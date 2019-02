Căn nhà thuê ọp ẹp khoảng 20 m2 ven đường Lê Hồng Phong (phường Trà An, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) là nơi sinh sống của 3 mẹ con anh Ngoan. Bà Ngô Mỹ Duyên (51 tuổi, mẹ ruột anh Ngoan), chia sẻ về cuộc sống: "3 mẹ con dắt díu từ Cà Mau lên Cần Thơ thuê nhà trọ sống đã hơn 1 năm nay. Tôi thuê mặt bằng này làm nơi trú ngụ, đồng thời mở quán nước để có thêm thu thập. Đứa con gái út thì đi làm thêm, còn Ngoan do bị khiếm thị nên hàng ngày ở nhà chơi đàn, có ai thuê thì đến chở đi đàn, hát".

Theo lời bà Duyên, lúc sinh Ngoan ra được 2 tháng thì từ đó đến nay, con bà bị mù bẩm sinh. Tuy vậy, từ nhỏ đến lớn, Ngoan không hề tự ti về bản thân mà lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. "Tôi nhớ vào năm 13 tuổi, một lần ông nội đẽo cây đờn cò rồi ông gảy thử, tôi nghe liền thích ngay. Thấy đứa cháu chăm chú lắng nghe nên những ngày sau đó, ông liền làm cho tôi một cây đờn cò khác rồi tập tôi kéo. Dần dần, tôi chơi thành thục loại nhạc cụ này. Một đứa trẻ bị mù, từ nhỏ chỉ quanh quẩn trong nhà, không biết thế giới xung quang là gì, nhưng lúc tiếng đờn cò vang lên giúp tôi cảm thấy bóng tối bị xua tan, thấy yêu đời hơn", anh Ngoan bày tỏ.

[Video] Anh Ngoan chia sẻ về việc chơi các loại nhạc cụ

Nhận thấy cháu mình có năng khiếu âm nhạc nên sau đó, ông nội đã sắm cho anh Ngoan thêm đàn guitar, đàn violin, đàn sến… để cháu mình được mở rộng khả năng. Không chỉ thế, người ông này còn sắm thêm đĩa dạy từng loại đàn để anh Ngoan vừa nghe, vừa đàn theo. "Cha chồng tôi rất thương Ngoan. Khi hai vợ chồng tôi ly dị, ông bắt Ngoan ở cùng và nói khi nào ông mất thì 1 trong 2 vợ chồng mới được bắt lại nuôi. Vì vậy, sau khi ông ấy mất, tôi mới đưa Ngoan từ Cà Mau lên Cần Thơ sinh sống", bà Duyên cho biết.

Đến nay, anh Ngoan đã chơi thành thục 6 loại đàn, gồm: đàn cò, đàn sến, đàn violin, đàn guitar, guitar phím lõm, đàn mandolin. Lúc còn ở Cà Mau, khi nhà hàng xóm có đám, anh Ngoan đều đến hát phục vụ bà con. Anh Ngoan giãi bày: "Tuy không thấy đường nhưng lúc tôi học thì những loại nhạc cụ này không làm khó mình được. Như đối với đàn guitar, ông nội chỉ tôi lần theo nút dây và chỉ dây dưới cùng là dây 1, tiếp theo là dây 2, dây 3… Ngoài nghe đĩa thì các chương trình ca cổ, cải lương trên radio cũng là "bạn thân" hàng ngày của tôi. Nghe những bài ca ấy nhiều lần là tôi biết đàn theo".



Khi cầm micro hát bài tân cổ "Nhớ biển Nha Trang", giọng chàng trai khiếm thị làm chúng tôi rất bất ngờ. Chất giọng ngọt ngào của anh dễ đi vào lòng người. Bà Duyên nói thêm: "Do bị mù nên việc sinh hoạt hàng ngày của ngoan đều do tôi lo liệu. Nhưng may mắn một điều là Ngoan khoẻ mạnh, ít bệnh. Khi được đàn, được hát là tinh thần Ngoan sảng khoái lắm". Tuy sống trong căn nhà thuê chật hẹp, thu nhập ít ỏi nhưng gia đình 3 mẹ con bà Duyên không lúc nào vắng tiếng cười. Điều này được thể hiện rõ nhất trên gương mặt của Ngoan, khi đàn hay hát, anh đều nở nụ cười. Lấy chứng chỉ đờn ca tài tử do Trung tâm thực hành và truyền dạy đờn ca tải tử cấp cho anh Ngoan cho chúng tôi xem, bà Duyên tự hào: "Tuy chỉ là chứng chỉ nho nhỏ nhưng nó là niềm động lực rất lớn cho Ngoan. Lúc nhận bằng này nó vui suốt ngày".

[Video] Anh Ngoan đàn bài “Lý cây bông” bằng đàn sến

Biết được tài năng của anh Ngoan nên Câu lạc bộ (CLB) Văn nghệ phường Trà An hay mời anh đi biểu diễn trong các chương trình văn nghệ tại địa phương. Ông Lê Văn Hùng, Chủ nhiệm CLB Văn nghệ phường Trà An, nhận xét: "Ngoan chơi được nhiều nhạc cụ và đàn rất nhiều bài, đó là một kĩ năng phải rèn luyện rất lâu.



Thời gian tới, CLB sẽ hỗ trợ nhạc cụ cũng như mời Ngoan tham gia biểu diễn để em ấy phát huy tài năng". Theo lời Ngoan, loại đàn anh thấy khó học nhất là đàn tranh và đàn bầu nhưng anh tự tin khẳng định thời gian tới sẽ "chinh phục" 2 nhạc cụ này để phục vụ người yêu nhạc.