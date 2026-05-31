Tây Ninh ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè với nguồn lực hơn 6 tỉ đồng

Ngọc Vân -

(NLĐO) - Hơn 600 đoàn viên, thanh niên tham gia lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại Tây Ninh.

Sáng 30-5, tại Trường THPT An Ninh (xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tây Ninh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Các tiết mục văn nghệ tạo không khí sôi nổi tại lễ ra quân.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Trần Hải Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm và hơn 600 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn", Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 8-2026, gồm Chương trình "Tiếp sức mùa thi" và 4 chiến dịch tình nguyện: "Mùa hè xanh", "Hoa phượng đỏ", "Kỳ nghỉ hồng" và "Hành quân xanh".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh, nhấn mạnh Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè không chỉ là những công trình, phần việc cụ thể mà còn là hành trình lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Ông Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh, phát biểu tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Năm nay, Tỉnh Đoàn Tây Ninh xác lập 11 chỉ tiêu trọng tâm, hướng đến các công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại lễ ra quân, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tây Ninh công bố và trao các nguồn lực hỗ trợ thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với tổng giá trị hơn 6 tỉ đồng.

Đại diện các đơn vị đồng hành trao tặng nguồn lực cho địa phương.

Nguồn lực này được triển khai thông qua nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như 7 tuyến đường kiểu mẫu, 2 tuyến đèn năng lượng mặt trời kết hợp đường cờ Tổ quốc, 2 phòng "Tin học cho em", 100 tấn xi măng phục vụ xây dựng nông thôn mới, 455 suất học bổng "Thắp sáng ước mơ", 140 phần quà, 500 lá cờ Tổ quốc, 4 căn nhà, 100 cặp học sinh, 5.000 quyển tập, hoạt động khám bệnh và trao 200 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, cùng nguồn lực trồng 4.000 cây xanh tại các địa phương trong tỉnh.

Ông Nguyễn Trần Minh Trí, Ủy viên BCH Đoàn Báo Người Lao Động, trao bảng tượng trưng 500 lá cờ Tổ quốc trị giá 25 triệu đồng.

Ngoài ra, từ nguồn lực do Đoàn Báo Người Lao Động vận động, các đơn vị trao học bổng và quà cho học sinh vượt khó, học giỏi, gồm 20 triệu đồng từ Công ty CP Quang Ninh và 15 suất học bổng từ Đoàn Sở Xây dựng TP HCM.

100 suất học bổng và quà được Ban Tổ chức trao cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh Đoàn Tây Ninh trao tặng 6.000 phần quà và 6 công trình thanh niên đồng hành cùng chương trình "Tiếp sức mùa thi" phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời Ban Tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vận động nguồn lực, thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chương trình trao tặng 30 phần quà cho lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hưởng ứng từ cấp tỉnh, 96/96 Đoàn xã, phường trên địa bàn Tây Ninh đồng loạt ra quân với tổng nguồn lực gần 3,5 tỉ đồng, triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực hướng đến thanh thiếu nhi và cộng đồng.

Ngay sau lễ ra quân, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng tại xã An Ninh. Trong đó có chương trình trồng cây xanh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026); tuyên truyền pháp luật; khám mắt, tư vấn sức khỏe và trao quà cho 200 người dân trên địa bàn. Chương trình do Tỉnh Đoàn Tây Ninh phối hợp Công an tỉnh, các đơn vị y tế và các nhà tài trợ thực hiện với tổng nguồn lực 115 triệu đồng.

Đại biểu, đoàn viên thanh niên tham gia lễ trồng cây xanh tại xã An Ninh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoạt động khám mắt, tư vấn sức khỏe và trao 200 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tây Ninh, thông qua các công trình, phần việc thiết thực, tuổi trẻ Tây Ninh tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, chung tay xây dựng địa phương ngày càng văn minh, phát triển.

