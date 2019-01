Quyền lực công ty "bình phong" đã giúp Vũ "nhôm" thâu tóm 7 nhà, đất công (6.723,87 m2 nhà và 26.759,9 m2 đất) tại TP HCM và TP Đà Nẵng, tổng trị giá 2.517.856.000.000 đồng



Bị can Trần Việt Tân, sinh năm 1955 tại tỉnh Thanh Hóa. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, ông từng giữ các chức vụ Trưởng phòng, Cục B13 (1992); Phó Cục trưởng phụ trách Cục B13 (1995); Cục trưởng B13 (1998); Phó Tổng cục trưởng (2001) rồi Tổng cục trưởng (2009) Tổng cục Tình báo Bộ Công an (Tổng cục V), hàm Thiếu tướng.

Ngày 4 tháng 8 năm 2008, ông được thăng cấp bậc từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

Ngày 21 tháng 10 năm 2011, ông được bổ nhiệm vào chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, đồng thời vẫn kiêm chức Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo.

Ngày 22 tháng 7 năm 2013, ông được thăng hàm Thượng tướng. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2016, ông nghỉ hưu.

Ngày 28 tháng 7 năm 2018, ông bị cách chức Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2011 - 2016.



Ngày 8 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an giai đoạn 2011-2016. Cùng ngày, Chủ tịch nước ký quyết định giáng cấp bậc hàm từ Thượng tướng xuống Trung tướng với ông Trần Việt Tân.

Bị can Bùi Văn Thành, sinh năm 1958, quê tại Xóm Bùi, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (1986); Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khoa học kỹ thuật và môi trường, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Công an Nhân dân (1999); Cục trưởng, Trưởng Ban Quản lý dự án, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân (2005).

Năm 2008, ông mang quân hàm đại tá, giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật Công an Nhân dân.

Năm 2012, ông mang quân hàm Thiếu tướng, giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật Bộ Công an.

Trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, ông là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật Bộ Công an, hàm Đại tá (sau thăng Thiếu tướng).

Ngày 13 tháng 8 năm 2014, ông được bổ nhiệm vào chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng ngày, ông được thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng, phụ trách công tác Hậu cần - Kỹ thuật CAND, lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Ngày 28 tháng 7 năm 2018, ông bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 8 tháng 8 năm 2018, ông bị cách chức Thứ trưởng Bộ Công an và giáng 2 cấp bậc hàm từ Trung tướng xuống Đại tá.

Ngày 14 tháng 8 năm 2018, ông bị xóa tư cách Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Bị can Phan Hữu Tuấn, sinh năm 1955, quê quán quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Năm 2010, ông Tuấn mang quân hàm Thiếu tướng. Năm 2014, ông mang quân hàm Trung tướng, giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Tổng cục V), Bộ Công an.

Sau đó, ông nghỉ hưu và cư trú ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.



Ngày 17-4-2018, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phan Hữu Tuấn về hành vi "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" vì liên quan đến vụ án của Phan Văn Anh Vũ. Trước đó trong cùng ngày, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã kí quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Hữu Tuấn.

Bị can Nguyễn Hữu Bách, sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Nguyên đại tá, Phó Cục trưởng Cục B61, Tổng cục Tình báo Bộ Công an.

Bị can Phan Văn Anh Vũ , sinh năm 1975, biệt danh Vũ "nhôm", là một doanh nhân Việt Nam. Ông sống tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Phan Văn Anh Vũ là cựu chủ tịch Hội đồng thành viên The Sunrise Bay Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 ở Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 ở TP HCM. Chủ tịch hội đồng thành viên công ty IVC. Kể từ đầu năm 2017, Vũ "nhôm" được nhắc nhở tới nhiều liên quan đến các cuộc điều tra của công an về vấn đề bất động sản ở Đà Nẵng.

Vũ "nhôm", ngoài cái tên khai sinh Phan Văn Anh Vũ, còn được sử dụng 2 tên khác là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ.



Trong tháng 12 năm 2017, Phan Văn Anh Vũ đột ngột bỏ trốn và bị Bộ Công an ra lệnh truy nã vào ngày 22-12-2017. Ngày 28-12, Vũ bị Cục quản lý xuất nhập cảnh Singapore tạm giam, khi Vũ định rời khỏi Singapore sang Malaysia. Ngày 4-1-2018, Vũ "nhôm" bị trục xuất về Việt Nam và bị công an bắt tại sân bay Nội Bài.

