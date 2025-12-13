Thợ chụp ảnh dạo đắt khách mùa Giáng sinh 2025

Những ngày gần đây, khu vực trước Nhà thờ Đức Bà (số 1 Công xã Paris, phường Bến Nghé, TPHCM) trở nên sôi động.

Người dân, du khách đến đây "check-in" nhiều hơn. Những người chụp ảnh dạo ở khu vực này cũng được dịp bấm máy nhiều hơn thường lệ. Hình ảnh quen thuộc một thời: khách xếp hàng chờ chụp, tiếng máy ảnh lách cách, những nụ cười và ánh mắt háo hức… nay xuất hiện trở lại, dù Giáng sinh vẫn chưa đến.

Ông Hồng Ngọc Phi (62 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) là thợ ảnh gắn bó với nghề từ năm 1986. Ông tâm sự: "Hơn chục năm trước, nghề này còn nhộn nhịp, nhưng mấy năm gần đây chỉ còn vài khách vào dịp lễ hội. Mùa Noel năm nay, không rõ các cháu yêu thương hay trào lưu gì, nhưng đã lâu tôi mới được chụp liên tục, không ngơi tay. Hôm nay tôi có mặt từ hơn 17 giờ mà các bạn trẻ đã đứng kín chờ chụp ảnh".

Gần 40 năm gắn bó với nghề chụp ảnh dạo, ông Phi giờ tìm lại niềm vui khi đông đảo bạn trẻ tới ủng hộ.

Tối 12-12, khi Nhà thờ Đức Bà vừa lên đèn, dòng người tụ tập trước Diamond Plaza đã kéo dài, từng nhóm bạn trẻ đứng canh những khoảnh khắc "check-in" hoàn hảo. Nhiều bạn phải chờ lâu, cố giữ vị trí đẹp để không bỏ lỡ phút giây ánh sáng chiếu rọi lên mặt tiền nhà thờ.

Người dân và du khách đứng thành hàng dài trước Diamond Plaza, háo hứcchờ "check-in" Nhà thờ Đức Bà.

Các thợ ảnh tập trung ở vỉa hè đối diện, chọn góc chụp hợp lý, thao tác nhanh nhẹn với những chiếc máy ảnh. Mỗi lượt chụp chỉ vài phút, giá dao động 10.000–20.000 đồng, file ảnh được gửi ngay qua điện thoại cho khách.

Với giá 10.000–20.000 đồng/ảnh, nhận ngay qua điện thoại – thợ chụp ảnh dạo mùa Noel tất bật, khách nườm nượp không ngừng.

Ông Phi và đồng nghiệp chia sẻ vài năm qua, lượng khách giảm mạnh do điện thoại thông minh gần như thay thế dịch vụ chụp ảnh truyền thống. Vì vậy, đợt khách đông bất ngờ lần này trở thành "cơ hội hiếm có", vừa mang lại thu nhập cuối năm vừa đem lại niềm vui khi được sống lại nghề cho những người thợ chụp ảnh nơi đây.

Nhiều bạn trẻ đến Nhà thờ Đức Bà không chỉ đơn thuần để "đu trend", mà còn vì muốn ủng hộ những thợ ảnh dạo lớn tuổi duy trì nghề sau thời gian dài khách đìu hiu.

Bạn Minh Quân, có mặt từ khoảng 20 giờ, chia sẻ: "Tôi phải đợi hơn 15 phút mới được chụp ảnh. Chú chụp ảnh rất hòa đồng, vui tính, còn hướng dẫn tạo dáng sao cho đẹp. Giá 20.000 đồng một tấm, file gửi ngay qua điện thoại, góc chụp cũng rất đẹp, vừa túi tiền sinh viên".

Hai bạn trẻ hào hứng trải nghiệm chụp ảnh, được hướng dẫn tạo dáng tận tình.

Kinh nghiệm dày dạn của những thợ ảnh lớn tuổi tạo nên sự khác biệt rõ rệt. Họ nhanh chóng định hình góc chụp, chọn thời điểm ánh sáng đẹp. Các bức ảnh mang màu sắc tự nhiên, hơi cổ điển, bố cục gọn gàng và tinh tế - một phong cách mà nhiều bạn trẻ nhận xét "không thể tự tạo bằng điện thoại, dù có smartphone đời mới".

Đối với những thợ ảnh dạo lớn tuổi, đây là thời điểm sôi động hiếm thấy sau nhiều năm nghề này gần như bị lãng quên.