Phố lồng đèn TP HCM rộn ràng trước rằm Trung thu

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TP HCM) được mệnh danh là "thiên đường" của những chiếc đèn lồng, nơi lưu giữ những kỷ niệm mùa Trung thu của biết bao thế hệ người dân thành phố.
Không khí tại đây luôn náo nhiệt và rộn rã, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống. Dòng người từ khắp nơi đổ về, từ những gia đình nhỏ đưa con đi sắm lồng đèn đến các cặp đôi trẻ tìm góc chụp ảnh kỷ niệm, khám phá nét văn hóa đặc sắc của người Hoa Chợ Lớn.
Dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến rằm Trung thu nhưng đã có rất nhiều gia đình đưa trẻ đến phố lồng đèn để vui chơi.
Phố lồng đèn năm nay có đa dạng mẫu mã và giá cả khác nhau, giá sẽ dao động từ 25.000 đồng - 250.000 đồng. Lồng đèn kẽm nhung có giá 50.000 đồng/cái. Lồng đèn ngôi sao 30.000 - 40.000 đồng/cái. Lồng đèn hình lân 150.000 đồng/cái. Lồng đèn giấy kiếng loại nhỏ có giá 25.000 đồng, loại to có giá từ 70.000 đồng/cái. Các loại lồng đèn chạy pin có giá trên 100.000 đồng/cái.
