VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Thí sinh chưa trúng tuyển ĐH, CĐ đợt 1 cần lưu ý gì?

Ngọc Lý - Quốc Thắng - Duy Phú -

28/08/2025 19:24

(NLĐO) - Khi xét tuyển nguyện vọng bổ sung, chỉ tiêu các ngành có thể thay đổi, cần theo dõi trên trang web của các trường để đăng ký chính xác

Video liên quan

Sôi nổi Ngày hội Tư vấn tuyển sinh lớp 10

Sôi nổi Ngày hội Tư vấn tuyển sinh lớp 10

Video 12/04/2025
Talkshow "Kiểm định chất lượng ĐH: Thực chất hay hình thức?"

Talkshow "Kiểm định chất lượng ĐH: Thực chất hay hình thức?"

Video 04/07/2025

Talkshow "Đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 tại TP HCM"

Video 06/05/2025
Talkshow "Sức khỏe hôm nay - Chất lượng dân số ngày mai"

Talkshow "Sức khỏe hôm nay - Chất lượng dân số ngày mai"

Video 27/12/2024


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo