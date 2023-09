Ngày đặc biệt tại Làng May Mắn

Chiều 25-9, Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP HCM Scott James và thủy thủ hai tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand đã đến gặp gỡ, trao tặng xe lăn, giao lưu văn hóa, thể thao với trẻ em và người khuyết tật đang sinh sống, học tập tại Làng May Mắn (Maison Chance - quận Bình Tân, TP HCM).

Đây là hoạt động nằm trong chuyến thăm 5 ngày của hai tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Te Mana và HMNZS Aotearoa tại TP HCM. Trong khuôn khổ chương trình, Hải quân Hoàng gia New Zealand đã trao tặng 9 chiếc xe lăn được mang từ New Zealand cho người khuyết tật đang sinh sống, học tập tại Làng May Mắn.

“Tôi thật vui khi quay trở lại Maison Chanse cùng thủy thủ hai tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Te Mana và HMNZS Aotearoa. Sự kiện hôm nay thật ý nghĩa với chúng tôi. Tôi hy vọng trẻ em, người khuyết tật và gia đình của họ ở đây sẽ thích những phần quà chúng tôi mang đến” - Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP HCM Scott James cho biết

Trong phần giao lưu văn hóa, các thủy thủ trong đoàn New Zealand biểu diễn điệu múa truyền thống Haka của thổ dân Maori cho trẻ em tại tại Làng May Mắn

Các em nhỏ tại Làng May Mắn tỏ ra thích thú với điệu nhảy nổi tiếng trong văn hóa của New Zealand

Đáp lại tình cảm từ các thuỷ thủ trên tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand là những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" của các em học sinh đang học tập và sinh sống tại Làng May Mắn

Nhiều món quà nhỏ là các sticker và tranh ảnh, vật lưu niệm, bánh kẹo được các thuỷ thủ tàu Hải quân New Zealand trao tận tay các em nhỏ

Cùng chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại Làng May Mắn

Sôi nổi nhất có lẽ là phần giao lưu thể thao với những người huyết tật đang sinh sống tại Làng May Mắn.

Với thể thức thi đấu 4x4, mỗi đội có 4 thành viên gồm 2 thuỷ thủ trong đoàn New Zealand và 2 người tại Làng May Mắn

Điều đặc biệt là các thuỷ thủ đều phải ngồi xe lăn để chơi bóng rổ

Trận đấu diễn ra khá sôi nổi và tràn ngập tiếng cười

Thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand cùng các em nhỏ và người khuyết tật tại Làng May Mắn chụp ảnh lưu niệm sau trận bóng rổ đặc biệt này

Giây phút quyến luyến nói lời tạm biệt của các thủy thủ tàu tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand cùng các em nhỏ trước khi chia tay Làng May Mắn

Làng May Mắn nằm ở 38D Đường số 18B, phường Bình Hưng Hòa A , quận Bình Tân , TP HCM. Đây là khu phức hợp nhà ở, trường học, trường đào tạo nghề dành cho những người kém may mắn, người khuyết tật và gia đình của họ. Khu phức hợp này thuộc Tổ chức Maison Chance do bà Aline Rebeaud - một nhà hoạt động xã hội người Thụy Sĩ - sáng lập vào năm 1993. Sau 30 năm hoạt động, nơi đây không chỉ là mái ấm mà còn là trường học, nơi chăm sóc y tế cho nhiều trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo, người khuyết tật và gia đình của họ.



Hoàng Triều thực hiện