Phan Văn Anh Vũ được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân, biên chế là nhân viên tình báo của Tổng cục V, Bộ Công an, từ ngày 01-10-2009. Trong quá trình hoạt động, ngoài tên khai sinh Phan Văn Anh Vũ, Vũ "nhôm" còn được phép sử dụng các tên khác là: Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ.



Để tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ thực hiện nhiệm vụ, Tổng cục V, Bộ Công an đã sử dụng 2 công ty do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật, làm tổ chức bình phong, gồm:

- Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, được Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 31-7-2009, vốn điều lệ 100 tỉ đồng.

- Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79; được Sở Kế hoạch - Đầu tư TP HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào ngày 22-4-2015, vốn điều lệ 6 tỉ đồng.

Tổng cục V không đầu tư hay góp vốn vào các công ty này, mọi hoạt động của hai công ty đều do Vũ "nhôm" trực tiếp điều hành và quyết định.

Quá trình điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79, Vũ "nhôm" đã lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong của Tổng cục V để đề nghị các bộ, ngành và chính quyền địa phương cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các dự án nhà, đất công sản có diện tích lên tới hàng ngàn m2 ở các vị trí đắc địa tại hai TP lớn là TP HCM và TP Đà Nẵng, trái quy định của pháp luật như: không qua đấu giá, xin giảm giá, giảm hệ số sinh lợi và nhiều ưu đãi khác..., nhằm thu lợi cá nhân, gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng của Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Hai bị can Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn đã tạo điều kiện và giúp sức cho Vũ "nhôm" thực hiện hành vi phạm tội tại 6 dự án nhà đất công sản: Nhà đất số 16 Bạch Đằng (Đà Nẵng); Khu đất công viên An Đồn cũ (Đà Nẵng); Khu đất dự án đường ven biển Sơn Trà – Điện Ngọc (Đà Nẵng); Nhà đất 15 Thi Sách (quận 1); Nhà, đất số 8 Nguyễn Trung Trực (quận 1); Nhà đất số 129 Pasteur (quận 3), gây thiệt hại cho Nhà nước 1.134.400.084.503 đồng.

Những khu đất "vàng" tại TP HCM.

Bị can Bùi Văn Thành thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi việc thẩm định giá nhà, đất tại số 129 Pasteur (TP HCM), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước số tiền 222.827.470 đồng.

Bị can Trần Việt Tân thiếu trách nhiệm để Vũ nhôm lợi dụng chức vụ, quyền hạn và các văn bản của Bộ Công an thâu tóm đất công sản tại các thành phố Đà Nẵng và TP HCM, không qua đấu giá, không sử dụng vào công tác nghiệp vụ của ngành công an, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước số tiền là 155.380.567.303 đồng.

Khu nhà, đất tại số 319 Lê Duẩn (phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng)

Riêng công sản số 319 Lê Duẩn (phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Vũ "nhôm" đã làm tờ trình (ngày 3-9-2009) gửi lãnh đạo TP Đà Nẵng và Tổng cục V, xin mua nhà đất để hoạt động nghiệp vụ. Giá trị tài sản tại địa chỉ này tại thời điểm khởi tố vụ án (7-2-2018) định giá là 31.325.000.000, Phan Văn Anh Vũ mua ngày 25-12-2009 là 6.261.423.000 đồng.

Sau đó Vũ "nhôm" chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 sang tên cá nhân mình từ 4-5-2010 và cho thuê lại với giá 110 triệu đồng/tháng, hưởng lợi 5.280.000.000 đồng. Số tiền Nhà nước bị thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án là 25.063.000.000 đồng.



Mọi hoạt động của Vũ "nhôm" trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Hữu Bách, Phan Hữu Tuấn và Trần Việt Tân, lấy 2 công ty nêu trên do Vũ làm Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật làm tổ chức bình phong.

Tại khu đất 3.264 m2 đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng (khu công viên An Đồn cũ), cũng để phục vụ công tác nghiệp vụ, Lê Văn Sáu (tức Phan Văn Anh Vũ) là Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 đã xin mua khu đất này năm 2010 với giá hơn 18 tỉ đồng, sau đó chuyển sang tên cho Phan Văn Anh Vũ, Vũ nộp vào ngân sách 17.244.424.800 đồng (được giảm tiếp 10%) và tách làm 3 lô.

khu đất 3.264 m2 đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Sau đó Vũ "nhôm" đem cho thuê khu đất này với giá 30 triệu/tháng (công ty TNHH I.V.C do anh rể Vũ là Ngô Ánh Hùng làm giám đốc, Vũ có 66,67% cổ phần, thuê để làm trường mẫu giáo) từ tháng 5-2016, thu lợi 540 triệu đồng.

