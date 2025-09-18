VIDEO
Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu

Quỳnh Trâm - Uyển Nhi -

18/09/2025 17:00

(NLĐO) - Phố lồng đèn (phường Chợ Lớn, TP HCM) rộn ràng lên đèn vào 17 giờ mỗi ngày từ đây đến hết tháng 8 Âm lịch.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TP HCM) được mệnh danh là "thiên đường" của những chiếc đèn lồng, nơi lưu giữ những kỷ niệm mùa Trung thu của biết bao thế hệ người dân thành phố.

Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 1.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, phố lồng đèn Lương Nhữ Học là một phần không thể thiếu của người dân TP HCM mỗi dịp Trung thu

Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 2.
Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 3.
Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 4.
Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 5.
Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 6.
Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 7.

Không khí tại đây luôn náo nhiệt và rộn rã, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống. Dòng người từ khắp nơi đổ về, từ những gia đình nhỏ đưa con đi sắm lồng đèn đến các cặp đôi trẻ tìm góc chụp ảnh kỷ niệm, khám phá nét văn hóa đặc sắc của người Hoa Chợ Lớn.

Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 8.

Lần đầu đến phố lồng đèn, chị Phụng Nhi (TP HCM) đã chọn mua một chiếc lồng đèn nhỏ với giá 30.000 đồng để chụp ảnh: "Mình thấy ở đây có rất nhiều góc chụp ảnh đẹp, đặc biệt là không khí nhộn nhịp thích hợp để Trung thu này mình sẽ dắt con đến đây vui chơi".

Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 9.
Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 10.
Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 11.
Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 12.

Dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến rằm Trung thu nhưng đã có rất nhiều gia đình đưa trẻ đến phố lồng đèn để vui chơi.

Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 13.

Chọn mua một chiếc lồng đèn ngôi sao có giá 30.000 đồng cho con gái, chị Võ Minh Hoàng (TP HCM) chia sẻ: "Gần tới Trung thu nên tôi và chồng dẫn con đi tham quan phố lồng đèn để bé lần đầu được cảm nhận mùa lễ hội Trung thu, đưa con đến tham quan cũng là để tôi ôn lại tuổi thơ".

Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 14.
Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 15.
Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 16.
Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 17.
Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 18.
Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 19.

Phố lồng đèn năm nay có đa dạng mẫu mã và giá cả khác nhau, giá sẽ dao động từ 25.000 đồng - 250.000 đồng. Lồng đèn kẽm nhung có giá 50.000 đồng/cái. Lồng đèn ngôi sao 30.000 - 40.000 đồng/cái. Lồng đèn hình lân 150.000 đồng/cái. Lồng đèn giấy kiếng loại nhỏ có giá 25.000 đồng, loại to có giá từ 70.000 đồng/cái. Các loại lồng đèn chạy pin có giá trên 100.000 đồng/cái.

Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 20.

Ngoài ra, phố lồng đèn cũng có những quầy trò chơi như phóng phi tiêu.

Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu- Ảnh 21.

Giữ xe tại phố lồng đèn có giá từ 10.000 - 20.000 đồng/chiếc xe máy.


 

