Theo cổng thông tin điện tử Bộ Công An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Kết quả điều tra xác định: trong thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 09 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Ngày 5-4-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 06 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cụ thể:

Phi vụ đấu giá đất Thủ Thiêm





Cuối năm 2021, thị trường bất động sản một phen chấn động với mức giá hơn 24.500 tỉ đồng do Công ty TNHH đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh) chấp nhận bỏ ra để sở hữu lô đất vàng tại Thủ Thiêm.

Sau đó không lâu, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng có tâm thư về việc xin bỏ cọc lô đất trúng đấu giá 24.500 tỉ ở Thủ Thiêm, sẵn sàng chấp nhận chế tài khi đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất ấy.

Không lâu sau đó, Chủ tịch Tân Hoàng Minh có tâm thư về việc xin bỏ cọc lô đất trúng đấu giá 24.500 tỉ đồng ở Thủ Thiêm, sẵn sàng chấp nhận chế tài khi đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá khu đất này. Trong tâm thư, Chủ tịch Đỗ Anh Dũng nêu lý do "nhận thấy kết quả đấu giá sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh tế nói chung, bất động sản nói riêng" nên... xin bỏ cọc (588,4 tỉ đồng).

Thông tin này lập tức gây xôn xao dư luận, đặc biệt tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội, ngày 4-1-2022, Bộ trưởng Tài Chính Hồ Đức Phớc nhận định: "Vụ việc đấu giá đất ở Thủ Thiêm là điển hình của việc làm nhiễu loạn thị trường".

Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Lê Duẩn...

Hành động bỏ cọc đấu giá đối với khu đất ở Thủ Thiêm, không phải là lần đầu Tân Hoàng Minh thực hiện.

Trước đó, vào tháng 6-2015, Tân Hoàng Minh từng trúng thầu khu đất vàng 3.000m2 tại số 23 Lê Duẩn, quận 1, TP HCM với mức giá cao nhất 1.430 tỉ đồng (cao gấp 2,6 lần giá khởi điểm) rồi sau đó đề nghị huỷ kết quả vì cho rằng đơn vị tổ chức có sai phạm về bước giá.



Đến tháng 6-2016, tân Hoàng Minh lại đề nghị được tiếp tục mua lô đất trên.

Do quá thời gian quy định, ngoài số tiền trúng đấu giá, Tân Hoàng Minh phải nộp thêm hơn 260 tỉ đồng tiền phạt. Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết quý 3-2017 sẽ khởi công xây dựng khu phức hợp văn phòng, trung tâm thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, sau đó việc khởi công không được thực hiện.

Đến năm 2019, mảnh đất này đã được chuyển nhượng cho Techcombank.





11 dự án đang bị điều tra

Đầu năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an gửi UBND TP Hà Nội và các sở, ban ngành của TP Hà Nội đề nghị cung cấp những hồ sơ, tài liệu gồm: Các văn bản pháp lý do UBND thành phố ký, duyệt liên quan đến các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Các dự án bị Bộ Công an đề nghị cung cấp tài liệu gồm: D’.Le Pont D’ or Hoàng Cầu; D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D'. Le Roi Soleil Quảng An, Tây Hồ; D’. San Raffles Hàng Bài; Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt - D’. Jardin Royal...

Trao đổi với Báo Người Lao Động ngày 12-1-2022, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết liên quan đến việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang đề nghị cung cấp tài liệu của 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đơn vị đã có văn bản cung cấp, trả lời về vấn đề này.



"Theo đề nghị của cơ quan công an, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có văn bản trả lời, cung cấp các thông tin liên quan đến 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh mà cơ quan công an yêu cầu. Văn bản của Sở đã phát đi từ cuối tháng 12-2021" - đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho hay.

Trong khi đó, trả lời báo chí, một lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết đã giao các sở, ngành rà soát để báo cáo, cung cấp thông tin liên quan theo đề nghị của cơ quan Bộ Công an về các dự án của Tân Hoàng Minh. Sau khi có báo cáo cụ thể, cơ quan chức năng sẽ cung cấp thông tin sau.

Theo yêu cầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và các sở, ban ngành của TP Hà Nội sẽ phối hợp, cung cấp những hồ sơ, tài liệu gồm: Các văn bản pháp lý do UBND thành phố ký, duyệt liên quan đến các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Các sở cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư; quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất; nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước liên quan đến các dự án.