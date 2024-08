Năng động, sáng tạo để kinh tế phục hồi và tăng trưởng sau đại dịch COVID-19

Trong bối cảnh khó khăn chồng chất khó khăn sau đại dịch, TP HCM đã thực hiện quyết liệt các giải pháp vực dậy kinh tế và đến nay đã đạt được những kết quả tích cực, khả quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế TP HCM tiếp tục có sự phục hồi khi tăng trưởng 6,46%, cao hơn 2,91 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2023.

Kinh tế TP HCM phục hồi và tăng trưởng sau đại dịch COVID-19

Trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế TP HCM tăng trưởng 6,46%, cao hơn 2,91 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2023.

Triển khai nhanh chóng, quyết liệt, hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương vì sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố

Đầu tiên phải kể đến Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nâng tầm liên kết vùng trở thành một điểm nhấn quan trọng, là chìa khóa, là động lực mới để vùng Đông Nam bộ với tiềm năng to lớn và sự năng động sẽ phát triển nhanh hơn, mạnh hơn.

Tiếp đến là Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mang đến một sức bật mới về chính sách và thể chế, là một dấu ấn sâu sắc trong lộ trình hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển đô thị, tạo sức bật cho TP HCM vươn lên trên mọi lĩnh vực.

Các cơ chế, chính sách đặc thù sẽ giúp TP HCM phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực để phát triển kinh tế vùng và cả nước

Đặc biệt, ngay khi Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM được ban hành, HĐND TP HCM đã nhanh chóng ban hành Nghị quyết 18 cụ thể hóa rất nhiều cơ chế, chính sách để làm căn cứ triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Với tinh thần khẩn trương, TP đã tiến hành thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt với các điểm nhấn: Thành lập Sở An toàn thực phẩm; Phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ cho TP Thủ Đức nhằm tăng cường tính chủ động, linh hoạt trong giải quyết công việc, thủ tục cho người dân, doanh nghiệp… Qua 1 năm thực hiện, thành phố đã đạt được về khối lượng lẫn chất lượng.

Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM, thành phố đã đạt được về khối lượng lẫn chất lượng.



Chuyển đổi số, cải cách hành chính hướng đến phát triển kinh tế, phục vụ người dân, doanh nghiệp

TP HCM đã không ngừng sáng táo để đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa vào vận hành hiệu quả nhiều dịch vụ số phục vụ người dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội như: Nâng tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100% cho các thủ tục đủ điều kiện; vận hành hệ thống quản trị, thực thi thành phố trên các nền tảng số; ra mắt nền tảng Bản đồ số thành phố; nhiều dịch vụ đô thị thông minh lĩnh vực giao thông, cảnh báo ngập lụt, ô nhiễm môi trường, y tế, giáo dục và các dịch vụ công cộng thanh toán không dùng tiền mặt;... Đặc biệt, thực hiện năm cao điểm nước rút cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử và chiến dịch cấp tài khoản định danh điện tử trong thực hiện Đề án 06 nhằm phục vụ chuyển đổi số... tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Kể từ sau đại dịch COVID-19, vấn đề số hóa trong hoạt động kinh tế, chính quyền, doanh nghiệp, người dân là cần thiết và cần thực hiện thường xuyên.

Thủ tục hành chính ngày càng đơn giản hóa, giảm đáng kể số lượng thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết.

Vành đai 3 TP HCM và nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai cùng nhiều công trình khác được tái khởi động, khánh thành phục vụ người dân

Dự án xây dựng đường Vành đai 3 TP HCM dài 76 km, đi qua 4 địa phương gồm TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An với tổng mức đầu tư gần 75.400 tỉ đồng, là công trình giao thông lớn nhất phía Nam, được khởi công vào tháng 6-2023 - đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng của TP HCM và các địa phương của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ngoài ra, còn có tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chính thức chạy thử nghiệm trên toàn tuyến; khởi công dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương Bến Cát - rạch Nước Lên; nút giao An Phú; nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất... được triển khai cùng nhiều công trình hạ tầng quan trọng phục vụ dân sinh khác đã được Thành phố tái khởi động và khánh thành đưa vào sử dụng.

Sáng 18-6-2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo bấm nút khởi công dự án Vành đai 3 tại TP HCM.