Giá trị khu đất này được định giá khi khởi tố vụ án là 167,6 tỉ đồng, Nhà nước thiệt hại 150.355.575.200 đồng.

Việc mua bán gây thiệt hại này xuất phát từ công văn 2773/CV-BCA-B11 ngày 24-11-2009 do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký nháy để lãnh đạo Bộ Công an ký đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tạo điều kiện cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 nhận quyền sử dụng khu đất này.

Cũng với tư cách công ty bình phong, khu nhà, đất tại số 16 Bạch Đằng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cũng bị Vũ "nhôm" thâu tóm nhờ các công văn do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký nháy để Trần Việt Tân ký gửi lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, với giá bán năm 2015 là 45.388.359.000 đồng.

Giá trị khu đất và nhà tại 16 Bạch Đằng được định giá khi khởi tố vụ án là 187.577.000.000 đồng; Nhà nước thiệt hại 142.188.641.000 đồng.

Khu đất số 16 Bạch Đằng được định giá khi khởi tố vụ án là 187.577.000.000 đồng

Tại khu đất 1,5 ha ven biển Sơn Trà – Điện Ngọc, Đà Nẵng, với công văn 158/CV-BCA-B11 (do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký nháy để lãnh đạo Bộ Công an ký) gửi UBND TP Đà Nẵng tạo mọi điều kiện để Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 được nhận quyền sử dụng đất, rốt cuộc Vũ "nhôm" thâu tóm được khu đất này với giá 52.086.528.000 đồng.

Khu đất rộng 15.577 m2 này có thời hạn sử dụng đất 50 năm, hiện công ty của Vũ "nhôm" chưa triển khai xây dựng gì. Định giá tài sản thời điểm 7-2-2018, giá trị khu đất là 487.872.000.000 đồng; Nhà nước thiệt hại 435.785.472.000 đồng.

Khu đất dự án du lịch ven biển từ Vegas resort đến khu du lịch Bến Thành Non Nước, đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn





Không chỉ ở Đà Nẵng, tại TP HCM, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 cũng dùng tư cách công ty bình phong để Vũ "nhôm" vươn "vòi bạch tuộc" vào thâu tóm những mảnh đất "vàng" tại số 8 Nguyễn Trung Trực (quận 1); số 15 Thi Sách (quận 1) và 129 Pasteur (quận 3). Cụ thể:



Nhà, đất tại số 15 Thi Sách, quận 1 gồm 2.657,75 m2 nhà và 2.336,9 m2 đất, tổng trị giá 762.664.000.000 đồng.

Khu đất "vàng" này được giao cho Công ty TNHH MTV Phim Giải phóng (Công ty Phim Giải Phóng) thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) sử dụng theo hình thức ký hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP HCM.

Nhà, đất tại số 15 Thi Sách

Ngày 23-6-2014, Tổng cục V có công văn do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký, đề nghị Bộ VH-TT&DL cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 nhận quyền thuê đất số 15 Thi Sách theo hướng phục vụ an ninh. Được Bộ VH-TT&DL đồng ý, ngày 13-10-2014, Công ty Phim Giải Phóng ký Hợp đồng nhượng quyền thuê đất với Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và nhận tiền hỗ trợ 29.190.878.190 đồng.

Trên cơ sở đề nghị tại công văn ngày 24-10-2014 do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký nháy để Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an ký, ngày 16-12-2014, UBND TP HCM cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 được ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường TP và có trách nhiệm nộp vào ngân sách chi phí bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất số tiền 6.777.262.500 đồng, nhưng được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp.

Ngày 11-6-2015, UBND TP HCM ban hành Quyết định số 2781/QĐ-UBND chấp thuận cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 thuê đất tại số 15 Thi Sách với mục đích làm văn phòng làm việc, thời hạn 50 năm, hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Sau khi được thuê đất, Phan Văn Anh Vũ đã lập dự án bổ sung chức năng với chiều cao 83 m, 115 căn hộ, 72 căn officetel và 88 phòng khách sạn.

Cơ quan chức năng xác định số tiền Nhà nước bị thiệt hại trong dự án này là 6.777.262.500 đồng.

