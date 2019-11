Bộ Công an sáng 27-11 đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Vũ Hồng Văn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Trước đó, trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk dù chỉ khoảng 500 ngày, ông đã để lại nhiều dấu ấn .



Đại tá Vũ Hồng Văn đón một cháu bé con của một gia đình lỡ vượt biên trở về quê hương Đắk Lắk

ại tá Vũ Hồng Văn, quê Hưng Yên, nhận chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuối tháng 6-2018 khi mới 42 tuổi. Hơn 500 ngày với cương vị Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, dù khoảng thời gian khá ngắn nhưng ông đã để lại nhiều dấu ấn trong công tác, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Ông đã nhiều đêm thức trắng, ập vào các đường dây buôn bán, vận chuyển gỗ lậu; phá tan "động lắc" ở các quán bar, karaoke; các băng nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy…, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn.

Đại tá Vũ Hồng Văn (áo đen, nón cối) đã nhiều đêm thức trắng cùng Công an Đắk Lắk phá tan "động lắc" ở các quán bar, karaoke.

Hơn 1 năm trước, rạng sáng 26-11-2018, đại tá Vũ Hồng Văn đã trực tiếp chỉ đạo các tổ công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP Buôn Ma Thuột đồng loạt ập vào kiểm tra 2 quán bar trên địa bàn TP.



Tại quán bar Liberty nằm trên đường Trần Hữu Dực, phường Tân Lợi do bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (ngụ TP HCM) làm chủ, lực lượng công an đã phát hiện nhiều thanh niên có biểu hiện phê ma túy. Tương tự, quán bar G9 nằm trên đường Tôn Đức Thắng do bà Lê Thị Thu (ở phường Tân An) làm chủ cũng có hàng trăm thanh niên quay cuồng.

Sau khi kiểm tra, cả 2 quán bar này có gần 40 thanh niên dương tính với chất ma túy được đưa về Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đại tá Vũ Hồng Văn xông pha đến các điểm nóng.

Trước đó, sáng 6-9-2018, đại tá Vũ Hồng Văn đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng giải cứu con tin bị một đối tượng ngáo đá dùng dao và kim tiêm dính máu để bắt giữ trong ngôi nhà hoang ở đường Mai Xuân Thưởng, TP Buôn Ma Thuột.

Người nhà đối tượng được đưa đến hiện trường cùng lực lượng chức năng vận động gã bỏ hung khí và thả con tin. Tuy nhiên, đối tượng vẫn rất hung hãn, dùng dao chém loạn xạ khiến một số chiến sĩ bị thượng nhẹ.

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo lực lượng tấn công từ 3 phía. Đích thân đại tá Văn cũng lao vào khống chế đối tượng, giải cứu con tin an toàn.

ên cạnh việc ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đại tá Vũ Hồng Văn còn chú trọng công tác chấn chỉnh, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Lắk. Những địa bàn nào để xảy ra tình trạng tội phạm phức tạp, ông liền điều chuyển công tác, xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm.



Điển hình, tối 29-10-2018, đại tá Vũ Hồng Văn đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng ập vào quán cà phê của thượng úy Đặng Thành Nam (đội phó Đội An ninh - Công an huyện M’Đrắk), bắt quả tang 14 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa; thu giữ hơn 63 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định thượng úy Nam cùng một số đối tượng tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau tại quán cà phê của anh ta để thu tiền "xâu". Ngày 28-11-2018, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định tước danh hiệu CAND đối với Nam. Sau đó, anh ta bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.



Đầu tháng 3-2019, nắm được thông tin lâm tặc đang tàn phá rừng quy mô lớn tại huyện Ea Kar, đại tá Vũ Hồng Văn đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng cảnh sát kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột và đội đặc nhiệm Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk bám sát các điểm nóng.



Đến chiều 18-8, tổ công tác của 2 lực lượng trên đã vây bắt 4 đối tượng đang cưa hạ 6 cây lớn - khoảng 60 m3 tại Tiểu khu 692 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar quản lý.

Mở rộng kiểm tra, tổ công tác phát hiện thêm hàng chục cây lớn khác đã bị lâm tặc cưa hạ và 2 bãi tập kết gỗ nằm ngay bìa rừng. Bãi tập kết này có 47 lóng gỗ đã được xẻ hộp. Tổng khối lượng gỗ mà cơ quan công an thu giữ khoảng 100 m3.

Đại tá Vũ Hồng Văn trong 1 lần băng rừng bắt gỗ lậu

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, cho biết sau khi đại tá Vũ Hồng Văn đến Đắk Lắk nhận nhiệm vụ, công tác xây dựng lực lượng được thực hiện quyết liệt hơn, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý cán bộ, chiến sĩ sai phạm, vi phạm.

Đại tá Vũ Hồng Văn cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Với hầu hết các vụ việc trọng điểm, phức tạp, ông đều có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra, phá án. Từ đó, các loại tội phạm từng bước được kéo giảm, góp phần giữ cuộc sống bình yên cho người dân.