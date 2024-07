Thông tin đáng chú ý trên báo in Người Lao Động ngày 2-7

Hành trình từ trái tim đến trái tim (Trang 7)

Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" được ấp ủ, "hoài thai" trong một chuyến hải trình dài thăm các chiến sĩ Trường Sa và nhà giàn DK trên thềm lục địa phía Tây Nam của Tổ quốc vào khoảng tháng 4-2015

Dấu ấn sâu đậm (Trang 8-9)

Trong hành trình thực hiện gần 400 đợt trao cờ Tổ quốc cho đồng bào, ngư dân, chiến sĩ mọi miền đất nước, nhiều chuyến đi để lại những dấu ấn sâu đậm đối với các "tư lệnh vùng" của Báo Người Lao Động.

Sớm minh bạch tiền công đức (Trang 2)

Các di tích, cơ sở tôn giáo thực hiện tốt việc quản lý thu, chi tiền công đức sẽ đóng góp tích cực nguồn thu cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Từ "Đường cờ Thanh niên" đến "Đường cờ Tổ quốc" (Trang 13)

Gắn bó với hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" thuộc Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", chúng tôi được kết nối, đồng hành trên những hành trình đầy ý nghĩa

Ra mắt lực lượng quần chúng tinh nhuệ (Trang 3)

Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng quần chúng đắc lực, tinh nhuệ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhiệm vụ quan trọng 6 tháng cuối năm (Trang 5)

Trong 6 tháng cuối năm, TP HCM phải đạt mức tăng trưởng lần lượt trên 7% và 8%. Đây là nhiệm vụ khả thi nếu các giải pháp được thực hiện tốt

Áo - Thổ Nhĩ Kỳ (2 giờ ngày 3-7): Vũ khúc thành Vienna (Trang 15)

Chỉ riêng việc đứng đầu một bảng đấu có cả Pháp lẫn Hà Lan cũng đủ để giới chuyên môn phải nghiêm túc đánh giá lại tuyển Áo

Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức (Trang 14)

Để Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" lan tỏa hơn nữa, cần triển khai các hoạt động phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng

Chuyên gia giao thông lên tiếng (Trang 17)

Người ủng hộ, người nói không cần thiết khi TP HCM thí điểm bỏ đếm thời gian trên đèn tín hiệu giao thông ở một số giao lộ lớn

Háo hức đi làm thẻ căn cước (Trang 18)

Từ trẻ nhỏ đến người già đều háo hức đi làm thẻ căn cước vì sự dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn

Mở rộng hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc (Trang 20)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hàn Quốc tiếp tục đi đầu trong việc đào tạo nhân lực quốc tế, trong đó có lao động Việt Nam