Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu

Lần đầu đến phố lồng đèn, chị Phụng Nhi (TP HCM) đã chọn mua một chiếc lồng đèn nhỏ với giá 30.000 đồng để chụp ảnh: "Mình thấy ở đây có rất nhiều góc chụp ảnh đẹp, đặc biệt là không khí nhộn nhịp thích hợp để Trung thu này mình sẽ dắt con đến đây vui chơi".