Thưa đại tá Nguyễn Sỹ Quang, ông đánh giá tổng thể về chuyên án này như thế nào?



- Các đối tượng phạm tội rất tinh vi, sử dụng công nghệ "Blockchain", lưu trữ và truyền tải thông tin bằng các khối, được liên kết với nhau. Quá trình thực hiện chuyên án này được triển khai có sự phối hợp của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự và một số đơn vị khác dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, cùng 2 đồng chí Phó Giám đốc Công an TP HCM là thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, đại tá Nguyễn Sỹ Quang. Đây là chiến công chung của lực lượng Công an TP HCM.

Chuyên án gặp không ít khó khăn, đại tá Nguyễn Sỹ Quang có thể chia sẻ những ngóc ngách của vụ án?

- Mục tiêu của Ban Chuyên án phải bắt bằng được quả tang phạm tội nhưng băng nhóm này lại hoạt động ẩn danh. Bên cạnh đó, tài liệu và chứng cứ để xử lý cũng gặp khó khăn, đây là vụ đánh bạc cực kỳ tinh vi, không phải là đánh bạc thông thường, đánh bạc truyền thống.

Khi số lượng người tham gia nhiều, các đối tượng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Việc phá án đòi hỏi phải có trí tuệ và áp dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ. Để bắt quả tang đối tượng, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã triển khai 20 tổ công tác, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, có cả cảnh sát cơ động để tiến hành bắt quả tang. Việc củng cố chứng cứ xử lý đối tượng cũng như thu hồi tài sản, tang tài vật vẫn đang được Ban Chuyên án gấp rút thực hiện.

Để có được thành công, đại tá có thể chia sẻ về hành trình "nằm gai nếm mật" của hàng trăm trinh sát?

- Băng nhóm đánh bạc qua mạng này chiếm đoạt tiền bạc, tài sản phải nói là rất khủng khiếp, lợi nhuận thu được của băng này là quá sức tưởng tượng. Lượng tiền đánh bạc qua lại rất lớn nên chúng ta không ngạc nhiên khi Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch VTC Online -PV) có nhiều tài sản khác.

Để triển khai chuyên án, chúng tôi phải vừa trinh sát trên mạng, vừa trinh sát trên thực địa, vừa trinh sát an ninh mạng, vừa trinh sát hình sự và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan điều tra.

Khi phá án thì yếu tố bí mật cũng rất cao, được thực hiện liên tục và ròng rã trong nhiều tháng. Hàng trăm trinh sát phải tác chiến trên mạng 24/24, nhiều đêm không ăn không ngủ để thu thập tài liệu. Trong đó việc phá án còn gặp nhiều khó khăn khi các đối tượng sử dụng tiền ảo, tính mã hóa rất cao.

Đến nay, các đối tượng cầm đầu đã sa lưới trọn vẹn hay chưa, thưa ông?

- Hiện nay, Công an TP HCM tiếp tục chỉ đạo mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của từng đối tượng cũng như các ngóc ngách khác của vụ án. Nhưng cơ bản các đối tượng cầm đầu 2 sàn Swiftonline.live và Nagaclubs.com đều đã sa lưới, tương đối trọn vẹn, như vậy là đã thành công.

Thực hiện xong chuyên án này, Công an TP HCM đã thu được nhiều kết quả cũng như những kinh nghiệm trong phá án, tác chiến an ninh mạng; rút ra nhiều vấn đề mới, kinh nghiệm mới trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Cám ơn đại tá Nguyễn Sỹ Quang.