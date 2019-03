Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 trong 2 ngày 27 và 28-2 tại Hà Nội đã khiến nơi đây nói riêng và Việt Nam nói chung trở thành tâm điểm của thế giới. Có thể nói đây là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới thông qua các phóng viên tham dự đưa tin về hội nghị. Việc được chọn làm địa điểm tổ chức cũng giúp Việt Nam phát huy vai trò, vị thế, nâng cao uy tín trên trường quốc tế và khu vực.



Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) là địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, nằm ở phần bờ Tây vịnh Bắc Bộ tại khu vực biển Đông Bắc Việt Nam. Với hàng ngàn hòn đảo kỳ vĩ, thành quả kì diệu của tạo hóa, vịnh Hạ Long được UNESCO nhiều lần công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Du lịch Hạ Long có lợi thế phong cảnh tuyệt đẹp, hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế.

Thành phố Hạ Long thuộc khí hậu vùng ven biển, mỗi năm có 2 mùa rõ rệt, mùa đông từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, mùa hè từ tháng 5 đến tháng 10.

Do những đặc điểm về địa hình và vị trí địa lý, ở thành phố Hạ Long có 2 loại hình gió mùa hoạt động khá rõ rệt là gió Đông Bắc về mùa đông và gió Tây Nam về mùa hè. Hạ Long là vùng biển kín nên ít chịu ảnh hưởng của những cơn bão lớn, sức gió mạnh nhất trong các cơn bão thường là cấp 9, cấp 10. Cá biệt có cơn bão mạnh cấp 11.

HỘI AN



Nổi bật trong cung đường du lịch miền Trung, phố cổ Hội An (Quảng Nam) như một bức tranh mộc mạc, giản dị và nên thơ. Dù là ngày hay đêm, du lịch Hội An vẫn mang trong mình những vẻ đẹp lôi cuốn khác nhau. Ngoài những giá trị văn hoá qua kiến trúc đa dạng, Hội An còn lưu giữ một nền tảng văn hoá phi vật thể khá đồ sộ. Cuộc sống thường nhật của cư dân với những phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, lễ hội văn hoá cùng với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, các món ăn đặc sản… làm cho Hội An ngày càng hấp dẫn du khách thập phương.

Thời điểm du lịch Hội An tuyệt nhất là từ tháng 2 đến tháng 4 hằng năm, trời ít mưa, khí hậu dễ chịu. Tránh đi vào mùa hè vì nhiệt độ tăng cao, rất oi bức. Mùa mưa từ tháng 10 – tháng 11 cũng có nhược điểm là không gian ẩm ướt do mưa nhiều và nặng hạt. Bạn hãy đến thăm Hội An vào ngày 14, rằm âm lịch hằng tháng để tham dự đêm phố cổ. Vào dịp này, bạn sẽ có cơ hội được tận mắt nhìn ngắm những chiếc đèn lồng đỏ rực giăng khắp phố, một khung cảnh đặc trưng của Hội An vào dịp lễ.