Thông tin đáng chú ý trên báo in Người Lao Động ngày 24-6 

+ Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó đặc biệt chú trọng phòng chống gian lận thi cử bằng công nghệ cao

[Trang 2]

+ Các tỉnh vùng Tây Nguyên hợp tác để bứt phá

Để vùng Tây Nguyên phát triển nhanh và bền vững, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các tỉnh liên quan thực hiện ngay 3 nội dung: Phát triển hệ thống giao thông kết nối, phát triển du lịch theo chuỗi, chia sẻ thu hút đầu tư trong và ngoài nước

[Trang 3]

+ Sắp xếp khu phố, ấp ở TP HCM: Nhiều việc cần làm ngay

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình hoạt động của các khu phố, ấp cũng đối diện không ít khó khăn. TP HCM đang có những tính toán để công tác này ngày càng tốt hơn

[Trang 5]

+ Cổ phiếu công nghệ "dậy sóng"

Dù liên tục tăng mạnh, cổ phiếu công nghệ vẫn được dự báo còn dư địa tăng trưởng nhờ làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) và được dẫn dắt bởi nhiều cổ phiếu công nghệ khác trên thế giới

[Trang 10]

+ Quyên organic và ước mơ rau hữu cơ giá mềm

Organicfood là thương hiệu bán lẻ thực phẩm hữu cơ có mặt trên thị trường TP HCM từ năm 2018 nhưng người sáng lập chỉ mới "lộ diện" gần đây

[Trang 11]

+ Khơi thông luồng Định An - Cần Thơ

Dự án nạo vét luồng hàng hải Định An - Cần Thơ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, thương mại... cho ĐBSCL khi việc vận chuyển hàng hóa trở nên thuận tiện

[Trang 15]

+ Euro 2024: Thử thách cho đương kim vô địch

Tuyển Ý cần ít nhất 1 điểm ở cuộc đối đầu Croatia lúc 2 giờ ngày 25-6 để giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8. Đó là thử thách vô cùng gian nan đối với nhà đương kim vô địch khi đối thủ của họ cũng đang khát khao chiến thắng để tránh cảnh bị loại sớm

[Trang 8]

+ Mỹ chưa răn đe được Houthi?

Tàu hàng MV Tutor của Hy Lạp chìm xuống biển sau khi trở thành mục tiêu tấn công của phong trào Houthi ở biển Đỏ

[Trang 16]