à Melinda Gates từng khẳng định hôn nhân của họ "cực kỳ khó khăn", tiết lộ rằng tỉ phú Bill Gates thường xuyên làm việc 16 giờ/ngày và khó có thể dành thời gian cho gia đình



Tỉ phú Bill Gates và vợ Melinda Gates, 2 trong số những người giàu nhất thế giới, hôm 3-5 tuyên bố ly hôn sau 27 năm chung sống.

Vợ chồng tỉ phú Bill Gates

Thông báo trên mạng xã hội Twitter, ông Bill Gates và bà Melinda Gates cho biết: "Sau khi suy nghĩ và cân nhắc rất nhiều về mối quan hệ của chúng tôi, chúng tôi đã quyết định kết thúc cuộc hôn nhân".





Ông Bill Gates viết: "Chúng tôi đã nuôi dạy 3 đứa trẻ đáng kinh ngạc và xây dựng một nền tảng hoạt động trên toàn thế giới để giúp tất cả mọi người có cuộc sống lành mạnh và hiệu quả". Còn bà Melinda Gates chia sẻ: "Chúng tôi cần không gian và sự riêng tư cho gia đình khi bắt đầu định hướng cuộc sống mới".



Tỉ phú Warren Buffett hồi 2016 thông báo kế hoạch quyên góp phần lớn tài sản cho Quỹ Bill và Melinda Gates (BMGF). Ảnh: New York Times

Cả 2 khẳng định đã cùng nhau "xây dựng một nền tảng hoạt động trên toàn thế giới để giúp tất cả mọi người có cuộc sống lành mạnh và hiệu quả" và họ "tiếp tục chia sẻ niềm tin vào sứ mệnh đó".

Tuy nhiên, họ "không còn tin rằng còn có thể sống cùng nhau như một cặp vợ chồng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời" nhưng vẫn "sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để định hình và thông qua các chiến lược của quỹ, ủng hộ các vấn đề của quỹ và đặt ra định hướng chung của tổ chức".

Theo báo The New York Times, ông Bill Gates và bà Melinda Gates là những nhân vật quyền lực trong cộng đồng quốc tế. Những đóng góp thiện nguyện to lớn giúp họ tiếp cận các cấp độ cao nhất trong lĩnh vực kinh doanh, phi lợi nhuận và chính phủ.

Quỹ Bill và Melinda Gates (BMGF), được thành lập vào năm 2000 và hiện sở hữu khoản tài trợ ước tính 50 tỉ USD, có ảnh hưởng sâu rộng ở những lĩnh vực như y tế toàn cầu và giáo dục, đồng thời góp phần tạo ra những bước tiến quan trọng trong việc làm giảm số ca tử vong do sốt rét và các bệnh truyền nhiễm khác.

Trong suốt 27 năm chung sống, vợ chồng tỉ phú Bill Gates tích cực tham gia công tác thiện nguyện. Ảnh: AP

Với 1.600 nhân viên tại các văn phòng trên khắp thế giới, BMGF tài trợ khoảng 5 tỉ USD mỗi năm cho các lĩnh vực như sức khỏe cộng đồng và phát triển toàn cầu. Trong suốt hơn 2 thập kỷ qua, BMGF đã chi hàng tỉ USD để cung cấp vắc-xin cho những quốc gia đang phát triển, hợp tác với các giám đốc điều hành trong ngành dược phẩm để chuyển đổi thị trường.

Năm 2020, thông qua quỹ, họ đã tham gia cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và nỗ lực phát triển, phân phối vắc-xin ngừa Covid-19 trên khắp thế giới. Trong giai đoạn Covid-19 hoành hành, cả hai đóng góp không nhỏ khi chi hơn 1 tỉ USD để chống lại đại dịch.

Quỹ đã sử dụng chuyên môn và các mối quan hệ của mình để đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành phản ứng toàn cầu đối với đại dịch Covid-19, đầu tư sớm vào vắc-xin và giúp hình thành quỹ vắc-xin toàn cầu COVAX - sáng kiến toàn cầu tổ chức mua vắc-xin cho 92 quốc gia nghèo và nhiều nước khác trên thế giới.





BMGF trong một tuyên bố cho biết ông Bill Gates và bà Melinda Gates tiếp tục là đồng chủ tịch và những người được ủy thác để "tiếp tục làm việc cùng nhau nhằm định hình và phê duyệt chiến lược của quỹ, ủng hộ các vấn đề của quỹ và đặt ra định hướng chung cho quỹ". Điều này đồng nghĩa quyết định ly hôn nhiều khả năng không dẫn đến những thay đổi tại BMGF.



Vợ chồng tỉ phú Bill Gates là một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ nhất thế giới. Ảnh: AP

Dù vậy, quyết định này sẽ làm dấy lên những câu hỏi mới về khối tài sản của ông Bill Gates và bà Melinda Gates, khi phần lớn trong số này vẫn chưa quyên góp cho BMGF. Ông Bill Gates và bà Melinda Gates sở hữu diện tích đất nông nghiệp lớn nhất ở Mỹ và có nhiều khoản đầu tư lớn do Cascade Investment, công ty quản lý tài sản cá nhân của ông Bill Gates, điều hành. Họ cũng sở hữu cổ phần lớn trong chuỗi khách sạn Bốn Mùa, Đường sắt Quốc gia Canada và AutoNation, chuỗi đại lý ôtô lớn nhất nước Mỹ, cùng nhiều công ty. Nhà Gates có nhiều bất động sản, bao gồm một dinh thự rộng 6.100 m2 ở Washington. Cả 2 không cung cấp thông tin chi tiết về việc họ sẽ cấu trúc tài chính như thế nào, song họ được cho là có thỏa thuận tiền hôn nhân.

