Được phân công về công tác tại Quận 12, là Quận đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, có hơn 600 ngàn dân, với vai trò là Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII rồi khóa IX, từ thực tiễn công tác Đoàn Thanh niên, công tác Đảng ủy Phường, công tác chính quyền cấp Quận, nhiệm vụ hiện nay là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12; qua các môi trường công tác đã giáo dục, rèn luyện tôi nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc; trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Nhận thức vai trò đặc biệt quan trọng của Nhân dân là hành trang quý giá nhất trong công việc hàng ngày của tôi là phải nghe dân, tin dân, trọng dân, gần dân, vì Nhân dân mà phục vụ.



Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, tôi sẽ tiếp tục tập trung vào những trọng tâm sau:



1. Tôi xác định tiếp xúc cử tri là một trong những hoạt động quan trọng của Đại biểu Hội đồng nhân dân; do vậy, phải thường xuyên đi cơ sở, tôn trọng và nghiêm túc lắng nghe ý kiến của Nhân dân với nhiều hình thức, để từ đó có điều kiện nghe sâu, nắm chắc suy nghĩ, tình cảm, đặc biệt là những bức xúc trong cuộc sống của Nhân dân. Đó là cơ sở để tôi mang thực tiễn cuộc sống, trí tuệ của Nhân dân tham gia xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố sát với yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.



2. Luôn thường xuyên cập nhật, theo dõi, nghiên cứu về kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố, trực tiếp là của Quận 12; đặc biệt là vấn đề quản lý đô thị như quy hoạch, xây dựng, kiến trúc đô thị, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, giáo dục, y tế, an sinh xã hội,… để kịp thời đề xuất những cơ chế, chính sách từ thực tiễn cuộc sống của Nhân dân đến với Hội đồng nhân dân Thành phố, để có các Nghị quyết và giải pháp sát hợp với nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của Thành phố và của Quận nhà.



3. Trong nhiệm vụ công tác của mình, tôi tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân; đồng thời, thường xuyên cùng Nhân dân tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo để các kiến nghị; nguyện vọng của Nhân dân nhanh chóng được giải quyết, nhất là các thủ tục hành chính cần phải được công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho Nhân dân và doanh nghiệp cùng tham gia giám sát.



4. Bản thân tôi luôn phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, thường xuyên học tập và nỗ lực làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, hoạt động thực tiễn; có trách nhiệm cao trong công việc; gương mẫu trong thực hành chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, góp phần chăm lo đời sống các mặt cho Nhân dân, nhất là đồng bào nghèo, người neo đơn, gia đình chính sách ngày càng tốt hơn để xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân, xứng đáng là Đại biểu Hội đồng nhân dân của Thành phố mang tên Bác, Thành phố anh hùng, quê hương An Phú Đông anh hùng./.