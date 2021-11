Bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 811 tỉ đồng tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quang Hào, đều giữ chức Phó Tổng giám đốc VEC, cùng 34 đồng phạm khác hầu toà



Sáng 23-11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 36 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tháng, xét xử cả ngày thứ Bảy, Chủ Nhật.

HĐXX gồm 5 thành viên, thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Ngoài ra, hơn 60 luật sư đăng ký tham gia tranh tụng. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) được xác định là nguyên đơn dân sự. Tòa triệu tập khoảng 50 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Hội đồng Kiểm tra công tác nghiệm thu Nhà nước, phiên dịch viên, nhân chứng,...

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Xuân Anh

Theo đó, 36 bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quang Hào cùng giữ chức Phó Tổng giám đốc VEC, nguyên Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Hoàng Việt Hưng - giám đốc Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (BQL) và 32 người khác là cán bộ, kỹ sư tư vấn giám sát thuộc BQL.

Một bị can người nước ngoài là Tư vấn trưởng, Giám đốc văn phòng tư vấn giám sát dự án, cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài toàn tuyến là 139,204 km, từ TP Đà Nẵng đến TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Giai đoạn 1 của dự án dài 65 km, từ TP Đà Nẵng đến TP Tam Kỳ (Quảng Nam), gồm 8 gói thầu xây lắp chính, trong đó có 7 gói thầu thi công đường và 1 gói thầu thi công cầu.

Dự án khởi công ngày 19-5-2013, đến ngày 1-8-2017 hoàn thành thông xe, đưa vào khai thác, sử dụng giai đoạn 1; ngày 2-9-2018 hoàn thành thông xe, đưa vào sử dụng giai đoạn 2 - 74,2 km từ TP Tam Kỳ đến TP Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, ngay sau khi thông xe, tuyến đường liên tục xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, sụt lún. Một số công trình cầu, hầm chui dân sinh trên toàn tuyến xuất hiện thấm, dột; một số vị trí mái ta luy bị xói lở… gây bức xúc trong dư luận.

Một số công trình cầu, hầm chui dân sinh trên toàn tuyến xuất hiện thấm, dột...

Vào cuộc điều tra cuối năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại VEC, Ban Quản lý Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan, đồng thời khởi tố nguyên giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Thành và 7 bị can.

Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã lần lượt khởi tố bị can Lê Quang Hào, Nguyễn Mạnh Hùng (Phó tổng giám đốc VEC), cùng 26 bị can khác cùng về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến nay, cơ quan tố tụng xác định chất lượng công trình xây dựng hoàn thành đối với 7/7 gói thầu thuộc giai đoạn 1 của dự án không đảm bảo chất lượng đúng như tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án. Phân viện Khoa học công nghệ giao thông vận tải phía Nam đã giám định tư pháp và cho kết quả: Chất lượng công trình không đảm bảo đúng kỹ thuật, gây hư hỏng khi vận hành.

Trong quá trình thi công, cả chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan đã không thực hiện đúng quy định về pháp luật xây dựng. Từ đó dẫn đến chất lượng công trình này không đảm bảo.

Trong quá trình nghiệm thu, các đơn vị liên quan không kiểm soát được chất lượng công trình xây dựng sau khi thi công nhưng đã ký nghiệm thu, đề nghị đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Theo cáo trạng, giá trị các hạng mục công trình xây dựng không đảm bảo nhưng đã được chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiệm thu thanh toán số tiền hơn 811 tỉ đồng cho các đơn vị thi công dự án.

Bị can Nguyễn Mạnh Hùng trong thời gian giữ chức vụ phó tổng giám đốc VEC bị cáo buộc đã không có giải pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng xây dựng. Nhiều hạng mục khi hoàn thành không được nghiệm thu đúng quy định, chất lượng công trình không đảm bảo nhưng ông Hùng đã ký các hồ sơ thanh toán... Hành vi của ông Hùng gây thiệt hại hơn 422 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Quang Hào bị cáo buộc không tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án. Hào còn cho tổ chức thi công các hạng mục nhưng không có giải pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng. Hành vi của ông Hào gây thiệt hại gần 390 tỉ đồng.