Sự trở lại đầy ấn tượng của HLV Lê Huỳnh Đức

Sau 3 tuần làm quen với đội bóng mới, HLV Lê Huỳnh Đức đã có chiến thắng đầu tiên trên cương vị "thuyền trưởng" CLB Công an TP HCM.

Kết quả này không chỉ mang lại 3 điểm quan trọng mà còn đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của một trong những HLV giàu cá tính nhất bóng đá Việt Nam.

Trận đấu giữa CLB Công an TP HCM với Hà Nội FC chiều 16-8 là tâm điểm ngày thi đấu thứ 2 của vòng 1 V-League 2025-2026. Trước trận đấu, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã xuống sân động viên ban huấn luyện và các cầu thủ đội CLB Công an TP HCM



Trong trận đấu trên sân nhà Thống Nhất, CLB Công an TP HCM đã trình diễn một lối chơi gắn kết, kỷ luật và hiệu quả. Những điều chỉnh chiến thuật hợp lý của HLV Lê Huỳnh Đức giúp đội bóng kiểm soát thế trận, khai thác tốt những khoảng trống của đối thủ và tận dụng thành công cơ hội ghi bàn

Trước đối thủ không hề đơn giản là Hà Nội FC, CLB Công an TP HCM đã có một khởi đầu như mơ khi có bàn thắng sớm của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ngay phút thứ 2 và Huy Toàn ở phút 27

Hai pha bóng ấy không chỉ cho thấy kỹ năng xử lý gọn gàng của các cá nhân mà còn là minh chứng cho tính toán chiến thuật chính xác từ băng ghế huấn luyện

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, CLB Công an TP HCM đã làm chủ thế trận phần lớn thời gian của trận đấu dù đối thủ được coi là một trong những “ông lớn” của giải đấu.

Trong trận đầu này, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh có màn trình diễn xuất sắc trong vai trò đội trưởng. Tại họp báo sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức cũng đánh giá: "Tiến Linh chơi xông xáo nhưng nếu có sự hỗ trợ tốt hơn cậu ấy sẽ phát huy hơn nữa. Hôm nay CLB Công An TP HCM chơi lùi sâu nên Tiến Linh gặp nhiều khó khăn".

HLV Lê Huỳnh Đức đặc biệt khen Lê Quang Hùng, người tạt cho Tiến Linh đánh đầu mở tỉ số: "Khi còn ở CLB Becamex Bình Dương, tôi đã muốn Quang Hùng ở lại với mình. Dù đã lớn tuổi nhưng ở vị trí hậu vệ cánh phải, Quang Hùng vẫn là lựa chọn xuất sắc. Cậu ấy luôn thi đấu hơn 100%, thậm chí 200% sức".

Nhiều pha tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ hai đội đã cho thấy sức nóng của trận khai màn

Đỉnh điểm căng thẳng là những pha tranh cãi gay gắt giữa Quang Hùng và các cầu thủ Hà Nội FC, càng làm tăng thêm sức nóng cho trận đấu.

Phải đến phút 84, đội bóng áo tím mới có thể có bàn thắng rút ngắn tỉ số nhờ pha lập công của Văn Tùng. Dẫu vậy, thời gian còn lại không đủ để Hà Nội giành lại 1 điểm

Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân giàu kinh nghiệm, CLB Công an TP HCM được kỳ vọng sẽ trở thành ứng viên nặng ký trong cuộc đua vô địch V-League năm nay

CLB Công an TP HCM đã làm nức lòng khán giả có mặt ở sân Thống Nhất bằng chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC

Sau trận đấu, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, cũng xuống sân chung vui với chiến thắng cùng với các cầu thủ

