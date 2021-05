Tôi rất vinh dự được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu được cử tri tín nhiệm tôi sẽ nỗ lực hết sức mình phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân. Trọng tâm chính chương trình hành động của tôi như sau:

Thực hiện đúng các quy định và làm tròn trách nhiệm của người Đại biểu Nhân dân, gắn bó với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phản ảnh kịp thời với Quốc hội và các cơ quan chức năng; chủ động, tích cực nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố và của Quốc hội.

Quan tâm những vấn đề thiết thực về kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân:

Thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm thời gian, chi phí về thủ tục hành chính. Bảo đảm an ninh, an toàn, chăm sóc sức khỏe cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Quan tâm đến gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn,…chú trọng công tác an sinh xã hội của Thành phố;

Thúc đẩy giải quyết các kiến nghị của người dân đến nơi, đến chốn trong thời gian quy định, nhất là những vấn đề về đời sống, hạ tầng giao thông, đô thị, môi trường. Đề ra các biện pháp hữu hiệu hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu người dân;

Thúc đẩy triển khai 4 chương trình phát triển thành phố đã đề ra, nâng cao chất lượng cuộc sống và năng lực cạnh tranh của Thành phố, nhất là vấn đề lao động, việc làm; chất lượng, tốc độ tăng trưởng; nhà ở, các thiết chế văn hóa cho người lao động..., bảo đảm môi trường sống xanh, sạch, an toàn. Góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, gìn giữ bản sắc văn hóa, nhất là trong giới trẻ;

Thúc đẩy các chương trình đang triển khai: đổi mới mô hình tăng trưởng; chuyển đổi số quốc gia; thu hút tài năng trong và ngoài nước,…Thúc đẩy các sáng kiến, nghị sự đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành hình mẫu của cả nước, có sức cạnh tranh trong khu vực về đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài.

Thúc đẩy thực hiện tốt 3 chức năng quan trọng của Quốc hội: lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đề ra;

Thúc đẩy các lĩnh vực quốc phòng - an ninh; đối ngoại; cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả, thực chất của công tác thi đua khen thưởng; phát huy vai trò đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, nỗ lực vượt khó và khát vọng phát triển của Nhân dân.

Tôi trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu và sự ủng hộ, giúp đỡ mà đồng bào, đồng chí và cử tri đã dành cho tôi thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đồng chí, đồng bào và cử tri để hoàn thành tốt chương trình hành động./.