theo từng nét chữ của ông đồ.

Giữ truyền thống bằng lửa đam mê

Chàng trai trẻ Nguyễn Bình Thuận (sinh năm 2000) bén duyên với thư pháp từ khi còn là học sinh, bắt đầu từ một cơ duyên rất tình cờ. Một lần xem hình ảnh ông đồ viết chữ trên truyền hình, anh bị cuốn hút bởi sự uyển chuyển trong từng nét cọ. Từ ấn tượng ban đầu ấy, Thuận tự tìm tòi, học hỏi và kiên trì rèn luyện suốt nhiều năm mà không qua bất kỳ khóa học nào.

Không có người hướng dẫn trực tiếp, hành trình "chinh phục nghệ thuật thư pháp" của Thuận chủ yếu dựa vào tài liệu, video trên mạng và nỗ lực tự rèn luyện mỗi ngày.

Chân dung ông đồ trẻ Nguyễn Bình Thuận. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Những ngày đầu, anh tập viết bằng bút chì, bút bi để tạo nét chữ. Dù nét chữ còn vụng về và chưa mềm mại, nhưng thay vì nản lòng, Thuận chọn cách luyện tập nhiều hơn để hoàn thiện kỹ năng.

Sau thời gian dài dày công rèn luyện, chữ viết của anh dần có thần thái và bật được cá tính riêng. Từ việc chỉ viết tặng người quen, Thuận bắt đầu thử sức với tranh thư pháp và giới thiệu tác phẩm của mình đến công chúng.

"Với tôi, mỗi nét chữ không chỉ là hình thức bên ngoài, mà còn thể hiện cái tâm của người viết. Khi mình đặt cảm xúc vào từng nét bút, con chữ mới có hồn và chạm được đến người xem" - Thuận chia sẻ.

Một bức tranh thư pháp do ông đồ trẻ Nguyễn Bình Thuận thực hiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Không dừng lại ở thư pháp, Thuận còn học vẽ tranh bằng lửa, bằng bột cà phê hay tạo hình chân dung bằng chữ thư pháp.

Nguyễn Bình Thuận biểu diễn vẽ tranh bằng lửa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tranh vẽ bằng lửa của Nguyễn Bình Thuận. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Mỗi thể loại tranh biểu diễn đều đòi hỏi kỹ thuật và sự tập trung cao độ. Không ít lần tập vẽ tranh bằng lửa, anh bị bỏng nhẹ, song vẫn kiên trì luyện tập để làm chủ kỹ thuật.

Vào các dịp lễ, Tết, Thuận thường tham gia hoạt động cho chữ tại các điểm sinh hoạt văn hóa, chùa chiền như một cách gìn giữ sợi dây kết nối giữa hiện đại và truyền thống. Với anh, thư pháp không chỉ là đam mê cá nhân mà còn là trách nhiệm gìn giữ một nét đẹp văn hóa truyền thống.

Nguyễn Bình Thuận thường tham gia các hoạt động cho chữ vào các dịp lễ, Tết. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Từ "phố ông đồ" rực sắc xuân đến hành trình lặng lẽ phía sau từng nét chữ, những giá trị truyền thống vẫn đang được viết tiếp qua bàn tay những ông đồ trẻ. Nhờ tinh thần sáng tạo của thế hệ kế tiếp, giá trị xưa không chỉ được gìn giữ mà còn được làm mới và lan tỏa mỗi ngày.