Vành đai 3 là con đường kỳ vọng cho sự phát triển đột phá của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hiện tại, Vành đai 3 TP HCM đoạn qua khu Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức nhìn từ trên cao đã dần thành hình với phần cầu cạn ở giữa và hai bên là đường song hành.



Dự án tuyến metro số 1 khởi công từ năm 2012 với tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng. Tuyến metro này dài 19,7 km, trong đó 2,6 km đi ngầm và 17,1 km đi trên cao.

Với việc chạy thử nghiệm thành công trên toàn tuyến, metro số 1 chính thức mở ra trang mới, hứa hẹn ngày khai thác thương mại đang rất gần...

Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với tổng mức đầu tư khoảng 10.990 tỉ đồng (không sử dụng vốn ngân sách nhà nước) với tiến độ xây dựng dự kiến 37 tháng kể từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Du lịch TP HCM không ngừng tạo ấn tượng

Chuỗi hoạt động văn hóa - giải trí - nghệ thuật đặc sắc diễn ra bên dòng sông Sài Gòn: là dịp khơi dậy tình yêu quê hương và niềm tự hào của chính người dân thành phố về lịch sử của vùng đất này. Việc tổ chức thành công các sự kiện lễ hội cùng với sự đầu tư, tôn tạo cảnh quan hai bờ sông và sự liên kết giữa du lịch với các ngành nghệ thuật văn hóa, thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải... không chỉ giúp phát huy tiềm năng vốn có và khai thác tối đa giá trị kinh tế, văn hóa, du lịch của dòng sông Sài Gòn mà còn giúp định vị thương hiệu đô thị sông nước giàu bản sắc của TP.

Lễ hội Sông nước góp phần tăng trưởng ngành Du lịch của TP HCM, lễ hội đã tạo ra một sản phẩm du lịch văn hóa, góp phần định vị thương hiệu du lịch của TP HCM - một đô thị sông nước giàu bản sắc - Thành phố của những lễ hội

Nhiều sự kiện lễ hội khác đã góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, hoạt động du lịch ẩm thực đặc trưng của TP HCM.

Ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và đảm bảo "không ai bị bỏ lại phía sau"

TP HCM phát triển y tế chuyên sâu gắn liền với y tế thông minh

Kết quả hoạt động năm 2023 cho thấy sự phục hồi của ngành y tế TP HCM trong tất cả hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân như giai đoạn trước đại dịch.

Mô hình lớp học số được tổ chức tại tại Trường Tiểu học Thạnh An (huyện Cần Giờ) với mục đích giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở những địa bàn quận, huyện xa trung tâm. Việc thực hiện lớp học số là một trong những giải pháp mà TP HCM ứng dụng chuyển đổi số trong dạy và học, đồng thời mang đến sự thích thú, hào hứng cho học sinh trong quá trình học tập.

"Siêu thị mini Tết 0 đồng" do Ủy ban MTTQ TP HCM phối hợp cùng các đơn vị hỗ trợ hơn 15.000 hộ gia đình khó khăn, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, làn sóng cắt giảm nhân sự…vào dịp Tết Giáp Thìn 2024.

An ninh quốc phòng giữ vững, an ninh trật tự xã hội ngày càng an toàn hơn

Năm 2023, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Các loại tội phạm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được ngăn chặn, triệt phá hiệu quả, đặc biệt đã phát hiện và khởi tố 48 vụ án tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy qua tuyến đường hàng không, thu giữ hơn 370kg ma túy các loại cùng nhiều vật chứng liên quan.

Lực lượng công an và lực lượng vũ trang chủ động phòng ngừa và tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với những hành vi vi phạm chủ quyền an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời chủ động phòng ngừa, phát hiện xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, tiêu cực và bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật.

Một đối tượng vừa giật điện thoại bị người dân cùng lực lượng chức năng nhập cuộc, tóm gọn

TP HCM đa dạng hóa quan hệ hữu nghị, đưa hợp tác quốc tế đi vào thực chất, hiệu quả

TP HCM hiện có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với 58 địa phương trên thế giới. Có thể nói năm qua là năm có nhiều hoạt động đối ngoại sôi động, của lãnh đạo Thành phố.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tiếp đoàn công tác của tỉnh Xaysomboun (Lào) do đồng chí Phoykham Houngbounyuang, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xaysomboun làm trưởng đoàn.