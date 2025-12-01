Trong gian khó của thiên tai, bão lũ, Saigon Co.op bền bỉ lan tỏa giá trị "Mình vì mọi người - Mọi người vì mình".

Trong đợt mưa bão và lũ quét vừa qua tại Nam Trung Bộ, khi nhiều khu vực bị chia cắt, mất điện, đời sống người dân đối mặt vô vàn khó khăn, các siêu thị Co.opmart trong vùng tâm lũ vẫn kiên cường duy trì hoạt động, giữ vững nguồn hàng thiết yếu và trở thành điểm tựa an sinh quan trọng cho cộng đồng.

Tập thể Lãnh đạo, nhân viên Saigon Co.op trao nhau cái ôm ấm áp, thắp sáng tinh thần tương thân tương ái

Đằng sau sự vận hành bền bỉ ấy là tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của hàng trăm cán bộ nhân viên Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) - những con người sẵn sàng gác lại nỗi lo riêng để đồng hành cùng bà con trong thời điểm thử thách nhất.





Trong những ngày cao điểm mưa lũ, khi đường sá bị chia cắt và điện nước gián đoạn, các Co.opmart tại Nha Trang, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột… vẫn sáng đèn phục vụ người dân.

Hàng trăm cán bộ nhân viên gác lại việc nhà, dù nhà cửa bị ngập, con nhỏ phải gửi nhờ, để bám trụ điểm bán. Họ ở lại không chỉ để bán hàng, mà để bảo đảm mỗi gia đình vẫn có gạo, nước uống, mì gói, thực phẩm tươi và các nhu yếu phẩm tối thiểu trong những ngày khó khăn nhất.

Lũ lên quá nhanh trong đêm khiến nhiều siêu thị chịu thiệt hại nặng, phải tiêu hủy lượng hàng hóa lên đến 8 tỉ đồng. Thế nhưng, thay vì co cụm, hệ thống vẫn ưu tiên giữ nguồn cung ổn định, bình ổn giá, quyết không để đứt gãy hàng hóa thiết yếu.

Song song đó, các siêu thị Co.opmart tiếp tục cung ứng hàng kịp thời cho cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng phòng chống thiên tai và các đoàn thiện nguyện, giúp công tác cứu trợ diễn ra nhanh chóng, đồng bộ và hiệu quả hơn.

Không chỉ là điểm mua sắm, nhiều siêu thị còn trở thành nơi trú tạm an toàn cho người dân: có nước sạch, chỗ sạc điện thoại, suất ăn nóng, những phần nhu yếu phẩm được chuẩn bị vội nhưng đầy ân tình. Trong bão lũ, họ trở thành "những người hùng thầm lặng", giữ nhịp sống cộng đồng không bị đứt gãy.





Giữa bộn bề thiệt hại, sự ghi nhận kịp thời trở thành nguồn động viên lớn lao. Tổng Giám đốc Saigon Co.op Phạm Trung Kiên đã gửi thư tri ân đến tập thể cán bộ nhân viên trong vùng bão lũ, tiếp thêm sức mạnh cho những "người hùng áo xanh" kiên cường bám trụ vì cộng đồng.

Lá thư ngắn gọn nhưng ấm áp ấy không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là sự khẳng định giá trị xuyên suốt mà Saigon Co.op theo đuổi: Phục vụ cộng đồng bằng sự tử tế và trách nhiệm cao nhất, ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Tổng Giám đốc Saigon Co.op gửi thư động viên tinh thần, ghi nhận cống hiến của tập thể cán bộ, nhân viên miền Trung - Tây Nguyên

Không dừng lại ở thông điệp động viên, ngay khi những tuyến đường đầu tiên được khai thông, Ban Lãnh đạo và Công đoàn Saigon Co.op lập tức có mặt tại Quy Nhơn, Tuy Hòa, Huế, Nha Trang… để thăm hỏi, động viên và khen thưởng các tập thể, cá nhân đã nỗ lực không ngừng. Sự thăm hỏi kịp thời của lãnh đạo đã tiếp thêm động lực tinh thần rất lớn cho lực lượng tuyến đầu.

Tổng cộng 331 cán bộ nhân viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ, trong đó 126 trường hợp chịu thiệt hại nặng. Hệ thống đã trích Quỹ Tương thân tương ái với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ kịp thời; riêng các trường hợp nhà sập hoàn toàn được hỗ trợ thêm 50 triệu đồng/suất để sửa chữa, ổn định chỗ ở. Một Mái ấm Công đoàn cũng được trao tận tay cho hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Có thể thấy, Ban Lãnh đạo Saigon Co.op, Công đoàn Saigon Co.op luôn theo sát, chỉ đạo kịp thời, trực tiếp thăm hỏi và động viên lực lượng tuyến đầu, giúp toàn hệ thống thêm vững tâm, đoàn kết vượt qua khó khăn.

Song song đó, tinh thần "Mình vì mọi người - Mọi người vì mình" không dừng ở chính sách, mà lan tỏa bằng những hành động rất đời thường. Gần 7 tấn hàng hóa thiết yếu từ khối văn phòng Liên hiệp và các đơn vị TP HCM khẩn trương chuyển ra miền Trung - Tây Nguyên, sưởi ấm tinh thần cho những đồng nghiệp áo xanh sau bão.

Co.opmart Huế tự tay gói 300 đòn bánh tét gửi Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy Hòa – như lời động viên mộc mạc giữa mùa mưa lạnh.

Co.opmart Quy Nhơn thì dù chịu thiệt hại nặng sau bão số 13 và đợt lũ từ ngày 18 đến 22-11 vẫn điều động nhân sự sang Tuy Hòa, giúp siêu thị bạn mở cửa trở lại vào sáng 23-11.

"Mình vì mọi người – mọi người vì mình" không chỉ là khẩu hiệu, mà là cách Saigon Co.op hiện diện và đồng hành cùng cộng động trong những lúc khó khăn nhất.





Không dừng lại ở nội bộ, tinh thần tương thân tương ái của Saigon Co.op tiếp tục lan rộng ra cộng đồng. Các Co.opmart tại Quy Nhơn, Nha Trang, Tuy Hòa, Đà Nẵng, Huế… tổ chức nhiều đợt trao nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống, vật dụng gia đình cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng.

Đặc biệt, những Phiên chợ 0 đồng được tổ chức ngay sau lũ, giúp bà con nhận hàng hóa miễn phí, giảm bớt gánh nặng chi tiêu trong giai đoạn khó khăn nhất – một hoạt động mang đậm dấu ấn nhân văn của Saigon Co.op suốt nhiều năm qua.

Nhờ sự đồng lòng ấy, các siêu thị không chỉ giữ vững nguồn hàng ổn định, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho hàng chục ngàn hộ dân vùng bão lũ, là lời nhắn gửi ấm áp: “Saigon Co.op luôn ở đây, cùng bà con vượt qua khó khăn”.