Nhà, đất tại số 8 đường Nguyễn Trung Trực, quận 1, diện tích 1.297,2 m2 đất, tổng trị giá 363.715.000.000 đồng

Ngày 2-12-2009, Bộ Công an có công văn do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký nháy trình lãnh đạo Bộ Công an ký, đề nghị UBND TP HCM tạo điều kiện cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 được thay thế Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hóa tiếp tục thuê và sử dụng nhà đất số 8 Nguyễn Trung Trực.

Sau đó, Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hóa và Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 thỏa thuận, thống nhất các khoản bồi thường, hỗ trợ để chuyển giao quyền thuê đất. Tiếp theo, hai công ty này có văn bản gửi UBND TP HCM đề nghị cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 được thuê đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực để đầu tư xây dựng khu thương mại cao ốc, văn phòng, khách sạn, căn hộ phục vụ công tác đặc thù của Bộ Công an phía Nam.

Tuy nhiên, do UBND TP HCM không chấp thuận nên Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 tiếp tục có văn bản đề nghị UBND TP cho ký hợp đồng thuê đất số 08 Nguyễn Trung Trực.

Qua nhiều lần trao đổi công văn qua lại, ngày 03-8-2011, Bộ Công an có công văn do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký nháy để trình lãnh đạo ký, đề nghị UBND Tp HCM cho phép Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 được thuê đất theo giá quy định của UBND TP.

Ngày 18-4-2012, Sở Tài chính TP HCM có công văn xác định đơn giá thuê đất của Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 tại khu đất số 8 Nguyễn Trung Trực là: 577.500 đồng/m2/năm.

Nhà, đất tại số 8 đường Nguyễn Trung Trực

Tại Kết luận định giá số 01/KL-HĐĐG ngày 22-8-2018 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự ở Trung ương, kết luận: Đơn giá thuê đất theo giá thị trường tại thời điểm ngày 18-4-2012 là: 62.411.569 đồng/m2/50 năm. Căn cứ vào kết luận định giá này, Cục Thuế TP HCM xác định đơn giá thuê đất theo giá thị trường là 1.560.289 đồng/m2/năm; số tiền thuê đất phải nộp trong 5 năm là: 10.184.006.303 đồng.

Tại Kết luận định giá tài sản số 02/HĐĐG1339-KL ngày 27-12-2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất của nhà, đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực tại thời điểm Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, ngày 07-02-2018 là: 363.715.422.000 đồng.

Như vậy, khu đất "vàng" số 8 Nguyễn Trung Trực, số tiền Nhà nước bị thiệt hại là 6.414.663.803 đồng.

Nhà, đất tại số 129 Pasteur, gồm 1.490,52 m2 nhà và 2.264 m2 đất, tổng trị giá 517.123.000.000 đồng

Khu đất "vàng" này do Tổng cục IV, Bộ Công an quản lý, sử dụng làm nhà khách đối ngoại. Ngày 30-4-2015 Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 ký tờ trình gửi lãnh đạo Bộ Công an xin mua nhà đất số 129 Pasteur (quận 3).

Cuối tháng 5-2015, ông Bùi Văn Thành ký tờ trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của nhà đất số 129 Pasteur cho Công ty CP Nova Bắc Nam 79 để phục vụ công tác nghiệp vụ của ngành Công an.

Đầu tháng 9-2015, Chính phủ đồng ý bán chỉ định tài sản sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà đất tại số 129 Pasteur theo giá thị trường cho Công ty CP Nova Bắc Nam 79 để phục vụ yêu cầu công tác.

Sau quá trình làm thủ tục thẩm định giá, ngày 25-01-2016, Tổng cục IV Bộ Công an và Công ty CP Nova Bắc Nam 79 ký Hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng nhà, đất số 129 Pasteur với giá: 294.295.530.000 đồng.

Thâu tóm được khu đất "vàng", Vũ "nhôm" đã bán lại cho Công ty CP Đầu tư Peak View. Ngày 01-6-2016, UBND TP HCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với với đất tại 129 Pasteur cho Công ty CP Đầu tư Peak View.

Nhà, đất số 129 Pasteur

Tại kết luận định giá tài sản ngày 27-12-2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương kết luận, giá trị quyền sử dụng đất của nhà, đất số 129 Pasteur tại thời điểm khởi tố vụ án (ngày 07-02-2018) là: 517.123.000.000 đồng. Như vậy, số tiền Nhà nước bị thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án là: 222.827.470.000 đồng.