Những ngày cuối tháng 10-2025 sẽ mãi mãi là một ký ức đau thương và không thể nào quên đối với dải đất miền Trung ruột thịt. Một đợt mưa lũ với cường độ kỷ lục, chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ, đã trút xuống TP Huế, TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Trị… gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Lượng mưa đo được tại một số nơi như Bạch Mã (Huế) đạt mức kỷ lục cao nhất lịch sử Việt Nam, tiệm cận mốc thế giới, gây ra lũ đặc biệt lớn trên các sông Bồ, sông Hương.

Đến thời điểm này, thống kê sơ bộ đã có:





Miền Trung một lần nữa gồng mình trong cơn "đại hồng thủy", hứng chịu sự tàn phá khủng khiếp của thiên tai, để lại khung cảnh tan hoang, tang thương, vợ mất chồng, con mất cha mẹ.





Người dân đứng nhìn đống đổ nát, bất lực trước cơ nghiệp cả đời xây dựng đã bị cuốn trôi chỉ trong chốc lát. Cây trồng, vật nuôi, máy móc, tất cả đã chìm hoặc vùi lấp trong bùn. Sự nghèo khó, thiếu thốn lại bao trùm lên cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn của họ.

Giữa biển nước mênh mông và sự tàn phá của thiên tai, một thứ ánh sáng ấm áp, rực rỡ đã bùng lên, đó là tình người. Trong gian khó, tinh thần "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam lại được thể hiện một cách sâu sắc và cảm động nhất.

Nhiều nhóm thiện nguyện, người dân địa phương đã tổ chức các đội ca-nô, thuyền máy để hỗ trợ di chuyển, chở nhu yếu phẩm và cơm nóng đến các khu vực bị cô lập. Những suất cơm nghĩa tình, những chai nước lọc quý giá được chuyền tay nhau giữa biển nước đã thắp lên niềm tin và hy vọng.

Dù thiệt hại vật chất là không thể đong đếm, nhưng chính tình người trong mưa lũ là tài sản vô giá, là động lực mạnh mẽ nhất giúp người dân miền Trung vượt qua thảm họa này. Sau cơn lũ, sự đoàn kết, sẻ chia sẽ tiếp tục là sức mạnh để miền Trung đứng lên, khắc phục hậu quả và tái thiết cuộc sống.

Hơn lúc nào hết, người dân Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để vượt qua thời khắc khó khăn, sớm tái thiết cuộc sống.

Nhằm kết nối mọi tấm lòng hướng về miền Trung lũ lụt, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Báo Người Lao Động phát động chương trình "Trái tim miền Trung" – một nhịp cầu nhân ái để bạn đọc, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp cùng chung tay sẻ chia.

Báo Người Lao Động nhận mọi đóng góp gửi về tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh TP HCM; số tài khoản: 117000004884, Báo Người Lao Động. Nội dung: Hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt qua chương trình "Trái tim miền Trung".

Bạn đọc cũng có thể trực tiếp gửi tại Tòa soạn Báo Người Lao Động (123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM) hoặc các văn phòng đại diện của báo trên cả nước:

* Hà Nội: 16F Phùng Hưng. Điện thoại: (024) 39274484.

* Đà Nẵng: 152 Nguyễn Thị Minh Khai. Điện thoại: (0236) 3837623.

* Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 6 Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: (0258) 3510889.

* Đông Nam Bộ: F61, đường D3 - Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: (0251) 8969909.



