Trước mùa cao điểm Tết, Saigon Co.op không chỉ tập trung chuẩn bị nguồn hàng, bán hàng mà còn kết nối cung cầu cho nông dân và người tiêu dùng.





Cuối tuần qua, tại Co.opmart Foodcosa Quang Trung (phường Thông Tây Hội, TPHCM), không khí Tết dường như đến sớm ở Điểm cung ứng nông sản an toàn vừa ra mắt ở đây khi người tiêu dùng đi ngang được mời dùng thử bánh chưng, nem thính bì heo, chả lụa…

26.000 phần quà trao tặng khách hàng bắt đầu từ ngày Giáng sinh

Đây là sản phẩm mang thương hiệu Phú Mỹ A, chủ sở hữu là thành viên của Chi hội Nông dân tỷ phú thuộc Hội Nông dân TPHCM đến giới thiệu và bán sản phẩm đến người tiêu dùng. Ông Nguyễn Hồng Quyết, đại diện Chi hội Nông dân tỷ phú trực tiếp mời và hướng dẫn người tiêu dùng cách dùng sản phẩm sao cho ngon nhất. Sự mộc mạc trong cách giới thiệu sản phẩm của tỷ phú nông dân đã thu hút người tiêu dùng đến thử và mua ủng hộ.

Tại đây, những nông dân giỏi còn mang ổi, dưa lưới, rau xanh, mật ong… đến trưng bày như một hội chợ nông sản mini ngay tại vị trí trung tâm của Co.opmart Foodcosa Quang Trung. Đây đều là những sản phẩm có chứng nhận OCOP, VietGAP, nhiều nhà vườn đã xuất khẩu nhưng chưa mạnh ở thị trường trong nước.

Ông Nguyễn Hồng Quyết bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Hội Nông dân TP HCM và sự hỗ trợ đồng hành của hệ thống Saigon Co.op đã giúp lan tỏa các sản phẩm do chính bà con nông dân sản xuất đến tay người tiêu dùng. Ông kỳ vọng sau các phiên bán hàng, sẽ có nhiều sản phẩm từ nông dân được siêu thị đưa vào kinh doanh chính thức.

"Thay mặt cho bà con nông dân, tôi cam kết sản xuất trung thực và đặt vấn đề an toàn thực phẩm lên hàng đầu đối với người tiêu dùng" – ông Quyết nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM – đơn vị khởi xướng chương trình "Đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2025 - 2030" cho biết mục đích chính của chương trình là đưa những sản phẩm sạch, đủ tiêu chuẩn, được kiểm soát của nông dân đến gần hơn với người tiêu dùng.

Saigon Co.op triển khai chuỗi khuyến mãi Tết kéo dài 59 ngày, chia theo từng giai đoạn hỗ trợ người tiêu dùng

Đây là chương trình dài hạn với phương châm "làm đâu chắc đó", không mở rộng tràn lan, đảm bảo nguồn cung cấp phải bảo đảm đủ và sạch, nhằm tránh tình trạng sản phẩm không sạch len lỏi vào chuỗi cung ứng.

Chương trình cũng đề cao sự kiểm soát minh bạch để đảm bảo tiêu chí sạch khi hợp tác với Sở An toàn thực phẩm TP HCM, các nhà khoa học để thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất các đơn vị tham gia chương trình. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với các bên liên quan, tìm giải pháp để nông dân tối ưu sản xuất, giảm giá thành, giúp việc tiếp cận người tiêu dùng dễ hơn.

Về phía Saigon Co.op cho biết sẽ nhân rộng một số Điểm cung ứng nông sản an toàn tại các điểm bán của hệ thống bán lẻ này.





Theo Saigon Co.op, thị trường Tết 2026 ghi nhận sức mua phục hồi nhưng phân hóa rõ giữa các nhóm khách hàng; xu hướng tiêu dùng ưu tiên chất lượng, chi tiêu tiết kiệm và mua sắm đa kênh tiếp tục gia tăng.

90% hàng hóa phục vụ Tết tại Saigon Co.op là sản phẩm sản xuất trong nước

Do đó, Saigon Co.op chủ động nguồn hàng từ sớm, tăng trữ lượng đến 40% và triển khai chuỗi khuyến mãi theo từng giai đoạn, nhằm bình ổn giá, chất lượng hàng hóa và hỗ trợ người dân mua sắm Tết an toàn, hiệu quả.

Giữ vững vai trò nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, Saigon Co.op đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết ngay từ giữa năm 2025. Theo đó, Saigon Co.op tham gia chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu mùa Tết với các nhóm hàng chính: gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, rau củ quả, thủy hải sản. Saigon Co.op dự trữ thêm 35 – 40% ở nhóm hàng chiến lược, tăng tỷ trọng hàng Việt chất lượng cao, đa dạng phân khúc giá và kết hợp linh hoạt giữa 800 điểm bán vật lý và kinh doanh trực tuyến.

Đại diện Saigon Co.op chia sẻ "Hệ thống triển khai hoạt động kinh doanh Tết trên 3 yếu tố: chất lượng - nguồn hàng đầy đủ - bình ổn giá. Đây là nhiệm vụ cốt lõi chúng tôi thực hiện nhiều năm qua, qua năm 2026 nội hàm được mở rộng, phong phú hơn dựa trên quy mô dân số và nhu cầu tiêu dùng khi Việt Nam thay đổi địa giới hành chính".

Saigon Co.op tiếp tục kiên định chiến lược đồng hành cùng hàng Việt khi 90% hàng hóa phục vụ Tết là sản phẩm sản xuất trong nước, tập trung nhóm OCOP, VietGAP và nông sản an toàn, góp phần nâng cao chất lượng và đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng dịp Tết.

Saigon Co.op đưa tiêu chí xanh vào lựa chọn của người tiêu dùng qua các sản phẩm mang dấu “Tick xanh trách nhiệm”

Song song đó, Saigon Co.op tiên phong kiểm soát chất lượng thông qua chương trình "Tích xanh trách nhiệm" đối với các mặt hàng Tết. Dưới sự quản lý của Sở Công Thương TPHCM, chương trình tăng cường truy xuất nguồn gốc, nâng cao trách nhiệm trong chuỗi cung ứng; đồng thời, Saigon Co.op tăng tần suất kiểm tra chất lượng hàng hóa gấp 2–3 lần so với ngày thường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong cao điểm mua sắm.