Vợ chồng tỉ phú Bill Gates trong đợt thử nghiệm vắc-xin sốt rét ở Mozambique vào năm 2003. Ảnh: EPA

Vào năm 2019, khi tỉ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos, nhà sáng lập Tập đoàn Amazon, ly hôn người vợ lâu năm MacKenzie Scott, bà nhận được số cổ phiếu Amazon trị giá 36 tỉ USD, giúp bà trở thành người phụ nữ giàu thứ tư thế giới.

Tỉ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft, hiện là người giàu thứ tư thế giới với khối tài sản ước tính 124 tỉ USD, theo Forbes. Khối tài sản của tỉ phú Bill Gates đã có thể đồ sộ hơn nếu ông không cam kết quyên góp 50% tài sản cho thế giới trước khi qua đời. Kể từ năm 1994, tỉ phú Bill Gates đã quyên góp ít nhất 40 tỉ USD cho BMGF. Đến năm 2010, ông Bill Gates và bà Melinda Gates cùng tỉ phú Warren Buffett thành lập Giving Pledge với cam kết đóng góp ít nhất 50% tài sản của họ cho công tác thiện nguyện, đồng thời kêu gọi những tỉ phú khác tham gia. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 170 tỉ phú giàu nhất thế giới, trong đó có nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg, cam kết tham gia Giving Pledge để giúp thế giới trở thành một nơi "tốt đẹp hơn rất nhiều".

Trong buổi phỏng vấn với chương trình This Morning của mạng truyền hình ITV hồi 2016, tỉ phú Bill Gates từng khẳng định việc để lại những khoản tiền khổng lồ cho con cái không phải là "một ân huệ", bởi điều này sẽ "bóp méo mọi thứ mà chúng có thể làm để tạo ra hướng đi riêng của mình".



"Tiền bạc của tôi được dùng để góp phần hỗ trợ những người nghèo nhất. Các con tôi biết và tự hào về điều đó. Chúng đi cùng chúng tôi để xem những dự án thiện nguyện đang được triển khai" – tỉ phú Bill Gates nói.

Vợ chồng tỉ phú Bill Gates cùng các con trong Ngày của Cha vào năm 2018. Ảnh: Twitter

Ông Bill Gates và bà Melinda Gates có 3 người con là Jennifer Gates, 25 tuổi; Rory Gates, 21 tuổi và Phoebe Gates, 18 tuổi. Hôm 3-5, ngay khi quyết định ly hôn được cha mẹ thông báo, Jennifer thông qua mạng xã hội Instagram cho biết những ngày qua là "quãng thời gian thách thức kéo dài đối với cả gia đình", trước khi gửi lời cảm ơn đến những người đã "thấu hiểu mong muốn được riêng tư của chúng tôi trong lúc chúng tôi điều hướng giai đoạn tiếp theo của cuộc sống".

Theo báo The Guardian, thông báo bất ngờ nêu trên được ông Bill Gates và bà Melinda Gates công bố chưa đầy 2 tuần kể từ ngày họ tham dự một sự kiện trực tuyến dành cho nhân viên y tế chống Covid-19.

Bà Melinda Gates, 56 tuổi, trong quá khứ từng khẳng định hôn nhân của họ "cực kỳ khó khăn", tiết lộ rằng tỉ phú Bill Gates, 65 tuổi, thường xuyên làm việc 16 giờ/ngày và khó có thể dành thời gian cho gia đình.

Dù ly hôn nhưng ông Bill Gates và bà Melinda Gates sẽ tiếp tục gắn bó trong công việc. Ảnh: AP

"Tin tôi đi, tôi có thể nhớ những ngày mà hôn nhân của chúng tôi gặp khó khăn đến mức bạn tự hỏi rằng "nếu là tôi, tôi có thể làm được không" – bà Melinda Gates chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với báo Sunday Times hồi 2019 nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới.

Trước khi kết hôn với bà Melinda vào năm 1994, ông Bill Gates đã là tỉ phú. Ông gặp bà vào năm 1987, khi bà gia nhập Microsoft. Khi đó, ông 31 tuổi. Bà Melinda còn tiết lộ rằng ông Bill đã tranh luận trong nhiều tuần về việc liệu họ có nên kết hôn hay không. Thậm chí, ông còn lập danh sách những điểm "được" và "mất" nếu cả 2 kết hôn.

Bà Melinda Gates tiết lộ ông Bill Gates thường xuyên làm việc 16 giờ/ngày và khó có thể dành thời gian cho gia đình. Ảnh: TED

"Khi ông ấy băn khoăn về việc kết hôn, ông ấy nói rất rõ ràng mọi chuyện không phải vì tôi, mà vì ông ấy không biết liệu ông ấy có thể cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc hay không" – bà Melinda Gates cho biết.

Điều an ủi, có chăng, là cả hai không chỉ đồng hành trong quãng đời hôn nhân gần ba thập kỷ mà còn cùng nhau thông báo quyết định chấm dứt hành trình chung sống của mình!