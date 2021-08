Để thực hiện hiệu quả việc trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM đã ban hành nhiều biện pháp tăng cường trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.



gười dân phải thực hiện nghiêm nhà cách ly nhà, tổ dân phố/tổ nhân dân cách ly tổ dân phố/tổ nhân dân; khu phố/ấp cách ly với khu phố/ấp; phường, xã, thị trấn cách ly với phường, xã, thị trấn.



Tại các địa phương phải thành lập Tổ công tác đặc biệt tại các phường, xã, thị trấn, trong đó tập trung tại những vùng có nguy cơ cao và rất cao ("vùng cam", "vùng đỏ").

Thành phần bao gồm: Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn, công an, quân đội, công chức, viên chức quận, huyện, TP Thủ Đức và cán bộ phường, xã, thị trấn, thành viên tổ Covid-19 cộng đồng, tham gia kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt giãn cách xã hội; duy trì các tổ tự quản bảo vệ vùng xanh, đi chợ thay cho người dân, thực hiện an sinh xã hội... Tổ công tác hoạt động gắn với địa bàn phường, xã, thị trấn, do UBND phường, xã, thị trấn quản lý.

Ảnh: NLĐO

rong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn nhất cho người dân, tình hình cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân sẽ được thực hiện thông qua các phương thức phù hợp, vừa kiểm soát việc di chuyển, lưu thông trên đường tiềm ẩn các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, vừa đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận, cung ứng kịp thời hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày của mỗi hộ dân trên địa bàn TP HCM.



Theo đó, việc cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân TP HCM được thực hiện qua phương thức "đi chợ hộ" do Tổ hậu cần địa phương, Tổ Covid-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện tại địa phương (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, MTTQ, Tổ dân phố...), các lực lượng công an, quân đội đang được tăng cường tại địa phương cùng tham gia hỗ trợ thực hiện với tần suất 1 lần/tuần và tổ chức phân phối trực tiếp đến người dân (hộ dân trả tiền).

Đối với người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức phối hợp với Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tổ chức cấp phát các túi an sinh miễn phí cho người dân, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn.

Để thực hiện việc "đi chợ hộ", UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện thành lập các Tổ hậu cần theo từng phường, xã, thị trấn; chịu trách nhiệm về công tác cung ứng hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trên địa bàn, không để cho bất cứ người dân nào sinh sống trên địa bàn không có điều kiện tiếp cận, mua sắm hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu.

Ảnh: NLĐO

ừ 0 giờ ngày 23-8 đến ngày 6-9, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TP, Trung ương đóng trên địa bàn TP triển khai thực hiện phương án "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 điểm đến" với tối đã ¼ tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.



Các nhóm đối tượng được phép tham gia lưu thông vẫn thực hiện theo Công văn 2718 ngày 15-8 của UBND TP HCM. Nhóm này bắt buộc phải có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định.

Đồ họa: A.Thanh

ừ 0 giờ ngày 23-8 đến ngày 6-9, lực lượng giao hàng sử dụng công nghệ (shipper) tạm ngưng hoạt động tại TP Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn. Đối với các quận, huyện còn lại thì shipper chỉ hoạt động trong quận, không chạy liên quận và có dấu hiệu nhận diện riêng theo quy định tại Công văn 2491 ngày 26-7 của UBND TP.



Ảnh: NLĐO

Từ 23-8 đến ngày 6-9: tiến hành các chốt kiểm tra, lực lượng tuần tra để kiểm tra và xử lý nghiêm những vi phạm (Công an TP HCM, Bộ Tư lệnh TP HCM, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện).

rong Công điện số 1099/CĐ-TTg về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ban hành ngày 22-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu TP HCM và Bình Dương, Đồng Nai, Long An thần tốc xét nghiệm diện rộng, riêng TP HCM xét nghiệm toàn thành phố để phát hiện sớm nhất các F0, kịp thời ngăn chặn lây lan.

Cụ thể, thần tốc xét nghiệm diện rộng (riêng TP HCM xét nghiệm toàn TP trong thời gian giãn cách xã hội) để phát hiện sớm nhất các trường hợp F0, kịp thời ngăn chặn lây lan. Ưu tiên cao nhất phân bổ vắc-xin cho TP HCM và tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm vắc-xin miễn phí, kịp thời, an toàn, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế và bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch.





Ảnh: NLĐO

Bổ sung xét nghiệm các đối tượng là nhân viên siêu thị, lái xe vận chuyển hàng hóa, nhân viên cửa hàng thuốc tây, nhân viên công ty môi trường đô thị, công ty dịch vụ công ích thu gom rác (lái xe, thu gom rác), lực lượng trực các chốt, lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch, nhân viên tại các cửa hàng xăng dầu (7 ngày/lần).

rong thời gian trên, các địa phương sẽ tổ chức đội tiêm vắc-xin di động để đến tận nhà để tiêm.



Tổ chức đội tiêm ở địa điểm phù hợp, bên trong hoặc sát khu phong tỏa, mời bà con từng hộ.

Tại khu chung cư: tổ chức điểm tiêm, phối hợp với Ban quản lý chung cư, mời tuần tự các hộ cùng tầng ra tiêm, có thể tổ chức vào buổi tối.

Ảnh: NLĐO

iếp nối các trạm y tế lưu động đã được thành lập vào ngày 20-8-2021, Sở Y tế xây dựng lộ trình triển khai thành lập các trạm y tế lưu động còn lại với sự thống nhất của từng địa phương, chia thành 2 giai đoạn:



Giai đoạn 1: thành lập 135 trạm y tế của 14 quận, huyện (quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, Bình Tân, Bình Chánh, Bình Thạnh, Nhà Bè, Tân Bình, Gò Vấp, thành phố Thủ Đức) đi vào hoạt động trước ngày 24-8;

Giai đoạn 2: thành lập 225 trạm y tế của 18 quận, huyện (quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức, Nhà Bè, Hóc Môn) đi vào hoạt động trước ngày 27-8.

Thành phần mỗi trạm gồm 1 bác sĩ, 2 y tá, điều dưỡng, 4 tình nguyện viên; có chức năng tham gia sơ cấp cứu, theo dõi F0 đang điều trị tại nhà.

Trạm y tế được trang bị các túi thuốc, 3-5 bình oxy, máy đo SpO2, dụng cụ xét nghiệm nhanh… TP HCM cũng chuẩn bị 100.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà.