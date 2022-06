Tác giả Hà My - đoạt giải Nhất cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" với tác phẩm "Lá thư từ Trường Sa" - bày tỏ niềm hạnh phúc khi được xướng tên. Theo tác giả Hà My, cuộc thi đã giúp lan tỏa tình yêu đất nước và tình yêu ấy không chỉ ở trong tim mà sẽ còn thể hiện bằng những hành động cụ thể. Trong ảnh: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao giải Nhất cho tác giả Hà My.