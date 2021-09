Vào lúc 20 giờ 15 tối 20-9 (giờ địa phương, tức sáng 21-9 giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế J.F Kennedy, TP New York - Mỹ, bắt đầu chương trình tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) khóa 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Mỹ từ ngày 21 đến 24-9.



Sáng 21-9 (giờ địa phương), phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thứ 76 Đại hội đồng LHQ khai mạc với chủ đề "Cùng vững tin và tự cường - Hướng tới phục hồi sau Covid-19, tái thiết bền vững, bảo vệ hành tinh, thúc đẩy quyền con người và cải tổ Liên Hiệp Quốc".



Đến chiều 22-9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu quan trọng, trong đó đề xuất những giải pháp mang tính tổng thể, toàn diện, dài hạn với các vấn đề quốc tế cấp bách hiện nay.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước cho rằng nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện nay là kiểm soát đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu. "Để sớm đẩy lùi Covid-19, cần tăng cường hợp tác và đoàn kết trên tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, nhất là ưu tiên cung cấp vắc-xin cho người dân những nước có tỉ lệ tiêm chủng còn thấp, tạo điều kiện để các nước đang phát triển hợp tác sản xuất và tham gia chuỗi cung ứng vắc-xin" - Chủ tịch nước đề nghị.

Để vượt qua được đại dịch và phục hồi kinh tế thì nhân tố quan trọng hàng đầu là tinh thần tự cường của mỗi quốc gia. Nhân tố này chỉ có thể mạnh mẽ và bền vững khi dựa trên sự hợp tác và liên kết của tất cả quốc gia trong một thế giới toàn cầu khi các thách thức an ninh phi truyền thống vượt khỏi mọi biên giới.

Khi đời sống xã hội, phương cách sản xuất, kinh doanh phải thay đổi trong đại dịch thì đó là cơ hội cho chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và sức tự cường của nền kinh tế. Đó cũng là cơ hội để chuyển đổi xanh, thúc đẩy phát triển bền vững và cũng là cơ hội tiếp tục thuận lợi hóa đầu tư, thương mại, hợp tác lưu chuyển hàng hóa, con người, duy trì các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cũng theo Chủ tịch nước, hợp tác để giảm thiểu và xử lý các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu cũng là nhiệm vụ vô cùng cấp bách. Chủ tịch nước nhấn mạnh điều kiện tiên quyết cho phục hồi và tăng trưởng sau đại dịch là bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, ổn định ở mỗi quốc gia, khu vực và thế giới.

Theo Chủ tịch nước, Việt Nam cùng quan điểm của ASEAN và chia sẻ tiếng nói chung của cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên biển Đông; yêu cầu các bên liên quan kiềm chế, không có hành động làm phức tạp tình hình, giải quyết hòa bình các tranh chấp, khác biệt trên cơ sở Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982...